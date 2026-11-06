Wolff Sentil Pembalap MotoGP yang Tak Tahu Apapun Soal Situasi Qatar

Bos tim Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, melontarkan kritik terhadap para pembalap MotoGP - yang menurutnya “sama sekali tidak paham soal geopolitik” - terkait sikap mereka yang menolak untuk berlomba di Qatar, serta kegemparan media yang ditimbulkannya.

Grand Prix MotoGP Qatar tetap berlangsung akhir pekan ini, meskipun 19 dari 22 pembalap telah menandatangani surat pekan lalu yang menyatakan bahwa mereka tidak akan balapan jika pihak kejuaraan tidak bersedia bertanggung jawab secara pribadi atas segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.

Tuntutan tersebut kabarnya tidak dipenuhi, sementara pihak MotoGP mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada para pembalap - termasuk larangan mengikuti balapan - jika mereka tidak hadir di Qatar.

Yamaha mengambil langkah signifikan menarik keempat pembalapnya, dan tetap berpegang teguh pada kebijakan perjalanan perusahaan terkait wilayah Timur Tengah.

19 of the 22 riders didn't want to race in Qatar © Gold & Goose

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Balapan F1 Qatar dan Abu Dhabi didukung penuh

Situasi ini menjadi signifikan karena F1 akan balapan di Qatar dan Abu Dhabi pada akhir November dan pekan pertama Desember, meski rencana cadangan untuk balapan di Imola juga tersedia jika kedua putaran tak bisa digelar.

Keputusan mengenai hal tersebut diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari ke depan, tetapi Wolff mendukung langkah F1 dan FIA untuk menggelar balapan di wilayah tersebut, sembari melontarkan kritik kepada para pembalap MotoGP.

“Stefano [Domenicali] dan Mohammed [Ben Sulayem] telah menyampaikan dengan cukup jelas mengenai situasi ini, bahwa Formula 1 mengikuti pedoman internasional yang berlaku - baik itu terkait pembatasan perjalanan, maskapai penerbangan yang tidak beroperasi, peringatan apa pun di wilayah tersebut, maupun masukan yang diberikan oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Wolff hits out at MotoGP riders over their Qatar stance

“Jadi, bukan hanya pihak promotor, tetapi juga apa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah - dan menurut pendapat saya, inilah yang harus diandalkan.

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“Saya sangat setuju dengan hal itu. Menurut saya, jika para pembalap - yang mungkin secara geopolitik tidak memahami situasi yang sedang terjadi, namun memiliki audiens yang mendengarkan mereka - ikut bersuara, maka hal tersebut akan menciptakan nilai media.

“Namun, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pihak manajemen MotoGP.

“Jika Anda ingin membalap atau mengemudi, silakan. Jika tidak ingin, ya jangan—sesederhana itu. Setiap orang bebas mengambil keputusan pribadi terkait hal tersebut, dan saya menghargainya.”

Wolff keliru saat menyatakan bahwa posisi MotoGP Group adalah menyerahkan keputusan tersebut kepada tim dan para pembalap.

Yamaha akan menghadapi sanksi karena melanggar kontrak dengan pihak penyelenggara kejuaraan - kemungkinan besar berupa denda finansial yang cukup besar - serta potensi pengurangan poin dalam klasemen konstruktor.

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Para pembalap F1 juga dikabarkan telah dilarang untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait situasi di Timur Tengah.

Tidak memaksa siapapun di Mercedes untuk pergi ke Timur Tengah

Beberapa tim MotoGP telah mengonfirmasi bahwa akan ada anggota tim yang tidak ikut dalam perjalanan ke Qatar.

Wolff mengatakan belum ada seorang pun di Mercedes yang menyampaikan kemungkinan tersebut kepadanya, namun ia akan menghormati keinginan mereka seandainya hal itu diutarakan.

Mercedes won't force anyone to go to the Middle East

“Tentu saja, kita harus waspada terhadap apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, dan Stefano terus memantau perkembangan situasi tersebut dengan saksama,” tambahnya.

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“Jika keadaan menjadi lebih berbahaya dan kami menerima informasi seperti itu, maka dialah orang pertama - bersama dengan Mohammed - yang akan mengambil langkah untuk melindungi orang-orang yang sedianya akan bepergian.

“Oleh karena itu, saya mengikuti arahan mereka berdasarkan informasi yang saya terima.

“Secara internal, hal ini belum pernah diangkat atau dibahas. Namun, jika ada seseorang yang merasa tidak nyaman - misalnya merasa tidak nyaman untuk bepergian - maka saya akan selalu menghormati keputusan tersebut. Mungkin itu justru menjadi kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan peluang.

"Hal ini tidak akan mengubah apa pun dalam hubungan kami. Saya selalu menghormati jika ada orang yang tidak ingin pergi ke Grand Prix tertentu, dan begitulah cara saya memandangnya saat ini.”