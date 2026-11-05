Situasi Qatar Memanas, Tim MotoGP Menerima Peringatan Darurat

Sejumlah tim MotoGP dilaporkan telah diberikan informasi mengenai lokasi perlindungan darurat serta protokol keselamatan untuk gelaran Grand Prix Qatar akhir pekan ini.

Menurut reporter MotoGP, Mat Oxley, panduan tersebut tercantum dalam sebuah dokumen berjudul 'Lokasi Perlindungan Internal' ('Internal Shelter Locations').

Dokumen tersebut memuat slide yang menunjukkan 'area di dalam Paddock yang dapat dijadikan tempat berlindung', serta menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika peringatan darurat nasional dikeluarkan.

Panduan tujuh langkah tersebut mencakup instruksi untuk 'segera mencari perlindungan', menghindari penggunaan lift, dan menuju ke 'bangunan kokoh' yang telah disepakati oleh masing-masing tim jika sedang berada di area lintasan. Anggota tim juga diimbau untuk tidak 'menyentuh atau memotret puing apa pun'.

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