RESMI: Dixon Dipanggil untuk Menggantikan Joan Mir di GP Qatar

Honda telah mengumumkan bahwa Jake Dixon akan kembali ke paddock Grand Prix sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan HRC pada ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini.

Pembalap asal Inggris, yang saat ini balapan untuk tim pabrikan HRC di WorldSBK, menjadi nama terbaru dalam daftar panjang pembalap pengganti Honda musim ini - bersama dengan Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro, serta rekan setimnya di Superbike, Somkiat Chantra.

Ini bukanlah penampilan pertama Dixon di MotoGP, karena ia sempat dua kali tampil bersama Petronas Yamaha SRT pada tahun 2021. Namun, ia akan mengejar poin pertamanya di kelas utama dengan motor pabrikan RC213V, mendampingi Luca Marini di Lusail.

Mir sempat kembali berlaga akhir pekan lalu di Sepang setelah mengalami gangguan pengelihatan dan kelelahan ekstrem, tapi ia terpaksa mundu di tengah Grand Prix karena rasa pusing yang kembali muncul.

Jake Dixon, Cremona WorldSBK. © Gold & Goose

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Impian yang terwujud untuk Dixon

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Honda HRC atas kesempatan ini," ujar Dixon. "Mendapatkan panggilan untuk mengendarai salah satu motor ini sungguh luar biasa dan saya sangat menantikannya.

"Saya rasa setiap pembalap, sejak kecil, pasti bermimpi untuk bisa membalap bagi tim pabrikan Honda di MotoGP."

"Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya mengendarai motor MotoGP, jadi kami harus menjalani akhir pekan ini dengan tenang dan melangkah setahap demi setahap.

“Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Joan dan berharap bisa segera melihatnya kembali menunggangi motornya. Tahun ini juga bukan tahun yang mudah bagi saya, jadi saya sangat memahami kondisinya.

Mari kita manfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin.”

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Dixon, pemenang tujuh balapan Moto2 antara 2019 sampai 2025, melewatkan sebagian besar musim rookie-nya di WorldSBK karena cedera sebelum meraih hasil terbaik di posisi enam.