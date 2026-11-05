RESMI: Dixon Dipanggil untuk Menggantikan Joan Mir di GP Qatar

Jake Dixon kembali ke paddock MotoGP sebagai pembalap pengganti untuk Honda.

Jake Dixon to make Honda MotoGP debut in place of Joan Mir at Qatar MotoGP
Jake Dixon to make Honda MotoGP debut in place of Joan Mir at Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Honda telah mengumumkan bahwa Jake Dixon akan kembali ke paddock Grand Prix sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan HRC pada ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini.

Pembalap asal Inggris, yang saat ini balapan untuk tim pabrikan HRC di WorldSBK, menjadi nama terbaru dalam daftar panjang pembalap pengganti Honda musim ini - bersama dengan Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro, serta rekan setimnya di Superbike, Somkiat Chantra.

Ini bukanlah penampilan pertama Dixon di MotoGP, karena ia sempat dua kali tampil bersama Petronas Yamaha SRT pada tahun 2021. Namun, ia akan mengejar poin pertamanya di kelas utama dengan motor pabrikan RC213V, mendampingi Luca Marini di Lusail.

Mir sempat kembali berlaga akhir pekan lalu di Sepang setelah mengalami gangguan pengelihatan dan kelelahan ekstrem, tapi ia terpaksa mundu di tengah Grand Prix karena rasa pusing yang kembali muncul.

Jake Dixon, Cremona WorldSBK.
Jake Dixon, Cremona WorldSBK.
© Gold & Goose

Impian yang terwujud untuk Dixon

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Honda HRC atas kesempatan ini," ujar Dixon. "Mendapatkan panggilan untuk mengendarai salah satu motor ini sungguh luar biasa dan saya sangat menantikannya. 

"Saya rasa setiap pembalap, sejak kecil, pasti bermimpi untuk bisa membalap bagi tim pabrikan Honda di MotoGP."

"Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya mengendarai motor MotoGP, jadi kami harus menjalani akhir pekan ini dengan tenang dan melangkah setahap demi setahap.

“Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Joan dan berharap bisa segera melihatnya kembali menunggangi motornya. Tahun ini juga bukan tahun yang mudah bagi saya, jadi saya sangat memahami kondisinya.

Mari kita manfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin.”

Dixon, pemenang tujuh balapan Moto2 antara 2019 sampai 2025, melewatkan sebagian besar musim rookie-nya di WorldSBK karena cedera sebelum meraih hasil terbaik di posisi enam.

Tags:

Jake Dixon
Honda HRC (MotoGP)
RESMI: Dixon Dipanggil untuk Menggantikan Joan Mir di GP Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Honda Tegaskan Komitmennya untuk Berpartisipasi di MotoGP Qatar
Luca Marini, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Joan Mir Ungkap Masalah Pengelihatan selama Absen Sakit
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Honda Konfirmasi Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia
Joan Mir, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith.
MotoGP News
Zarco Memuji Honda atas Keputusan Penempatan Moreira dan Alonso
Johann Zarco, Diogo Moreira.
MotoGP Feature
MotoGP Malaysia 2015: Akhir Pekan Tergila dalam Sejarah
Valentino Rossi looks back at Marc Marquez on the ground, 2015 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Pulih dari Sakit Misterius, Joan Mir Siap Comeback di Malaysia
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP

Latest News

MotoGP News
Fermin Aldeguer Dinyatakan Fit untuk MotoGP Qatar
16m ago
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Aprilia Kecam Pihak yang Menolak Berangkat ke MotoGP Qatar
1h ago
Massimo Rivola. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Berpeluang Kunci Gelar di Qatar, Marc Marquez Tidak Mengubah Strateginya
3h ago
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
RESMI: Dixon Dipanggil untuk Menggantikan Joan Mir di GP Qatar
4h ago
Jake Dixon.
MotoGP News
Pedro Acosta Membelot ke Monster Energy Jelang Kepindahan ke Ducati
4h ago
Pedro Acosta.

More News

MotoGP News
MotoGP Ubah Jadwal GP Qatar saat Pembalap Menunda Keberangkatan
18h ago
Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Soal Team Order, Aprilia Tuding Marc Marquez Melakukannya 'di Rumah'
19h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Identifikasi Satu Sektor yang Jadi Kelemahan RS-GP di Sepang
20h ago
Jorge Martin watches from the Aprilia pits, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Beban Pembalap Makin Tinggi, Marc Marquez Pensiun Lebih Awal dari MotoGP?
04/11/26
Marc Marquez, qualifying, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Joan Mir Diberitakan Absen Lagi di Qatar, Honda Siapkan Pengganti
04/11/26
Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP.