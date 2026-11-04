Aprilia Identifikasi Satu Sektor yang Jadi Kelemahan RS-GP di Sepang

Aprilia meninggalkan Sepang dalam posisi tertinggal dari rival perebutan gelar, Ducati, pada dua dari tiga kejuaraan MotoGP.

Namun, setidaknya kini terdapat gambaran yang jelas mengenai aspek di mana RS-GP kalah bersaing di sirkuit Malaysia tersebut - sebuah lintasan di mana pencapaian terbaik mereka sebelumnya dalam ajang Grand Prix hanyalah finis di posisi ketujuh.

Ai Ogura memperbaiki catatan tersebut dengan finis keempat pada Grand Prix hari Minggu setelah menyalip Marco Bezzecchi - yang sebelumnya meraih podium Sprint - pada tahap akhir balapan Bez kemudian kehilangan satu posisi lagi setelah mengalami insiden yang cukup menegangkan di putaran terakhir.

Namun, dari segi performa murni, Bezzecchi merupakan pembalap tercepat di sektor kedua dan ketiga yang penuh tikungan di sirkuit Sepang.

Ia menempati posisi kelima di sektor pertama, tetapi hanya berada di urutan ke-12 pada sektor terakhir, yang mencakup lintasan lurus belakang dan tikungan tajam (hairpin) penutup.

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Marco Bezzecchi, Ai Ogura, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

T4 juga merupakan sektor terlemah bagi Ogura; pembalap tim Trackhouse itu hanya mencatatkan waktu tercepat kedelapan di sektor tersebut.

“Kami tahu Sepang akan menjadi lintasan yang sulit bagi kami,” ujar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola.

“Namun, sisi positifnya adalah selisih waktu tersebut hanya terjadi di satu sektor, yang menunjukkan kepada kami di mana kami perlu fokus untuk melakukan perbaikan.

“Marco telah mengerahkan segalanya, tetapi menjelang akhir balapan, bannya sudah benar-benar habis.”

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Bezzecchi mengatakan: "Ada dua sisi dari balapan ini. Sisi buruknya adalah, tentu saja, saya menginginkan hasil yang lebih baik, dan setelah apa yang terjadi kemarin, saya berharap bisa melaju sedikit lebih cepat. Namun, sisi positifnya adalah, dibandingkan tahun lalu, kemajuan yang kami capai sangatlah besar."

Bezzecchi kini tertinggal 67 poin dari pemimpin klasemen sekaligus pemenang Grand Prix Malaysia, Marc Marquez, dengan tiga seri tersisa. Di saat yang sama, ia berhasil memangkas selisih poin menjadi 23 angka dari rekan setimnya, Jorge Martin, yang tengah mengalami cedera.

Malaysian MotoGP Race lap times: Top 6 riders © Peter McLaren

"Jorge coba melakukan keajaiban"

Berbicara soal Martin, pembalap Spanyol itu mencoba untuk membalap hanya sepekan setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan di Phillip Island, namun ia memutuskan untuk mundur setelah sesi latihan terakhir.

“Jorge mencoba melakukan keajaiban, tetapi kenyataan pahitnya adalah bahwa membalap dengan kondisi tulang radius yang patah enam hari sebelumnya memang merupakan tantangan yang sangat berat,” ujar Rivola.

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“Hal itu tidak akan mengubah pendekatan siapa pun di Aprilia Racing. Kami akan terus berjuang hingga akhir.”

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

Marc Marquez akan memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara di Qatar akhir pekan ini. Ia harus mampu mengungguli Martin dengan selisih 30 poin, serta mengungguli Bezzecchi dengan selisih tujuh poin (jika Marquez memenangkan Grand Prix) atau delapan poin.

Persaingan di kategori konstruktor jauh lebih ketat; Ducati hanya unggul delapan poin atas Aprilia, yang memimpin klasemen tim dengan selisih 115 poin.