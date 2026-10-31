Mundur dari MotoGP Malaysia, Martin Akui Tak Cukup Kencang

Jorge Martin mundur dari sisa akhir pekan MotoGP Malaysia setelah bergulat dengan cedera pergelangan tangan.

Jorge Martin expects Marc Marquez maximum as Sepang hopes end
Jorge Martin expects Marc Marquez maximum as Sepang hopes end
© Gold and Goose

Kandidat juara MotoGP yang sedang cedera, Jorge Martin, mengaku tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk membenarkan risiko terus berkendara di GP Malaysia.

Martin memutuskan mundur dari akhir pekan Sepang setelah latihan terakhir pada Sabtu pagi, di mana ia hanya melakukan tiga lap dan berada di bawah timesheets.

“Kemarin sudah terasa sangat berat, tetapi setidaknya saya melihat bahwa jika saya memacu diri, saya bisa melaju dengan cepat,” ujar Martin kepada TNT Sports.

“Masalahnya [hari ini] adalah risiko yang saya ambil terlalu besar dibandingkan dengan efisiensi yang saya miliki di lintasan. Maksud saya, saya tidak cukup cepat untuk mengambil risiko tersebut.”

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

"Risiko besar"

“Jika saya bisa tampil lebih kompetitif dan mendekati para pembalap terdepan, mungkin saya berani mengambil risiko - meski harus terjatuh atau menahan rasa sakit tersebut.

“Namun, saya merasa tidak memiliki kendali yang cukup pada tangan saya dengan kekuatan yang tersisa. Jadi, saya memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah berhenti.

“Menurut saya, itu adalah risiko yang sangat besar, dan saya tidak ingin mengalami kecelakaan parah akibat kondisi ini.

“Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk beristirahat, menjalani semua terapi yang memungkinkan selama sepekan ini, lalu mencoba lagi di Qatar. Itulah rencananya.”

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

"Bertarung sampai akhir"

Martin memprediksi bahwa Marc Marquez akan meraih total 37 poin di Sepang, yang akan membuat sang juara bertahan dari Ducati tersebut unggul 47 poin menjelang putaran di Qatar akhir pekan depan.

Bagaimanapun, Martin berniat untuk tetap mencoba membalap di Lusail.

“Pendapat dokter saya cukup jelas. Mereka menyarankan saya untuk mencoba [di Qatar], jadi saya akan mencobanya. Mengenai apa yang dilakukan Marc [di sini], saya perkirakan dia akan meraih 37 poin, jadi saya tidak terlalu memusingkan hal itu,” ujar Martin.

“Ini lebih kepada upaya untuk terus berjuang sampai akhir - bukan hanya demi diri saya sendiri atau kejuaraan ini, tetapi juga demi orang-orang di sekitar saya dan tim saya. 

"Saya rasa saya harus mencobanya. Tentu saja, terkadang dalam hidup, meski sudah berusaha, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan; jika itu terjadi, saya akan menerimanya.

“Namun, saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya akan terus berjuang sampai akhir.”

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Marc Marquez pada akhirnya finis kedua di Sprint Race, yang membuat jaraknya ke Martin kini bertambah jadi 19 poin.

Tidak hanya jarak ke Marquez yang bertambah, Marco Bezzecchi juga mendekat setelah finis ketiga di Sprint, membuat kedua pembalap kini berjarak 34 poin.

Tags:

Jorge Martin
Aprilia Racing
MotoGP
Mundur dari MotoGP Malaysia, Martin Akui Tak Cukup Kencang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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