Pembalap MotoGP Keluhkan Permukaan Trek Sepang yang Rusak

Beberapa pembalap MotoGP telah mengkritik kondisi aspal di Sepang setelah Practice GP Malaysia.

The Sepang track surface has been criticised for breaking up
The Sepang track surface has been criticised for breaking up
© Gold and Goose

Sejumlah pembalap MotoGP melontarkan kritik terhadap sirkuit Sepang setelah permukaannya mulai rusak selama sesi latihan hari Jumat Grand Prix Malaysia.

Sirkuit Sepang sebenarnya dijadwalkan untuk diaspal ulang sebelum gelaran tahun ini, namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana.

Persiapan untuk menggelar balapan Formula 1 pada bulan Oktober diduga memengaruhi rencana-rencana tersebut, sementara kerusakan pada lapisan aspal diperparah oleh mobil F1.

Selama sesi latihan hari Jumat di Malaysia, para pembalap melaporkan adanya serpihan aspal yang terlempar ke arah mereka, sementara permukaan lintasan yang tidak rata diibaratkan seperti lintasan motocross.

Marc Marquez, Fabio Quartararo, 2026 Malaysian MotoGP.
Marc Marquez, Fabio Quartararo, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Anda butuh pelindung dada”

Jack Miller dari Pramac menyebut kondisi permukaan lintasan “hancur”, sementara rekan setimnya, Augusto Fernandez - yang telah melahap banyak putaran tes di Sepang bersama Yamaha pada tahun 2026 - menyadari adanya penurunan kualitas.

“Mengenai kondisi lintasan, menurut saya kondisinya lebih buruk dibandingkan saat tes,” ujar Fernandez.

“Grip tampaknya berkurang, dan performa ban menurun drastis hanya setelah satu atau dua putaran.

“Dengan lintasan yang begitu panjang, jika Anda memacu kendaraan terlalu keras sejak awal, Anda bisa menanggung akibatnya di sektor terakhir.

“Kurangnya grip terasa memengaruhi keseluruhan sirkuit, jadi kami harus terus berupaya dan melihat bagaimana kondisi berkembang besok.”

Pedro Acosta dari KTM menambahkan: “Setiap tahun, kondisi aspal sepertinya semakin memburuk.

“Memang tidak banyak gundukan, tetapi saat bersentuhan dengan aspal, situasinya menjadi sangat sulit; bahkan, ada bagian aspal yang terlepas. Masalahnya, kondisi ini terus memburuk dari tahun ke tahun.”

Fabio Di Giannantonio berpendapat bahwa para pembalap kini memerlukan pelindung dada untuk mencegah serpihan batu menghantam tubuh mereka dan menimbulkan kerusakan.

“Lintasan ini sekarang seperti trek motocross; kami harus mengenakan pelindung dada,” ujar pembalap tim VR46 tersebut. “Ada banyak batu yang terlepas dari lapisan aspal.

“Saya terkena beberapa batu saat melakukan latihan start di belakang pembalap lain.

“Kondisi aspal yang terkelupas tentu bukan hal yang baik bagi kami para pembalap motor, tetapi memang begitulah keadaannya, dan saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan antara hari ini dan besok.

“Situasinya sama bagi semua orang.”

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Apa yang terjadi jika treknya memburuk?

Ini bukan kali pertama pada musim ini sebuah sirkuit mengalami kerusakan pada lapisan aspalnya.

Kembalinya Grand Prix Brasil di sirkuit Goiania yang telah diperbarui sempat terkendala oleh kerusakan aspal - yang kondisinya cukup parah - sehingga MotoGP memutuskan untuk memangkas jarak Grand Prix tepat sebelum balapan dimulai.

Hal itu hampir pasti akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan jika kondisi permukaan lintasan terus memburuk.

Situasi terkait aspal tersebut juga kemungkinan besar akan menimbulkan banyak kekacauan akhir pekan ini, terutama pada sesi kualifikasi.

Terdapat lima insiden kecelakaan dalam sesi latihan hari Jumat, tiga di antaranya terjadi dalam lima menit terakhir saat para pembalap memacu kendaraan dengan ban lunak yang masih baru.

Tags:

MotoGP
Sirkuit Internasional Sepang
Pembalap MotoGP Keluhkan Permukaan Trek Sepang yang Rusak
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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