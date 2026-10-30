Bezzecchi Tidak Setuju dengan Klaim Ducati Soal Peluang Gelarnya

Marco Bezzecchi kini terpaut 50 poin dari pembalap Ducati, Marc Marquez, di puncak klasemen.

Marco Bezzecchi believes his title fight is harder than Ducati claims
Marco Bezzecchi believes his title fight is harder than Ducati claims
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi menghargai komentar Davide Tardozzi dari Ducati mengenai peluangnya dalam pertarungan gelar, namun ia merasa “tidak semua yang dikatakannya benar”.

Pembalap Aprilia tersebut menghadapi Grand Prix Malaysia akhir pekan ini dengan selisih 50 poin dari Marc Marquez dalam klasemen kejuaraan dunia.

Meskipun upaya Bezzecchi dalam perebutan gelar juara sempat tersendat belakangan ini, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, memperingatkan pada akhir pekan lalu di Phillip Island bahwa pembalap asal Italia itu belum bisa dicoret dari persaingan.

“Menurut saya, 50 poin itu bukan apa-apa,” ujar Tardozzi. “Saya rasa Marco punya potensi untuk memenangkan setiap balapan dari sekarang sampai akhir [musim].”

Marco Bezzecchi, parade lap, 2026 Australian MotoGP.
Marco Bezzecchi, parade lap, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Tidak semua yang ia katakan itu benar”

Bezzecchi tampil sangat kuat musim lalu di Portugal dan Valencia, memenangkan kedua balapan tersebut dalam perjalanannya menempati posisi ketiga di klasemen.

Dan dengan Jorge Martin yang tengah berjuang menghadapi cedera, Bezzecchi kini mungkin menjadi harapan terbaik Aprilia untuk meraih gelar juara tahun ini.

Namun, pembalap asal Italia itu - meski berterima kasih atas komentar Tardozzi - tidak sependapat bahwa selisih 50 poin adalah hal yang tidak berarti, seperti yang diklaim oleh bos tim Ducati tersebut.

“Tentu saja, saya menghargainya,” ujarnya pada hari Kamis di Sepang, dalam konferensi pers sebelum acara dimulai.

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“Tidak semua yang ia katakan itu benar; 50 poin tetaplah 50 poin.

“Itu bukan berarti nol. Memang benar bahwa dalam balapan, apa pun bisa terjadi.

“Dan saya sangat menghargai apa yang ia katakan serta pendapat mereka tentang saya.

“Namun, itu tidak akan pernah mudah. ​​Bagaimanapun, saya tidak mengeluh. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik.”

“Ekspektasinya tidak terlalu tinggi”

Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Mengenai situasinya dalam perebutan gelar juara, Bezzecchi menambahkan: “Yah, tentu saja saat ini ada sedikit batasan.

“Jelas bahwa jika saya ingin tetap dalam persaingan sampai perhitungan matematis tidak lagi memungkinkan, maka lebih baik berusaha untuk tidak kehilangan terlalu banyak poin.

“Jelas, ini tidak mudah karena semua orang sangat cepat. Tentu saja Marc, tetapi juga Jorge [Martin]; jangan lupakan dia.

"Jadi, semangatnya adalah berusaha memberikan yang terbaik di setiap sesi, berupaya untuk tampil kompetitif, dan mencoba bersaing demi posisi yang bagus.”

Bezzecchi tahun lalu kesulitan di Sepang, dan sirkuit ini juga bukan lintasan yang ideal bagi Aprilia.

“Saya tidak begitu tahu, karena tahun lalu pun saat pramusim, kami merasa lebih baik dibandingkan saat akhir pekan balapan.

“Jadi, ekspektasi kami tidak terlalu tinggi. Saya tidak ingin membebani pikiran saya dengan terlalu banyak ekspektasi.

“Saya hanya ingin segera naik ke atas motor dan melihat bagaimana rasanya. Jelas, tes musim dingin tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.

“Namun, seperti yang mungkin Anda ketahui, tes hanyalah tes, sedangkan akhir pekan balapan adalah cerita berbeda. Jadi, mari kita tetap fokus dan berusaha untuk memulai dengan cara sebaik mungkin.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi Tidak Setuju dengan Klaim Ducati Soal Peluang Gelarnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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