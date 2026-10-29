Vinales Ungkap Aturan 'Potong Gaji' Jika Terlalu Banyak Absen

Maverick Vinales mengatakan bahwa ia harus tetap membalap meski dalam kondisi cedera, jika tidak, gajinya akan dipotong.

Vinales says he doesn't get paid if he misses too many races
Vinales says he doesn't get paid if he misses too many races
© Gold and Goose

Maverick Vinales mengatakan bahwa ada klausul dalam kontrak MotoGP-nya bersama KTM yang menyatakan bahwa ia hanya boleh melewatkan tiga balapan akibat cedera sebelum gajinya mulai dipotong.

Pembalap Tech3 bergelut dengan cedera sejak pertengahan tahun lalu, saat ia mengalami patah tulang bahu yang parah dalam insiden di sesi kualifikasi Grand Prix Jerman 2025 di Sachsenring.

Sejak saat itu, Vinales beberapa kali harus absen dari balapan karena masih terus berjuang menghadapi dampak dari cedera tersebut.

Pembalap Spanyol itu melewatkan tiga putaran di awal musim untuk menjalani operasi, dan kemudian absen dalam empat balapan pertama setelah jeda musim panas.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

“Jika saya tetap di rumah, saya tidak dibayar”

Vinales kembali berlaga di Grand Prix Jepang dan finis di posisi ke-14, namun ia mengalami kesulitan sepanjang akhir pekan Grand Prix Indonesia.

Di Australia, rasa nyeri pada bahunya kembali menjadi masalah, tetapi ia mengungkapkan bahwa ia tidak punya pilihan selain terus membalap meski dalam kondisi tersebut jika ingin tetap mendapatkan bayaran.

Berbicara kepada media, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport, Vinales mengatakan bahwa terdapat klausul dalam kontraknya dengan KTM yang menetapkan bahwa bayarannya akan dipotong mulai balapan keempat yang ia lewatkan.

“Bagi saya, membalap dengan kondisi seperti ini tidak masuk akal, karena sayalah orang pertama yang tidak ingin berada di posisi paling belakang, dan karena saya sangat menderita,” ujarnya.

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“Bahu saya sakit, tetapi jika saya tetap di rumah, saya tidak akan dibayar.

“Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jelas, saya mengalami cedera pada kuartal pertama [di Jerman tahun lalu] saat membalap untuk KTM, tetapi kontrak yang ditandatangani memang seperti itu.

“Dalam kontrak tersebut tertulis bahwa saya boleh melewatkan tiga balapan, dan setelah balapan keempat, mereka mulai memotong bayaran saya.”

“Kita harus mengubah ini”

Para pembalap dibatasi dalam mengungkapkan detail kontrak mereka, sehingga tidak jelas apakah pemotongan gaji berlaku setelah tiga balapan absen secara berturut-turut, atau berdasarkan jumlah total ketidakhadiran.

Jika perhitungannya bersifat akumulatif, maka Vinales telah melewatkan tujuh Grand Prix dari 18 putaran yang telah berlangsung sejauh ini pada tahun 2026. Pada tahun 2025, ia sempat absen dalam delapan balapan Grand Prix akibat cedera.

Saat ini, Vinales belum memiliki kontrak apa pun untuk tahun 2027 setelah kehilangan tempatnya di grid. Ia sempat dikaitkan dengan peran sebagai pembalap tes Ducati, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut.

KTM bukanlah satu-satunya pabrikan yang menerapkan klausul semacam itu dalam kontrak mereka, tetapi hal ini kembali memunculkan persoalan yang lebih luas, yakni perlunya sebuah serikat pembalap.

Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Dalam Formula 1, Grand Prix Drivers’ Association membantu para anggotanya untuk memastikan kontrak mereka adil.

“Kita harus berupaya keras untuk mengubah hal itu, karena ini adalah olahraga yang berisiko,” ujar Vinales.

“Cedera pun merupakan hal yang lumrah. Kini, hal itu menimpa Toprak [Razgatlioglu]. Ia mengalami kecelakaan yang sepele, dan akibatnya ia harus absen dalam enam balapan.”

Masalah ini semakin disorot dengan adanya perubahan format akhir pekan untuk tahun 2027, yang menambahkan sesi Sprint Qualifying dan kian meningkatkan intensitas dan beban yang ditanggung oleh para pembalap.

Sejak Sprint Race diperkenalkan pada tahun 2023, rata-rata jumlah pembalap yang absen dalam balapan telah meningkat dari satu orang per putaran menjadi 2,5 orang.

Pada tahun 2026, hanya satu putaran yang menghadirkan seluruh pembalap reguler. Hal tersebut hanya terjadi dua kali pada tahun lalu, sementara pada tahun 2023 tidak ada satu pun balapan yang diikuti oleh seluruh pembalap full-time.

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Vinales Ungkap Aturan 'Potong Gaji' Jika Terlalu Banyak Absen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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