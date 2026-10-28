Di Giannantonio Minta MotoGP Pastikan Batas Minimum Tes untuk 2027

Fabio di Giannantonio ingin MotoGP memastikan adanya jumlah jarak tempuh minimum dengan ban Pirelli menjelang musim 2027.

Di Giannantonio wants Sepang Shakedown opened to more MotoGP riders
Di Giannantonio wants Sepang Shakedown opened to more MotoGP riders
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio berpendapat bahwa seluruh pembalap MotoGP harus mendapatkan jaminan kesempatan tes dengan jarak minimum tertentu jelang peralihan ke mesin 850cc dan ban Pirelli yang baru pada musim 2027.

Mengingat para pabrikan lebih memprioritaskan pembalap yang tetap bertahan di tim mereka untuk dua sesi uji coba mesin 850cc/ban Pirelli yang telah berlangsung sejauh ini, Diggia - yang pindah dari VR46 Ducati ke Red Bull KTM - menjadi salah satu dari sembilan pembalap yang belum menjajal ban tahun depan.

Nama-nama lainnya adalah Francesco Bagnaia (dari Ducati ke Aprilia), Fabio Quartararo (dari Yamaha ke Honda), Alex Marquez (dari Gresini ke KTM), Jorge Martin (dari Aprilia ke Yamaha), Ai Ogura (dari Trackhouse ke Yamaha), Enea Bastianini (dari Tech3 ke Trackhouse), serta dua pembalap debutan Honda, David Alonso dan Dani Holgado.

Mereka harus menunggu hingga tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember, yang kemudian akan diikuti oleh tes pra-musim yang lebih singkat - hanya empat hari pengujian resmi di Sepang dan Buriram - di mana tim maupun para pembalap berharap cuaca akan tetap kering.

Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, 2026 Australian MotoGP.
Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, kelima pembalap debutan - Nicolo Bulega, Izan Guevara, Senna Agius, serta Alonso dan Holgado - mendapatkan waktu tes tambahan dalam bentuk sesi shakedown selama dua hari di Sepang pada 29–30 Januari.

Shakedown biasanya terbuka bagi para pembalap reguler yang berkompetisi untuk pabrikan dengan status konsesi peringkat D. 

Akan tetapi, karena kelima pabrikan akan memulai musim 2027 dengan rating B, maka tahun depan hanya pembalap debutan dan pembalap penguji yang diperbolehkan untuk ambil bagian.

Pembalap KTM saat ini, Bastianini, telah meminta agar mereka yang belum mencoba motor 850cc dan ban Pirelli diizinkan untuk mengikuti sesi Shakedown - pandangan yang juga didukung oleh Di Giannantonio.

Pembalap asal Italia itu berpendapat bahwa, mengingat besarnya perubahan teknis serta perbedaan tingkat pengalaman dalam menggunakan ban Pirelli, langkah tersebut akan lebih adil bagi semua pihak.

Fabio di Giannantonio.
Fabio di Giannantonio.
© Gold and Goose

Pembalap berpengalaman bisa terlihat seperti rookie

“Itu akan sangat adil,” ujar Di Giannantonio mengenai gagasan untuk membuka sesi Shakedown bagi para pembalap yang berpindah tim.

“Saya tidak tahu [apakah itu akan terjadi] atau tidak, tetapi itu adalah sesuatu yang saya harapkan karena menurut saya langkah tersebut bisa sangat adil.

“Sebab, tahun depan bukan sekadar perubahan kecil; ini adalah kelas yang benar-benar baru.

“Jadi, para pembalap ahli pun sebenarnya tidak akan benar-benar menjadi ahli. Banyak dari kami, termasuk saya, mungkin akan terasa seperti pembalap rookie karena saya akan memiliki jumlah hari yang lebih sedikit [dengan ban Pirelli] dibandingkan yang lain.

“Oleh karena itu, saya berharap mereka bekerja keras untuk memastikan segalanya adil saat balapan pertama nanti.

“Sejujurnya - ini juga soal keselamatan - soal memahami karakteristik ban tersebut.

“Selain itu, jika sebuah motor bermasalah dan Anda tidak bisa menggunakannya selama satu hari [tes], Anda jadi tidak mengenal motor tersebut, dan Anda juga tidak mengetahui tingkat keandalan beberapa komponen pada motor itu.

“Bagi setiap pabrikan, kondisinya memang seperti ini.

“Jadi, menurut saya, demi alasan keselamatan, sebaiknya ditetapkan ketentuan mengenai jarak tempuh minimum - dan juga maksimum - yang harus dicapai oleh setiap pihak.”

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pirelli
2027
MotoGP
Di Giannantonio Minta MotoGP Pastikan Batas Minimum Tes untuk 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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