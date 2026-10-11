Di Giannantonio Merasa Disenggol saat Kekacauan Tikungan 1 Sprint Mandalika

Fabio di Giannantonio mengungkapkan alasan kenapa ia melebar di Tengah Tikungan 1 setelah sempat bersaing memperebutkan holeshot di Sprint Race Mandalika.

Memulai balapan dari sisi luar baris depan menempatkan pembalap VR46 tersebut pada jalur dalam saat memasuki Tikungan 1.

Pembalap asal Italia itu memacu motornya hingga sejajar dengan motor Aprilia milik Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di zona pengereman.

Namun, Marc Marquez kemudian menyelinap di antara di Giannantonio dan Bezzecchi saat keempat pembalap tersebut merapat menuju tikungan pertama.

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Tayangan ulang memperlihatkan kedua motor Ducati terlibat senggolan ringan, dan meski Diggia tidak menyebutkan nama pembalap yang terlibat, ia mengonfirmasi bahwa dirinya disenggol.

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Benturan itu juga menyebabkan tuas persnelingnya berpindah ke gigi satu, sehingga mesin mencapai rev limiter saat ia mencoba berakselerasi keluar dari tikungan.

"Saya tidak tahu persis soal itu, Anda harus bertanya kepada pembalap lain," ujar di Giannantonio kepada awak media, termasuk Crash.net, usai balapan.

"Saya berada di sisi dalam, lalu saat melakukan pengereman, saya ditabrak oleh pembalap lain; hal itu membuat motor saya masuk ke gigi satu."

"Jadi, saat keluar dari tikungan pertama, mesin motor saya sudah mencapai rev limiter di gigi satu."

Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Kurangnya akselerasi itu memicu reaksi berantai di belakang.

Marquez mengangkat motornya untuk menghindari bagian belakang motor di Giannantonio. Bezzecchi kemudian bereaksi untuk menghindari Marquez, yang berujung pada benturan dengan roda depan Raul Fernandez, sehingga kedua pembalap Aprilia itu terjatuh.

"Sejujurnya, Anda harus bertanya kepada pembalap lain. Saya baru saja tertabrak lagi.

"Saya melihat ada kecelakaan pada lap berikutnya, disertai kibaran bendera kuning. Namun, saya tidak tahu apa-apa lagi."

Fabio di Giannantonio, Sprint,2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Di Giannantonio kemudian menghabiskan sebagian besar balapan Sprint di posisi keempat sebelum akhirnya naik ke podium, setelah Jorge Martin - yang sebelumnya kehilangan posisi terdepan akibat masalah tekanan ban - melebar saat balapan menyisakan dua lap, membuatnya terlempar ke posisi empat di garis finis.

"Menurut saya, kecepatan saya lebih baik di bagian-bagian sirkuit yang lebih lambat," ujar Di Giannantonio mengenai motor Aprilia. "Namun, di tikungan-tikungan cepat, mereka memiliki traksi yang luar biasa.

"Saya rasa kecepatan saya lebih baik, tetapi hal itu tidak bisa saya tunjukkan."

Saat ditanya apakah balapan Grand Prix yang berjalan tanpa insiden bisa membuat Aprilia finis di posisi empat besar, di Giannantonio menjawab:

“Saya sangat berharap tidak demikian, namun kenyataannya adalah... dengan keunggulan seperti itu, pilihannya adalah kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda pada gaya balap untuk mencoba menghentikan mereka, atau jelas terlihat bahwa kecepatan mereka tiga atau empat persepuluh detik lebih baik daripada kita.”

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Rekan sesama pembalap Ducati, Marquez, memenangkan Sprint dan mengambil alih posisi puncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP.