Di Giannantonio Merasa Disenggol saat Kekacauan Tikungan 1 Sprint Mandalika

Fabio di Giannantonio mengungkapkan kontak yang membuatnya melebar saat start Sprint Race Mandalika yang kacau.

Why Fabio di Giannantonio was “on the limiter” at Turn 1, causing a chain reaction behind.
Why Fabio di Giannantonio was “on the limiter” at Turn 1, causing a chain reaction behind.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio mengungkapkan alasan kenapa ia melebar di Tengah Tikungan 1 setelah sempat bersaing memperebutkan holeshot di Sprint Race Mandalika.

Memulai balapan dari sisi luar baris depan menempatkan pembalap VR46 tersebut pada jalur dalam saat memasuki Tikungan 1.

Pembalap asal Italia itu memacu motornya hingga sejajar dengan motor Aprilia milik Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di zona pengereman.

Namun, Marc Marquez kemudian menyelinap di antara di Giannantonio dan Bezzecchi saat keempat pembalap tersebut merapat menuju tikungan pertama.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Tayangan ulang memperlihatkan kedua motor Ducati terlibat senggolan ringan, dan meski Diggia tidak menyebutkan nama pembalap yang terlibat, ia mengonfirmasi bahwa dirinya disenggol.

Benturan itu juga menyebabkan tuas persnelingnya berpindah ke gigi satu, sehingga mesin mencapai rev limiter saat ia mencoba berakselerasi keluar dari tikungan.

"Saya tidak tahu persis soal itu, Anda harus bertanya kepada pembalap lain," ujar di Giannantonio kepada awak media, termasuk Crash.net, usai balapan.

"Saya berada di sisi dalam, lalu saat melakukan pengereman, saya ditabrak oleh pembalap lain; hal itu membuat motor saya masuk ke gigi satu."

"Jadi, saat keluar dari tikungan pertama, mesin motor saya sudah mencapai rev limiter di gigi satu."

Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Kurangnya akselerasi itu memicu reaksi berantai di belakang.

Marquez mengangkat motornya untuk menghindari bagian belakang motor di Giannantonio. Bezzecchi kemudian bereaksi untuk menghindari Marquez, yang berujung pada benturan dengan roda depan Raul Fernandez, sehingga kedua pembalap Aprilia itu terjatuh.

"Sejujurnya, Anda harus bertanya kepada pembalap lain. Saya baru saja tertabrak lagi.

"Saya melihat ada kecelakaan pada lap berikutnya, disertai kibaran bendera kuning. Namun, saya tidak tahu apa-apa lagi."

Fabio di Giannantonio, Sprint,2026 Indonesian MotoGP.
Fabio di Giannantonio, Sprint,2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Di Giannantonio kemudian menghabiskan sebagian besar balapan Sprint di posisi keempat sebelum akhirnya naik ke podium, setelah Jorge Martin - yang sebelumnya kehilangan posisi terdepan akibat masalah tekanan ban - melebar saat balapan menyisakan dua lap, membuatnya terlempar ke posisi empat di garis finis.

"Menurut saya, kecepatan saya lebih baik di bagian-bagian sirkuit yang lebih lambat," ujar Di Giannantonio mengenai motor Aprilia. "Namun, di tikungan-tikungan cepat, mereka memiliki traksi yang luar biasa.

"Saya rasa kecepatan saya lebih baik, tetapi hal itu tidak bisa saya tunjukkan."

Saat ditanya apakah balapan Grand Prix yang berjalan tanpa insiden bisa membuat Aprilia finis di posisi empat besar, di Giannantonio menjawab:

“Saya sangat berharap tidak demikian, namun kenyataannya adalah... dengan keunggulan seperti itu, pilihannya adalah kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda pada gaya balap untuk mencoba menghentikan mereka, atau jelas terlihat bahwa kecepatan mereka tiga atau empat persepuluh detik lebih baik daripada kita.”

Rekan sesama pembalap Ducati, Marquez, memenangkan Sprint dan mengambil alih posisi puncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP.

Tags:

Fabio di Giannantonio
Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Jorge Martin
MotoGP
Di Giannantonio Merasa Disenggol saat Kekacauan Tikungan 1 Sprint Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika
Raul Fernandez, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika
Marco Bezzecchi.
MotoGP News
Sikap Duo Trackhouse Mengenai Team-Order saat Pertarungan Gelar Memanas
Raul Fernandez.

Latest News

MotoGP News
Razgatlioglu Tidak Memiliki Kekuatan setelah Dislokasi Bahu di Mandalika
1h ago
Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Merasa Disenggol saat Kekacauan Tikungan 1 Sprint Mandalika
2h ago
Fabio di Giannantonio, Marc Marquez overtake Marco Bezzecchi and Raul Fernandez at turn 1 of the Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Acosta Akui KTM Kesulitan untuk Bersaing di GP Indonesia
2h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Indonesian GP
MotoGP News
Alex Rins Dapat Ancaman Pembunuhan usai Insiden Marshal di Mandalika
2h ago
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Indonesia 2026: Starting Line-Up Grand Prix di Sirkuit Mandalika
3h ago
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, qualifying, 2026 Indonesian MotoGP.

More News

MotoGP News
BREAKING: Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia
4h ago
Aleix Espargaro, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Alex Rins Sebut Konflik dengan Marshal Mandalika 'Kesalahpahaman Aneh'
15h ago
Alex Rins in a heated exchange with marshals in Indonesia
MotoGP News
Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika
22h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
10/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
MotoGP News
Lolos Langsung ke Q2, Bagnaia Temukan Terobosan Penting di Mandalika
10/10/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP