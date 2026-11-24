Pembalap tes Ducati MotoGP, Michele Pirro, telah memberikan klarifikasi terkait lelucon yang ia lontarkan saat perayaan gelar juara Marc Marquez, setelah lelucon tersebut menuai reaksi negatif dari penggemar Valentino Rossi.

Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP kedelapannya akhir pekan lalu di Portugal, yang membuatnya melampaui Rossi dan menyamai pencapaian Giacomo Agostini di puncak daftar peringkat.

Pembalap asal Spanyol itu kini mengoleksi total 10 gelar juara dunia grand prix sepanjang kariernya, mengungguli Rossi dalam perolehan gelar - sebuah pencapaian yang menurut Rossi telah direbut oleh Marquez darinya pada tahun 2015.

Dalam sebuah acara di Madrid pada hari Senin, Marquez mengungkapkan bahwa Rossi tidak memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya meraih gelar juara, namun ia memang tidak mengharapkan ucapan tersebut dari Rossi.

Marc Marquez joins Giacomo Agostini as an eight time MotoGP champion. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu hanya lucu-lucuan saja”

Perseteruan antara Marquez dan Rossi terus memecah kubu penggemar; hal ini terlihat jelas menyusul sebuah lelucon yang dilontarkan Michele Pirro pada hari Minggu di Portimao.

Pembalap penguji Ducati yang sudah lama berkecimpung di tim tersebut sempat menunjukkan kemasan obat pereda nyeri ulu hati, Gaviscon, ke arah kamera - sebuah gestur yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sindiran terhadap Rossi.

Pirro berupaya mengklarifikasi lelucon tersebut melalui saluran media sosialnya, sebelum memberikan penjelasan yang lebih panjang kepada GPOne.

“Saya ingin meluruskan apa yang terjadi kemarin,” ujarnya mengawali.

Michele Pirro with Marc Marquez, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint podium. Credit:… © Gold & Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami sempat bercanda soal itu di garasi setelah balapan, tetapi candaan tersebut semata-mata ditujukan kepada para penggemar yang ada di paddock.

“Saya sungguh menyesal hal itu dikaitkan dengan dunia Valentino. Sejujurnya, saya tidak pernah terpikir untuk melakukan hal seperti itu.

“Yang paling mengganggu saya adalah orang-orang terus saja membesar-besarkan kontroversi ini.

“Saya belum pernah mendengar Marquez menyebut nama Valentino, jadi saya sama sekali tidak membuat kaitan ke arah sana.

“Saya baru mengetahui penafsiran tersebut ketika orang-orang mulai menganggapnya sebagai sindiran terhadap Rossi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Valentino Rossi, 2021 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

“Itu sebenarnya hanya sekadar lucu-lucuan mengenai para penggemar di area paddock, tim-tim yang ada, serta bagaimana mereka semua berinteraksi.

“Sebagai seseorang yang pernah menjadi pembalap dan hingga kini masih berkompetisi, saya tidak akan pernah berniat merendahkan pembalap lain, apalagi Valentino Rossi - sosok yang menjadi alasan saya mulai terjun ke dunia balap.

“Pada tahun 1999-2000, saya sering menonton balapan di Rai [sebuah saluran TV] dan melihat Valentino.

“Menurut saya, semua orang dari generasi saya terjun ke dunia motorsport karena dia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Yang patut kita lakukan hanyalah berterima kasih kepadanya atas apa yang telah ia perbuat. Marquez dan semua pembalap yang pernah bersaing melawan Valentino menjadi juara, salah satunya karena kehadiran dia juga.”

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

“Lelucon bagi mereka yang telah menganggap kami sudah kalah”

Pirro menambahkan bahwa lelucon tersebut ditujukan kepada mereka yang “sudah menganggap kami sebagai pihak yang kalah”.

“Rasanya gelar juara sudah lepas di Mugello,” ujarnya, merujuk pada kondisi saat Marquez tertinggal 102 poin dari Marco Bezzecchi, tepat setelah ia menjalani operasi bahu. “Kami melewati berbagai kesulitan, namun berhasil membalikkan keadaan berkat bakat Marc Marquez.

“Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Valentino. Namun, saya jadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang yang berpikiran buruk tentang Rossi?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Show Acast Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Sebagai seorang atlet, saat berhadapan dengan para juara hebat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan, ‘Terima kasih’, terlepas dari apa pun yang terjadi di masa lalu.”