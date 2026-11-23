Marc Marquez mengatakan bahwa gelar juara dunia MotoGP 2026 miliknya dipersembahkan "untuk semua fansnya" agar mereka bisa berargumen bahwa ia adalah juara dunia 10 kali - sindiran tersirat yang ditujukan kepada rivalnya, Valentino Rossi.

Pembalap berusia 33 tahun itu mencatatkan sejarah pada hari Minggu lalu di Grand Prix Portugal dengan meraih gelar juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya.

Ia menyamai perolehan gelar juara kelas utama milik Giacomo Agostini, sekaligus menggenapkan total gelar sepanjang kariernya di semua kategori menjadi 10, yang menjadikannya pembalap tersukses ketiga dalam sejarah.

Marquez berhasil melakukannya setelah membalikkan selisih poin terbesar dalam sejarah, setelah sempat tertinggal 102 poin dari pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, usai Grand Prix Italia tahun ini.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Ya, ya, ya - tapi kan sudah 10 kali!”

Marquez kini secara resmi melampaui perolehan rival beratnya, Valentino Rossi, yang mengoleksi tujuh gelar juara MotoGP - atau sembilan gelar juara dunia secara keseluruhan.

Hal ini terjadi setelah Rossi belum lama ini kembali memanaskan persaingan di antara mereka dengan menuduh Marquez telah merenggut peluangnya untuk meraih gelar juara dunia ke-10 pada tahun 2015.

Dalam konferensi pers usai meraih gelar juara pada hari Minggu, Marquez tidak ditanya mengenai pencapaian jumlah gelar yang melampaui rekor Rossi.

Namun, saat membahas perbandingan antara tahun 2026 dan 2025, Marquez melontarkan sindiran halus terhadap pembalap asal Italia tersebut.

Marc Marquez celebrates winning the 2026 MotoGP world title © Gold and Goose

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“Saya bisa membandingkannya dengan gelar sebelumnya, dan seperti yang saya katakan, tahun lalu terasa lebih emosional karena saat itu saya berkendara dengan beban 20 kilogram di punggung - itu adalah tantangan yang saya buat untuk diri sendiri,” ujarnya.

“Tahun lalu, saya harus membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu melakukannya dengan motor terbaik di lintasan.

“Tahun ini - seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa konferensi pers sebelumnya, dan akan saya katakan sekali lagi - kejuaraan ini tidak akan mengubah masa depan hidup saya.

“Kejuaraan ini saya persembahkan untuk seluruh penggemar saya, supaya nanti saat mereka berbincang di meja makan di hari Natal - dengan segala obrolan mereka - mereka bisa berkata, ‘ya, ya, ya, tapi kan sudah 10 kali…’”

“Kita adalah hewan…”

Marc Marquez celebrates 10th world title after 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix. Credit: Gold… © Gold & Goose

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Pada usia 33 tahun, Marquez telah menjadi salah satu juara MotoGP tertua dalam sejarah.

Saat ditanya apakah delapan gelar juara di kelas utama sudah cukup baginya saat ini, ia menjawab: “Bagi seorang atlet, masalahnya adalah tidak pernah ada kata cukup.

“Kita ini seperti hewan; jika kita tidak sedang berkompetisi, kita harus paham bahwa begitu kita terjun ke dalam persaingan, kita akan selalu mengincar kemenangan.

“Masalahnya - atau justru sisi positifnya - dalam dunia sepeda motor adalah, jika Anda mengejar kemenangan, selalu ada risiko yang menyertainya. Jadi, saat ini, saya punya delapan - totalnya ada sepuluh.

“Saya meraih gelar juara dunia ke-10 saya di negara tempat saya menjalani balapan pertama; ini adalah sesuatu yang istimewa. Di negara tempat saya meraih kemenangan istimewa yang pertama, yaitu di Estoril pada tahun 2010.

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“Ini adalah kejuaraan yang sangat istimewa karena merupakan gelar ke-10. Jadi, semuanya terasa lengkap. Namun untuk saat ini, saya ingin menikmati momen tersebut.”