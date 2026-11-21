Penantang gelar MotoGP, Jorge Martin, terancam harus tampil di Kualifikasi 1 saat ia meninggalkan pit untuk melakukan putaran terakhirnya pada Jumat sore di Portimao.

Meskipun sempat menikmati jeda akhir pekan setelah seri Qatar - yang membantu proses pemulihan cedera lengannya - Martin kesulitan di trek Portimao yang berkarakter naik turun, baik secara fisik ataupun set-up motor.

“Sejujurnya, hari yang sangat sulit. Awalnya saya kurang oke, tetapi perlahan-lahan saya merasa semakin percaya diri dengan motornya,” ujar Martin kepada MotoGP.com.

“Pastinya, lintasan ini termasuk tipe trek yang menuntut kesiapan 100% - bukan hanya secara fisik, tetapi juga terkait motornya. Jika Anda tidak mendapatkan ‘feel’ yang pas, akan sulit untuk bisa melaju cepat.”

Jorge Martin, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Dia menambahkan: “Sejak di Qatar, punggung saya sangat bermasalah. Pastinya, saya jadi terlalu mengandalkan bagian tubuh lain untuk mengompensasinya.

“Sejujurnya, saya kira kondisi tangan saya akan sedikit lebih baik, tetapi saya masih merasakan nyeri.

“Namun, ini bukan alasan; hari ini lebih kepada soal merasakan kembali kondisi di lintasan dan mengembalikan kecepatan.”

Ban baru mengantarkan Martin ke posisi kedua, tepat di belakang rekan setimnya di Aprilia yang tampil dominan - sekaligus juara bertahan Portimao - Marco Bezzecchi pada sesi latihan pagi.

Tapi, ia berada di luar 10 besar yang krusial untuk bisa langsung melaju ke Q2 saat para pembalap melakukan time-attack pada sesi Practice Jumat sore.

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Jorge Martin, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Martin, yang harus memastikan tidak kehilangan lebih dari satu poin dari Marc Marquez pada Sprint Race Sabtu untuk menunda perayaan gelar sang pembalap Ducati, mengaku hampir pasrah harus memulai dari Kualifikasi 1.

Tapi, ia berjuang keras hingga akhirnya berhasil mengamankan posisi kesepuluh pada putaran terakhirnya, dengan selisih hanya 0,408 detik di belakang pemimpin sesi, Alex Marquez.

“Jelas, saya berhasil menyelamatkan keadaan,” ujar Martin.

“Sempat terlintas di pikiran saya, ‘Oke, hari ini sepertinya akan sulit untuk bisa lolos ke Q2, kalau begitu kita coba lagi besok’.

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“Namun, saya mengerahkan upaya di sesi terakhir, berusaha untuk tetap fokus, dan akhirnya mencatatkan waktu putaran yang bagus.”

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Meskipun Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio berhasil mengungguli Bezzecchi saat menggunakan ban baru, Bez memiliki kecepatan balap terbaik di sepanjang akhir pekan.

“Sepertinya saya sedikit kesulitan di sektor terakhir, tetapi secara keseluruhan, jarak saya tidak terlalu jauh dari Marco - yang merupakan pembalap tercepat hari ini - jadi ini adalah hal yang positif,” ujar Martin.

Marc Marquez sendiri mencatatkan waktu tercepat keenam di Practice.

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