Aprilia: Marc Marquez "Membuat Perbedaan" dalam Pertarungan Gelar

Aprilia memang telah memenangkan balapan Grand Prix Qatar lewat Marco Bezzecchi, tapi mereka berada di ambang kekalahan 'perang' dalam perebutan gelar juara MotoGP melawan Marc Marquez.

Marquez melewatkan kesempatan matematis pertamanya untuk mengunci gelar juara di Qatar pada hari Minggu, tapi ia berhasil mengumpulkan poin lebih banyak dibandingkan rival terdekatnya, Jorge Martin, dan rekan setimnya, Bezzecchi, sepanjang akhir pekan di Lusail.

Hasil tersebut mungkin akan berbeda seandainya Bezzecchi tidak terjatuh setelah bersenggolan dengan Marquez di Sprint Race. Bagaimanapun, saat ini Marquez unggul 60 poin atas Martin dan 74 poin atas Bezzecchi, dengan total 74 poin yang masih tersisa untuk diperebutkan di Portimao dan Valencia.

"Kami tidak menyerah dalam hal apa pun; kami terus berupaya meningkatkan performa motor serta perkembangan para pembalap. Ada begitu banyak aspek positif yang patut dibanggakan," ujar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, kepada Sky Italia.

"Tentu saja, poin-poin yang hilang - yang terbuang karena satu dan lain alasan - kami jadikan sebagai pelajaran untuk masa depan. Namun, sekali lagi saya katakan, masih ada dua balapan tersisa."

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MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Kemenangan Grand Prix keenam Bezzecchi musim ini hanya terpaut satu dari jumlah kemenangan Marquez.

Akan tetapi, pembalap asal Italia tersebut - yang sempat unggul 102 poin atas Marquez di awal tahun - juga telah mengalami sebelas kali kegagalan mencetak poin.

Angka tersebut dibandingkan dengan enam kali bagi Marquez, yang semuanya terjadi sebelum operasi bahu terakhirnya pada bulan Mei.

Martin, yang membalap dalam kondisi cedera di Qatar, tampil lebih konsisten, meski ia tercatat tujuh kali gagal meraih poin. Namun, ia juga baru mencatatkan satu kemenangan di hari Minggu sepanjang musim ini.

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Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez "membuat perbedaan"

Jika kejuaraan berakhir dengan urutan saat ini, apakah menurut Rivola Aprilia lebih tepat dikatakan kehilangan gelar juara dunia, alih-alih Ducati yang memenangkannya?

"Dimenangkan oleh Marc Marquez," jawab Rivola. "Sejujurnya, dialah pembeda - dia membuktikannya lagi hari ini [di Qatar]. Mari kita lihat selisih waktunya dengan pembalap Ducati lainnya.

"Cara dia mengelola akhir pekan sungguh luar biasa; dia meraih 37 poin saat tahu ia mampu melakukannya, dan ia berhasil mengamankan kemenangan di lintasan-lintasan tersulit. Jadi, salut untuknya - untuk rekam jejaknya, pengalamannya, serta caranya menghadapi media.

“Ini bukan kebetulan, Marc memang hebat.”

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Meskipun peluang meraih gelar juara pembalap tampak suram bagi Aprilia, mereka memimpin klasemen tim dengan keunggulan telak 124 poin atas Ducati Lenovo, dan hanya tertinggal delapan poin dalam klasemen konstruktor.

"Pertama dan terutama, tentu ada kejuaraan tim - yang pada dasarnya setara dengan kejuaraan konstruktor di Formula 1 - karena ini merupakan akumulasi poin dari kedua pembalap," ujar Rivola.

"Lalu, ya, kejuaraan konstruktor jelas menjadi salah satu target kami. Sejujurnya, menurut saya kami layak mendapatkannya."

Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Rivola kemudian menyarankan agar sistem pemberian poin konstruktor - yang berdasarkan pada pembalap dengan posisi tertinggi dari setiap pabrikan di setiap balapan - perlu diubah di masa mendatang.

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“Menurut saya, kita juga harus mencari cara untuk mengubah metode penghitungan poin kejuaraan, karena ada sosok seperti Marquez yang seorang diri... [berperan besar dalam menempatkan Ducati di puncak klasemen konstruktor].

“Tadi saya mendengar bahwa empat motor Aprilia terkadang tidak cukup untuk mengalahkan Marquez. Itu benar, itulah faktanya.”

Aprilia belum pernah memenangkan gelar juara MotoGP - baik di kategori pembalap, tim, maupun konstruktor - sementara Ducati merupakan juara bertahan di ketiga kategori tersebut.

Fabio di Giannantonio, yang menempati posisi keenam dalam kejuaraan dunia pembalap, merupakan pembalap Ducati terbaik berikutnya setelah Marc Marquez.