Acosta Takut dengan Kecelakaan Bagnaia di Sprint Race Qatar

Francesco Bagnaia “cukup beruntung” dalam kecelakaannya di Sprint MotoGP Qatar, ujar Pedro Acosta.

Pedro Acosta had a front-row seat to Pecco Bagnaia's Qatar Sprint crash with Fermin Aldeguer.
Pedro Acosta had a front-row seat to Pecco Bagnaia's Qatar Sprint crash with Fermin Aldeguer.
© Gold & Goose

Pedro Acosta menilai kecelakaan antara Francesco Bagnaia dan Fermin Aldeguer pada Sprint Race Qatar merupakan kecelakaan terbesar yang pernah ia saksikan dari dekat dalam waktu yang lama

Acosta berada di antara Bagnaia dan Aldeguer saat mereka mendekati tikungan terakhir pada putaran pembuka Sprint Race. Aldeguer mencoba menyalip Acosta, namun ia salah memperhitungkan manuver tersebut dan menabrak roda belakang motor Bagnaia. 

Akibatnya, pembalap asal Italia itu terpelanting dari motornya dan jatuh dengan keras. Ia ditandu keluar trek oleh petugas medis, dan divonis mengalami cedera patah kaki.

Bendera merah pun dikibarkan dan balapan akhirnya dimulai kembali dengan durasi 10 putaran. Insiden tersebut membuat Acosta merasa simpati terhadap pembalap yang akan ia gantikan di tim Ducati Lenovo musim depan itu.

“Saya melihatnya dari dekat,” ujar Pedro Acosta setelah Sprint Race, sebagaimana dilaporkan oleh GPOne.

“Sudah lama sekali saya tidak melihat kecelakaan separah itu dari dekat di MotoGP. Saya harap Pecco [Francesco Bagnaia] baik-baik saja, karena benturannya sangat keras, dan semoga ia bisa segera pulih.”

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Bagnaia mengalami patah dua tulang metatarsal dalam kecelakaan tersebut—sebuah keberuntungan menurut pandangan Acosta.

“Dia mengalami patah tulang kaki? Dia termasuk beruntung, mengingat bagaimana kejadian itu bisa berakhir jauh lebih buruk,” ujar pembalap Red Bull KTM Factory Racing Racing tersebut. 

Ia kemudian membela Aldeguer, yang kembali berlomba untuk pertama kalinya sejak mengalami patah tangan di Indonesia pada awal Oktober lalu.

“Manuver menyalip itu memang agak terlalu dini dan cukup agresif, tetapi saya juga memahami posisi Fermin [Aldeguer]. Dia sudah absen di banyak balapan, dan pada akhir pekan balapan pertamanya, tidak mudah untuk kembali beradaptasi dengan motor MotoGP - dengan semua aerodinamika dan karakteristik motor yang terkadang terasa agak tidak alami. Siapa pun bisa melakukan kesalahan.”

Pedro Acosta leads Ai Ogura, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta leads Ai Ogura, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Mengenai balapan Acosta, hasilnya menunjukkan peningkatan dibandingkan hari Jumat; ia finis di posisi keenam setelah sebelumnya berada di luar sepuluh besar pada sesi latihan (Practice).

Pembalap Spanyol itu mengungkapkan setelah balapan bahwa ia tidak bisa membuat ban bekerja sesuai kebutuhan saat balapan dimulai kembali menyusul insiden tabrakan antara Aldeguer dan Bagnaia. 

Ia mencatat bahwa situasi ini serupa dengan apa yang ia alami pada salah satu momen balapan yang dimulai ulang di Barcelona awal tahun ini.

“Start pertama berjalan dengan sangat baik,” ujar Acosta mengenai Sprint di Qatar. “Saya merasa cepat, dan motornya pun dapat dikendalikan dengan cukup baik.”

“Namun, pada kesempatan kedua, saya kesulitan membuat ban bekerja dengan baik dan menemukan ritme yang tepat. Kami perlu mencari tahu penyebabnya, karena hal yang sama terjadi pada saya saat start ketiga di Barcelona, ​​di mana saya tidak bisa membuat segalanya berjalan dengan semestinya.”

Solusinya mungkin terletak pada tekanan ban, tambah Acosta: “Kami perlu mencoba untuk lebih menekan hingga ke batas terkait tekanan ban tersebut, karena setelah semua masalah yang kami alami akibat tekanan yang terlalu rendah, kami memutuskan untuk bermain aman dan tidak mengambil risiko sama sekali—sedikit pun tidak!

“Kami harus mencoba menemukan keseimbangan yang tepat.”

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Acosta Takut dengan Kecelakaan Bagnaia di Sprint Race Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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