MotoGP Qatar 2026: Starting Grid Grand Prix Tanpa Bagnaia dan Marini

Starting grid lengkap untuk MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail setelah mundurnya Francesco Bagnaia dan Luca Marini.

MotoGP grid line-up in Qatar
MotoGP grid line-up in Qatar
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi akan mendapatkan kesempatan keduanya memulai dari pole pada Grand Prix MotoGP Qatar setelah mengungguli pemimpin klasemen Marc Marquez pada sesi kualifikasi di Qatar.

Bezzecchi bertekad untuk bangkit dari kegagalan finis di Sprint Race setelah terlibat tabrakan dengan pemimpin balapan, Marc Marquez, yang menyebabkan pembalap asal Italia itu terjatuh dan tersingkir.

Hasil tersebut, ditambah dengan keberhasilan rekan setim Bezzecchi yang tengah cedera, Jorge Martin, menempati posisi ketiga, membuat Marquez memiliki peluang meraih gelar juara untuk pertama kalinya pada balapan hari Minggu.

Akan tetapi, ia harus memenangkan balapan tersebut dan berharap Martin tidak meraih satu pun poin. Sementara itu, Bezzecchi harus mengungguli Marquez dengan selisih setidaknya lima poin agar tetap dalam persaingan perebutan gelar juara menjelang putaran berikutnya di Portimao.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio, yang finis di posisi kedua dalam Sprint, akan melengkapi baris depan grid.

Bagnaia cedera, Marini mundur

Satu nama besar dipastikan absen dari baris kedua;Francesco Bagnaia - yang menempati posisi start kelima di antara dua pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura - mengalami patah tulang kaki setelah tertabrak oleh Fermin Aldeguer dalam sesi Sprint.

Bagnaia akan kembali ke Italia untuk menjalani operasi.

Dengan demikian, Johann Zarco, pembalap Honda dengan posisi terbaik, akan bergeser ke baris kedua, sementara Pedro Acosta dari KTM, Aldeguer yang kembali berlaga, serta Martin akan menempati baris ketiga yang kini telah disesuaikan.

Setelah warm-up, HRC mengumumkan bahwa Luca Marini akan absen dari Grand Prix karena kelelahan yang masih dideritanya. Marini sebelumnya menempati posisi ke-14 dalam kualifikasi.

Fabio Quartararo, Yamaha.
Fabio Quartararo, Yamaha.
© Gold and Goose

Yamaha absen

Yamaha tidak berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’, sehingga jumlah pembalap di lintasan berkurang menjadi 16 orang, dengan Bagnaia dan Marini turut absen.

MotoGP Qatar 2026: Starting grid setelah mundurnya Bagnaia dan Marini

Baris 1:    Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio            
Baris 2:    Raul Fernandez,  Ai Ogura, Johann Zarco         
Baris 3:    Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini   
Baris 4:    Jorge Martin, Brad Binder, Franco Morbidelli          
Baris 5:    Iker Lecuona, Diogo Moreira, Jake Dixon    
Baris 6:    Maverick Viñales

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
MotoGP
Qatar
MotoGP Qatar 2026: Starting Grid Grand Prix Tanpa Bagnaia dan Marini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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