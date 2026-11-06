MotoGP Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail

Marc Marquez mengawali akhir pekan MotoGP Qatar 2026 dengan memuncaki catatan waktu pada Free Practice 1 saat peluang mengunci gelar terbuka di Lusail.

Bintang Ducati tersebut mengungguli pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, dengan Fabio di Giannantonio (VR46) dan Pedro Acosta (KTM) - yang sempat mengalami masalah teknis jelang akhir sesi - menjadi satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 52 detik.

Di Giannantonio menggunakan ban depan baru menjelang akhir sesi, sementara para pembalap papan atas lainnya tetap menggunakan ban lama. Marquez dan Acosta menggunakan set ban yang sama sepanjang sesi, sedangkan Bezzecchi dan Jorge Martin beralih dari ban depan ban Soft ke Medium.

Martin, kandidat juara yang tengah mengalami cedera, tampak jauh lebih nyaman pada sesi FP1 Qatar. Ia sempat menempati posisi ketiga sebelum akhirnya tergeser ke posisi kelima, ini menjadi awal yang bagus telah mundur dari akhir pekan Sepang karena tidak memiliki kecepatan cukup untuk bertarung.

Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Jake Dixon, yang menjalani debutnya bersama HRC menggantikan Joan Mir, menghadapi banyak peristiwa pada sesi MotoGP pertamanya sejak 2021.

Dixon, yang pertama kali mengendarai motor MotoGP sejak tampil dua kali bersama Petronas Yamaha SRT tahun 2021 - mengalami tank-slapper (guncangan hebat pada setang) yang cukup parah di menit-menit awal. Meski sempat mengendalikan motornya, ia jatuh beberapa tikungan berselang.

Pembalap Inggris, yang kini membalap untuk HRC di ajang WorldSBK, kembali ke lintasan dan menyelesaikan sesi di posisi ke-18 - posisi terakhir di timesheets yang jumlah pembalapnya berkurang. Brad Binder dari KTM menjadi pembalap lainnya yang terjatuh pada sesi FP1.

Ban

Sebagian besar pembalap menggunakan ban belakang tipe Medium - yang juga para pembalap terdepan dalam kedua balapan tahun lalu - dikombinasikan dengan ban depan tipe Medium yang memang disiapkan untuk Grand Prix ini.

Sesi latihan petang ini, yang akan berlangsung di bawah sorotan lampu, dimulai pada pukul 19.00 waktu setempat (pukul 16.00 waktu Inggris).

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MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'52.278s 15/16 354k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.110s 16/16 353k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.413s 16/16 352k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.677s 14/15 351k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.734s 15/15 350k 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.793s 8/15 352k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.911s 14/14 348k 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.952s 15/16 355k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.028s 15/15 347k 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.084s 15/15 350k 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.263s 15/15 346k 12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.339s 13/14 348k 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.353s 14/14 352k 14 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.432s 15/16 350k 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.447s 17/17 346k 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.791s 6/15 351k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.965s 6/14 350k 18 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +3.148s 13/13 345k

* Rookie

Rekor MotoGP Lusail:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 50.499s (2024)

Marc Marquez, Ducati, 1m 50.499s (2024) Rekor lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)

'Match Point' untuk Marc Marquez

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 akhir pekan ini di Qatar.

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Pembalap andalan tim pabrikan Ducati tersebut harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih 30 poin, serta Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin (atau tujuh poin jika ia memenangkan Grand Prix), untuk mengunci gelar sebelum putaran Portimao dan Valencia.

Yamaha absen di Lusail

Yamaha tidak akan berpartisipasi di MotoGP Qatar akhir pekan ini karena kebijakan 'pembatasan perjalanan di seluruh perusahaan'.

Keputusan tersebut berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di pabrikan Monster Alex Rins, ditambah pembalap Pramac Jack Miller dan Augusto Fernandez (menggantikan Toprak Razgatlioglu yang cedera) semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’

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Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal.’

Pembalap Aprilia, Jorge Martin dan Raul Fernandez - yang sempat mengundurkan diri dari seri Sepang akibat cedera - serta pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, yang mengalami patah tangan di Mandalika, kini kembali beraksi dalam satu-satunya balapan malam di ajang MotoGP.