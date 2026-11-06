MotoGP Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail

Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Qatar 2026 dari Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

All of Friday's MotoGP results from Qatar.
All of Friday's MotoGP results from Qatar.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengawali akhir pekan MotoGP Qatar 2026 dengan memuncaki catatan waktu pada Free Practice 1 saat peluang mengunci gelar terbuka di Lusail.

Bintang Ducati tersebut mengungguli pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, dengan Fabio di Giannantonio (VR46) dan Pedro Acosta (KTM) - yang sempat mengalami masalah teknis jelang akhir sesi - menjadi satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 52 detik.

Di Giannantonio menggunakan ban depan baru menjelang akhir sesi, sementara para pembalap papan atas lainnya tetap menggunakan ban lama. Marquez dan Acosta menggunakan set ban yang sama sepanjang sesi, sedangkan Bezzecchi dan Jorge Martin beralih dari ban depan ban Soft ke Medium.

Martin, kandidat juara yang tengah mengalami cedera, tampak jauh lebih nyaman pada sesi FP1 Qatar. Ia sempat menempati posisi ketiga sebelum akhirnya tergeser ke posisi kelima, ini menjadi awal yang bagus telah mundur dari akhir pekan Sepang karena tidak memiliki kecepatan cukup untuk bertarung.

Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Jake Dixon, yang menjalani debutnya bersama HRC menggantikan Joan Mir, menghadapi banyak peristiwa pada sesi MotoGP pertamanya sejak 2021.

Dixon, yang pertama kali mengendarai motor MotoGP sejak tampil dua kali bersama Petronas Yamaha SRT tahun 2021 - mengalami tank-slapper (guncangan hebat pada setang) yang cukup parah di menit-menit awal. Meski sempat mengendalikan motornya, ia jatuh beberapa tikungan berselang.

Pembalap Inggris, yang kini membalap untuk HRC di ajang WorldSBK, kembali ke lintasan dan menyelesaikan sesi di posisi ke-18 - posisi terakhir di timesheets yang jumlah pembalapnya berkurang. Brad Binder dari KTM menjadi pembalap lainnya yang terjatuh pada sesi FP1.

Ban

Sebagian besar pembalap menggunakan ban belakang tipe Medium - yang juga para pembalap terdepan dalam kedua balapan tahun lalu - dikombinasikan dengan ban depan tipe Medium yang memang disiapkan untuk Grand Prix ini.

Sesi latihan petang ini, yang akan berlangsung di bawah sorotan lampu, dimulai pada pukul 19.00 waktu setempat (pukul 16.00 waktu Inggris).

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'52.278s15/16354k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.110s16/16353k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.413s16/16352k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.677s14/15351k
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.734s15/15350k
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.793s8/15352k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.911s14/14348k
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.952s15/16355k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.028s15/15347k
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.084s15/15350k
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.263s15/15346k
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.339s13/14348k
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.353s14/14352k
14Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.432s15/16350k
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.447s17/17346k
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.791s6/15351k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.965s6/14350k
18Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)+3.148s13/13345k

* Rookie

Rekor MotoGP Lusail:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 50.499s (2024)
  • Rekor lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)

'Match Point' untuk Marc Marquez

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 akhir pekan ini di Qatar.

Pembalap andalan tim pabrikan Ducati tersebut harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih 30 poin, serta Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin (atau tujuh poin jika ia memenangkan Grand Prix), untuk mengunci gelar sebelum putaran Portimao dan Valencia.

Yamaha absen di Lusail

Yamaha tidak akan berpartisipasi di MotoGP Qatar akhir pekan ini karena kebijakan 'pembatasan perjalanan di seluruh perusahaan'.

Keputusan tersebut berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di pabrikan Monster Alex Rins, ditambah pembalap Pramac Jack Miller dan Augusto Fernandez (menggantikan Toprak Razgatlioglu yang cedera) semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’

Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal.’

Pembalap Aprilia, Jorge Martin dan Raul Fernandez - yang sempat mengundurkan diri dari seri Sepang akibat cedera - serta pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, yang mengalami patah tangan di Mandalika, kini kembali beraksi dalam satu-satunya balapan malam di ajang MotoGP.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Jake Dixon
MotoGP
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
2026
MotoGP Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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