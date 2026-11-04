Soal Team Order, Aprilia Tuding Marc Marquez Melakukannya 'di Rumah'

Massimo Rivola membalas komentar Marc Marquez mengenai instruksi tim.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

Massimo Rivola menuding Marc Marquez dan Ducati melakukan team-order di 'rumah’ sebagai tanggapan atas pernyataan pembalap asal Spanyol itu mengenai team-order Aprilia.

Selama berminggu-minggu, Aprilia menghadapi pertanyaan seputar penerapan team-order di tengah upaya mereka mengejar gelar MotoGP pertamanya

Topik ini mencuat usai Sprint Race Grand Prix Malaysia, saat Marco Bezzecchi menyalip Ai Ogura menjelang akhir balapan untuk merebut posisi ketiga. Keduanya juga sempat terlibat tabrakan dalam balapan utama.

Berbicara kepada DAZN, Marquez mengatakan: “Ogura berusaha untuk tetap berada di depan saya karena dia tahu jika tidak, dia akan kehilangan posisi podium; dia tidak bisa berada di antara saya dan Bezzecchi, karena jika begitu, dia akan mengambil poin darinya.”

Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP.
Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Apa yang dikatakan Marc tidak menarik bagiku”

CEO Aprilia, Massimo Rivola, tampaknya tidak terlalu senang dengan pernyataan tersebut. Ia membalas komentar Marquez dengan menuding bahwa team-order Ducati dilakukan di dalam keluarga Marquez, karena Alex - pembalap Gresini Ducati - adalah adik Marc.

“Sejujurnya, apa yang dikatakan Marc tidak terlalu menarik bagi saya,” ujarnya kepada DAZN. “Lagipula, menurut saya mereka sudah menerapkan permainan tim di rumah, bersama keluarga mereka sendiri.”

Massimo Rivola.
Massimo Rivola.
© Gold and Goose

Rivola merujuk pada balapan sprint di Phillip Island, saat Alex Marquez mengakui bahwa ia tidak akan melakukan manuver berisiko terhadap kakak laki-lakinya demi meraih kemenangan.

Seandainya ia tetap melakukannya dan menang, Marc Marquez akan meninggalkan Australia dengan keunggulan tujuh poin atas Jorge Martin dari Aprilia, alih-alih 10 poin.

Keunggulan Marquez kini telah bertambah menjadi 44 poin menyusul kemenangannya di Grand Prix Malaysia, sementara Martin terpaksa mundur akibat cedera pergelangan tangan.

Bezzecchi tertinggal 67 poin dari Marquez, dengan pembalap Ducati tersebut berpeluang mengunci gelar juara di Qatar akhir pekan ini.

“Kita harus menghormati pembalap”

Gigi Dall'Igna dari Ducati angkat bicara mengenai drama team-order, seraya memaparkan apa yang telah disampaikan pabrikan kepada para pembalapnya.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Ini adalah sebuah olahraga, dan yang terutama, kita harus menghormati semua pembalap yang berlaga dan mempertaruhkan nyawa mereka di atas sepeda motor,” ujar Dall’Igna kepada DAZN.

“Memang wajar jika pabrikan meminta sesuatu, tetapi mereka harus tahu batasan - di mana rasa hormat terhadap individu, terhadap sang pembalap, harus diutamakan.

“Kami sudah pernah melakukan ini; Marc dan Alex adalah kakak adik, jadi mungkin itu membuat segalanya lebih mudah.

“Kami berpesan kepada para pembalap kami agar tidak terlibat masalah dengan sesama pembalap yang menggunakan merek yang sama, dan sejauh ini - kecuali pada awal kejuaraan - semuanya berjalan dengan sangat lancar.”

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Aprilia Racing
Marc Marquez
Soal Team Order, Aprilia Tuding Marc Marquez Melakukannya 'di Rumah'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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