Jelang Penobatan Gelar, Ducati Sebut Marc Marquez 'Pembalap Terpenting Sepanjang Masa'

Marc Marquez telah menempatkan satu tangannya di gelar MotoGP kedelapan setelah kemenangan GP Malaysia.

Marc Marquez can win the championship in Qatar
Marc Marquez can win the championship in Qatar
© Gold and Goose

Marc Marquez disebut sebagai “salah satu pembalap paling penting sepanjang masa” oleh Team Manager Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyusul kemenangannya di MotoGP Malaysia.

Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun itu memulai balapan dari posisi kedua di grid, lalu berhasil merebut posisi memimpin dari pole-sitter, Alex Marquez, saat melaju menuju Tikungan 1 pada awal balapan 20 putaran di Sepang, hari Minggu.

Ia menepis serangan awal di Tikungan 4 untuk mempertahankan posisinya di depan, lalu memperlebar keunggulan hingga lebih dari empat detik melalui penampilan yang dominan.

Itu adalah kemenangan Grand Prix ketujuh Marc Marquez musim ini, dan memberinya keunggulan 44 poin menjelang balapan di Qatar akhir pekan ini.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

“Dia memercayai tim untuk meyakininya”

Dengan demikian, Marquez bertolak ke Qatar dengan peluang pertamanya untuk meraih gelar juara MotoGP kedelapan, seandainya ia mengakhiri akhir pekan tersebut dengan keunggulan 74 poin di klasemen.

Mengomentari balapan Marquez serta peluangnya meraih gelar juara, Tardozzi mengatakan kepada siaran resmi MotoGP: “Menurut saya, Marc menjalani balapan yang fantastis; ia sangat cerdas sejak awal.”

“[Ia] tampil cepat dan mampu mengelola ban belakang dengan cara yang sempurna.

“Kami melihat bahwa [Marco] Bezzecchi, pada akhirnya, mengalami beberapa masalah.

“Namun, menurut saya, kita benar-benar bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu pembalap paling penting yang pernah ada.

“Kami memahami pola pikir Marc, kami tahu bagaimana ia menaruh kepercayaan, serta bagaimana ia mendorong kami - seluruh tim - untuk turut meyakininya.

“Ia adalah yang pertama melakukannya, dan Gigi [Dall’Igna] beserta para insinyur pun melakukan hal yang sama.

“Dan menurut saya, itulah aspek yang paling penting—seberapa erat hubungan antara pembalap dengan timnya.”

Start, 2026 Malaysian MotoGP.
Start, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Apakah sudah berakhir untuk Aprilia?

Rival utama Marquez dalam perebutan gelar, Jorge Martin, mengundurkan diri dari Grand Prix Malaysia setelah mengalami patah pergelangan tangan pekan lalu di Phillip Island.

Rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, tidak mampu mengimbangi kecepatan Marquez akhir pekan ini. Sebuah kesalahan menjelang akhir balapan membuat pembalap asal Italia itu harus puas finis di posisi kelima.

Saat ini, ia tertinggal 67 poin dari Marquez di klasemen, sementara Marquez sendiri sempat tertinggal 102 poin dari pembalap Italia tersebut setelah Grand Prix Italia pada bulan Mei lalu.

“Maksud saya, kalau memang harinya sudah tiba, ya itulah saatnya, dan Anda harus melakukannya,” ujar Marquez di parc ferme mengenai balapannya.

“Saya sangat berkonsentrasi sepanjang akhir pekan; pada sesi FP1, saya langsung tancap gas seolah-olah sedang melakukan time attack. Setelah itu, saya berusaha mencari batas kemampuan selama sesi latihan, karena inilah saatnya untuk mengambil risiko.

“Kami berhasil melakukannya dan kami menjalani balapan yang sempurna. Jadi, saya sangat senang. Namun, mentalitas saya tidak boleh berubah: tetap fokus, terus berjuang.

“Tidak banyak balapan yang tersisa, tetapi masih banyak momen yang akan datang. Jadi, kami harus benar-benar berkonsentrasi.”

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Jelang Penobatan Gelar, Ducati Sebut Marc Marquez 'Pembalap Terpenting Sepanjang Masa'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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