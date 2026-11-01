Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia dari Sirkuit Sepang
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
Marc Marquez meninggalkan Sepang dengan keunggulan 44 poin di klasemen MotoGP karena Jorge Martin memutuskan mundur dari sisa akhir pekan GP Malaysia, dan berpeluang meraih gelar ke-10 di Qatar pekan depan.
Karena jumlah kemenangan Grand Prix digunakan sebagai penentu jika terdapat perolehan poin kejuaraan dunia yang sama, Marc Marquez membutuhkan keunggulan 74 atau 75 poin setelah seri Lusail - tergantung pada apakah ia memenangkan balapan di Qatar dan siapa pesaing terdekatnya.
Sejauh musim ini, Marquez telah meraih tujuh kemenangan Grand Prix, sementara Martin baru mengoleksi satu kemenangan. Dengan demikian, keunggulan 74 poin sudah cukup bagi Marquez untuk mengungguli Martin sebelum seri Portimao dan Valencia.
Akan tetapi, Marco Bezzecchi telah memenangkan lima GP, dan kecuali Marquez menang di Qatar, ia masih bisa mengakhiri musim dengan jumlah kemenangan hari Minggu yang setara atau bahkan lebih banyak.
Jika jumlah kemenangan Grand Prix sama, Bezzecchi saat ini akan lebih unggul daripada Marquez dalam hal tie-break karena meraih dua kali posisi runner-up lebih banyak musim ini.
Oleh karena itu, jika Marquez tidak menang di Qatar, ia harus memiliki keunggulan setidaknya 75 poin atas Bezzecchi.
Secara sederhana, Marquez perlu mengungguli Martin dengan selisih 30 poin di Qatar, serta mengungguli Bezzecchi dengan selisih delapan poin untuk memastikan gelar
Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar dengan 111 poin tersisa.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Malaysia - Sepang
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|399
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|355
|(-44)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|332
|(-67)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|295
|(-104)
|5
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|278
|(-121)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|265
|(-134)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|236
|(-163)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|197
|(-202)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|173
|(-226)
|10
|^1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|134
|(-265)
|11
|˅1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|125
|(-274)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|118
|(-281)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|117
|(-282)
|14
|^1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|79
|(-320)
|15
|˅1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|78
|(-321)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|65
|(-334)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|51
|(-348)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-366)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-368)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|29
|(-370)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-381)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|14
|(-385)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|11
|(-388)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-393)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-394)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-396)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-396)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie