Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia dari Sirkuit Sepang

Marc Marquez meninggalkan Sepang dengan keunggulan 44 poin di klasemen MotoGP karena Jorge Martin memutuskan mundur dari sisa akhir pekan GP Malaysia, dan berpeluang meraih gelar ke-10 di Qatar pekan depan.

Karena jumlah kemenangan Grand Prix digunakan sebagai penentu jika terdapat perolehan poin kejuaraan dunia yang sama, Marc Marquez membutuhkan keunggulan 74 atau 75 poin setelah seri Lusail - tergantung pada apakah ia memenangkan balapan di Qatar dan siapa pesaing terdekatnya.

Sejauh musim ini, Marquez telah meraih tujuh kemenangan Grand Prix, sementara Martin baru mengoleksi satu kemenangan. Dengan demikian, keunggulan 74 poin sudah cukup bagi Marquez untuk mengungguli Martin sebelum seri Portimao dan Valencia.

Akan tetapi, Marco Bezzecchi telah memenangkan lima GP, dan kecuali Marquez menang di Qatar, ia masih bisa mengakhiri musim dengan jumlah kemenangan hari Minggu yang setara atau bahkan lebih banyak.

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

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Jika jumlah kemenangan Grand Prix sama, Bezzecchi saat ini akan lebih unggul daripada Marquez dalam hal tie-break karena meraih dua kali posisi runner-up lebih banyak musim ini.

Oleh karena itu, jika Marquez tidak menang di Qatar, ia harus memiliki keunggulan setidaknya 75 poin atas Bezzecchi.

Secara sederhana, Marquez perlu mengungguli Martin dengan selisih 30 poin di Qatar, serta mengungguli Bezzecchi dengan selisih delapan poin untuk memastikan gelar

Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar dengan 111 poin tersisa.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Malaysia - Sepang Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 399 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 355 (-44) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 332 (-67) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 295 (-104) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 278 (-121) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 265 (-134) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 236 (-163) 8 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 197 (-202) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 173 (-226) 10 ^1 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 134 (-265) 11 ˅1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 125 (-274) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 118 (-281) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 117 (-282) 14 ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 79 (-320) 15 ˅1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 78 (-321) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 65 (-334) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 51 (-348) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-366) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 31 (-368) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 29 (-370) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-381) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 14 (-385) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 11 (-388) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-393) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-394) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-396) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-396)

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