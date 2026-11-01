Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia dari Sirkuit Sepang

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

MotoGP points after the Malaysian MotoGP at Sepang
MotoGP points after the Malaysian MotoGP at Sepang
© Gold and Goose

Marc Marquez meninggalkan Sepang dengan keunggulan 44 poin di klasemen MotoGP karena Jorge Martin memutuskan mundur dari sisa akhir pekan GP Malaysia, dan berpeluang meraih gelar ke-10 di Qatar pekan depan.

Karena jumlah kemenangan Grand Prix digunakan sebagai penentu jika terdapat perolehan poin kejuaraan dunia yang sama, Marc Marquez membutuhkan keunggulan 74 atau 75 poin setelah seri Lusail - tergantung pada apakah ia memenangkan balapan di Qatar dan siapa pesaing terdekatnya.

Sejauh musim ini, Marquez telah meraih tujuh kemenangan Grand Prix, sementara Martin baru mengoleksi satu kemenangan. Dengan demikian, keunggulan 74 poin sudah cukup bagi Marquez untuk mengungguli Martin sebelum seri Portimao dan Valencia.

Akan tetapi, Marco Bezzecchi telah memenangkan lima GP, dan kecuali Marquez menang di Qatar, ia masih bisa mengakhiri musim dengan jumlah kemenangan hari Minggu yang setara atau bahkan lebih banyak.

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Jika jumlah kemenangan Grand Prix sama, Bezzecchi saat ini akan lebih unggul daripada Marquez dalam hal tie-break karena meraih dua kali posisi runner-up lebih banyak musim ini.

Oleh karena itu, jika Marquez tidak menang di Qatar, ia harus memiliki keunggulan setidaknya 75 poin atas Bezzecchi.

Secara sederhana, Marquez perlu mengungguli Martin dengan selisih 30 poin di Qatar, serta mengungguli Bezzecchi dengan selisih delapan poin untuk memastikan gelar

Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar dengan 111 poin tersisa.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Malaysia - Sepang

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)399 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)355(-44)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)332(-67)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)295(-104)
5=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)278(-121)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)265(-134)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)236(-163)
8=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)197(-202)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)173(-226)
10^1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)134(-265)
11˅1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)125(-274)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)118(-281)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)117(-282)
14^1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)79(-320)
15˅1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*78(-321)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)65(-334)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)51(-348)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-366)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)31(-368)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)29(-370)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-381)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)14(-385)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)11(-388)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-393)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-394)
26=Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)3(-396)
27=Takaaki NakagamiJPNHRC (RC213V)3(-396)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
MotoGP
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Malaysia dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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