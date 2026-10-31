Pembalap MotoGP Terancam Skorsing Jika Memboikot GP Qatar

Para pembalap MotoGP dapat menghadapi sanksi skorsing jika mereka tidak berpartisipasi pada Grand Prix Qatar yang akan berlangsung pekan depan.

Laporan tersebut diungkapkan oleh Motorsport edisi bahasa Spanyol, yang melaporkan bahwa

Motorsport edisi bahasa Spanyol melaporkan bahwa kebuntuan antara para pembalap dan MotoGP Sports Entertainment Group terkait balapan di Qatar telah mencapai babak baru yang mencolok.

Selama tujuh hari terakhir, para pembalap telah mengadakan beberapa pertemuan dan menyampaikan kekhawatiran mengenai rencana perjalanan ke Qatar minggu depan, menyusul risiko eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Sejumlah sumber melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump berencana untuk kembali melancarkan serangan intensif terhadap Iran setelah pemilihan umum paruh waktu pada 3 November, hanya beberapa hari sebelum GP Qatar.

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Pemerintah berbagai negara di dunia tengah memperbarui imbauan perjalanan untuk memperingatkan agar tidak melakukan perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan Teluk.

Akan tetapi, tingkat ancaman ini belum cukup kuat bagi MotoGP untuk membatalkan balapan tanpa harus menanggung kerugian finansial, mengingat belum ada satu pun negara yang melarang perjalanan ke kawasan tersebut.

2025 MotoGP Qatar Grand Prix © Gold and Goose

MotoGP beri tekanan ke pembalap

MotoGP Qatar, yang ditunda dari jadwal semula di bulan April akibat perang di Iran, kini dijadwalkan berlangsung pada 6–8 November.

Dengan demikian, rencana serangan Trump terhadap Iran dapat menyebabkan kawasan Teluk jatuh ke dalam kekacauan, tepat saat ajang MotoGP digelar di Doha.

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Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Crash, para pembalap memilih untuk menunda keberangkatan mereka ke Qatar selama mungkin karena situasi yang masih belum pasti.

Diketahui bahwa mereka mungkin baru akan tiba pada hari Kamis, yang berpotensi mengharuskan perubahan pada rencana konferensi pers pra-acara MotoGP.

Selain itu, diketahui pula bahwa dari jajaran penyiar televisi, hanya DAZN yang akan hadir langsung di lokasi, sementara pihak lainnya memilih untuk melakukan peliputan dari jarak jauh. Di sisi lain, tim VR46 telah mengonfirmasi bahwa sebagian personel tim mereka tidak akan ikut melakukan perjalanan.

CEO MotoGP Group, Carlos Ezpeleta, bertolak ke Qatar awal pekan ini untuk meminta jaminan dari pihak penyelenggara balapan terkait pelaksanaan grand prix tersebut.

Kini, pihak kejuaraan tampaknya tengah memberikan tekanan maksimal kepada para pembalap - yang sebagian besar bersikap kompak - untuk memastikan mereka hadir di Qatar demi mengikuti balapan tersebut.

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Lusail circuit, Qatar. © Gold and Goose

Menurut Oriol Puidgemont dari Motorsport, MotoGP mungkin akan mulai menjatuhkan sanksi olahraga kepada para pembalap yang tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar dengan alasan apa pun selain cedera.

Media tersebut juga menyatakan bahwa para pembalap bisa saja dilarang tampil di Grand Prix Portugal dan Valencia jika mereka tidak hadir di Qatar.

Belum jelas sanksi olahraga lain apa saja yang sedang dipertimbangkan.

Serikat pembalap 'layu sebelum berkembang'?

Respons ekstrem dari pihak penyelenggara kejuaraan ini muncul di saat para pembalap tampak semakin dekat untuk membentuk serikat resmi.

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Selama ini, hanya tim dan pabrikan yang memiliki serikat resmi, yang memiliki ikatan kontrak dengan MotoGP.

Pada dasarnya, para pembalap hanyalah karyawan yang menerima bayaran, dengan sedikit atau bahkan tanpa kekuasaan sama sekali dalam menentukan arah kejuaraan di level mana pun.

Pada dasarnya, serikat pebalap tidak akan diterima dengan baik oleh MotoGP, karena hal ini kemungkinan akan menimbulkan hambatan terhadap berbagai inisiatif pertumbuhannya.

Para pebalap tidak diberi hak untuk bersuara dalam pengenalan kualifikasi sprint untuk tahun 2027 baru-baru ini, dan telah dipersenjatai dengan kuat untuk menghadiri lebih banyak acara promosi di bawah ancaman penalti.

Langkah terbaru dari pihak penyelenggara kejuaraan ini, selain menghindarkan mereka dari dampak finansial negatif akibat hilangnya Grand Prix Qatar, juga terasa sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mematikan gagasan mengenai pembentukan serikat pembalap.

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MotoGP riders. © Gold and Goose

Apakah langkah tersebut berhasil atau tidak, itu bergantung pada tekad para pembalap.

Jika sebagian besar dari mereka memutuskan untuk tidak pergi ke Qatar, pihak MotoGP akan kesulitan untuk menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang menentang, karena hal itu dapat memicu dampak negatif yang sangat merugikan bagi citra mereka.