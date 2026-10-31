Marc Marquez Klaim Gelar "Ada di Tangannya" usai Practice GP Malaysia

Marc Marquez tampak lebih percaya diri dengan prospek gelarnya setelah hari Jumat di Sepang.

Marquez says the title is in his own hands now
Marquez says the title is in his own hands now
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, tidak mau memikirkan situasi cedera Jorge Martin karena ia memilih fokus dalam perebutan gelar juara, yang menurutnya sudah "ada di tangannya".

Martin dari Aprilia mengalami cedera patah pergelangan tangan dalam kecelakaan akhir pekan lalu saat Sprint Race Grand Prix Australia saat melawan Marquez untuk meraih kemenangan.

Marquez mampu memimpin 10 poin di klasemen, meski ia terhenti untuk memperpanjangnya ketika balapan hari Minggu dibatalkan karena cuaca buruk.

Martin telah diizinkan untuk balapan akhir pekan ini di Grand Prix Malaysia, tetapi ia hanya bertahan sampai Free Practice 2 pada Sabtu pagi, dengan Aprilia menariknya untuk sisa akhir pekan Sepang.

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Akhir pekan bisa berubah; kita hanya perlu tenang”

Cedera yang dialami sang juara dunia 2024 telah memberikan peluang emas bagi Marquez untuk meraih gelar juara dunia kedelapannya, setelah sebelumnya ia sempat tertinggal 102 poin akibat masalah cedera yang ia alami sendiri.

Namun, situasi yang menimpa Martin bukanlah fokus utamanya. Marquez merasa bahwa ambisinya untuk meraih gelar juara sepenuhnya berada di tangannya sendiri, bukan bergantung pada nasib buruk sang rival.

“Ya, saya tidak peduli,” ujarnya kepada media, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport, pada hari Jumat setelah menempati posisi teratas dalam sesi latihan.

“Posisi saya dalam kejuaraan saat ini berada di tangan saya sendiri, jadi saya berusaha untuk sedekat mungkin dengan perolehan 37 poin.”

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“Kami melihat Ducati juga tampil baik di sini melalui Alex [Marquez] dan [Fabio] Di Giannantonio, jadi kita lihat saja nanti.

“Namun, ini baru hari Jumat. Seperti yang telah kita saksikan di berbagai sirkuit tahun ini - di Assen maupun Mandalika - situasi sepanjang akhir pekan bisa berubah, jadi kita harus tetap tenang.”

“Martin melakukan terlalu banyak”

Mengenai cedera Martin, Marquez tidak ingin berkomentar banyak. Namun ia merasa tidak ada yang salah dengan protokol medis MotoGP dalam memberikan izin baginya untuk membalap.

Pada hari Kamis, Martin mengatakan bahwa ia bahkan tidak bisa menyikat giginya dengan tangan kanannya yang cedera.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

“Saya fokus pada pekerjaan saya,” tambah Marquez. “Namun, tentu saja, saya tetap mengamati pembalap lain.

“Saya tidak tahu apakah patah tulang itu menyeluruh atau tidak, tetapi jika memang demikian, apa yang telah ia lakukan sudah terlalu banyak.”

Marquez cenderung lebih berhati-hati dalam menyikapi cedera sejak mengalami patah tulang lengan kanan yang parah pada tahun 2020.

Tahun lalu, ia menyarankan Martin untuk tidak terburu-buru kembali berkompetisi. Sementara pada awal musim ini, ia juga menyarankan pembalap Formula 1 dari tim Red Bull, Isack Hadjar, untuk melewatkan beberapa balapan demi memulihkan diri dari cedera pergelangan tangan.

Pada tahun 2020, Marquez sempat dinyatakan boleh kembali membalap hanya beberapa hari setelah mengalami patah tulang lengan di Jerez. Namun, keputusan tersebut justru memperparah cederanya dan berdampak negatif pada proses pemulihannya dalam jangka panjang.

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Klaim Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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