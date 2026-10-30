MotoGP Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil sesi latihan Jumat pada MotoGP Malaysia 2026 di Sepang, putaran ke-19 dari 22.
Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, mendominasi sesi latihan pembuka untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.
Bintang tim pabrikan Ducati itu mencatatkan laptime 1 menit 58,912 detik, unggul 0,474 detik di depan Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta - keduanya mencatatkan waktu yang persis sama sebagai yang tercepat di antara pembalap lainnya.
Kandidat juara yang tengah cedera, Jorge Martin - yang mengalami patah pergelangan tangan Sabtu lalu di Phillip Island - menuntaskan 12 putaran dalam sesi latihan dan menempati posisi ke-20, terpaut 1,8 detik dari Marquez.
Kondisi fisik Martin akan diperiksa secara resmi setelah sesi latihan bebas pertama (FP1), namun ia tampak akan tetap melanjutkan partisipasinya.
Raul Fernandez mundur
Namun, sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, terpaksa mundur karena rasa sakit dari jari yang patah terasa terlalu berat baginya saat sesi latihan bebas pertama (FP1).
Sesi tersebut sempat dihentikan sementara dengan dikibarkannya bendera merah untuk membersihkan debries sepatbor depan motor Ducati Gresini milik Iker Lecuona bersentuhan dengan roda depan saat ia melakukan pengereman di ujung lintasan lurus bagian belakang.
Lecuona masih mampu melanjutkan perjalanan kembali ke area pit.
Ban
Pagi ini, Fernandez menjadi satu-satunya pembalap yang memasang ban belakang Soft yang difavoritkan - jenis ban yang digunakan oleh semua pembalap dalam kedua balapan tahun lalu.
Pembalap lainnya menggunakan ban Medium baru atau tipe keras (yang setara dengan tipe medium tahun lalu), yang berarti kemungkinan besar akan ada peningkatan catatan waktu yang signifikan saat menggunakan ban lunak pada sesi sore nanti.
MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'58.912s
|3/15
|336k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.474s
|3/17
|332k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.474s
|8/14
|338k
|4
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.776s
|15/15
|336k
|5
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.825s
|13/16
|340k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.883s
|17/17
|332k
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.989s
|7/16
|335k
|8
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.241s
|3/16
|334k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.325s
|5/17
|333k
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.348s
|2/17
|336k
|11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.358s
|11/14
|331k
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.412s
|10/17
|329k
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.418s
|9/12
|338k
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.419s
|11/14
|336k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.508s
|12/15
|328k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.545s
|14/16
|334k
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.669s
|4/5
|327k
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.697s
|4/17
|336k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.704s
|15/17
|333k
|20
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.835s
|10/12
|335k
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.198s
|3/15
|323k
|22
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+2.764s
|11/15
|325k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Malaysia:
- Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
- Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)
Marc Marquez tiba di Sepang dengan keunggulan sepuluh poin dalam perebutan gelar juara dunia atas rivalnya, Jorge Martin, yang tengah mengalami cedera.
Martin kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan dunia dan mengalami patah pergelangan tangan setelah kecelakaan saat memperebutkan kemenangan melawan Marquez di Phillip Island, Sabtu lalu.
Insiden tersebut membuat Martin harus absen dari balapan hari Minggu, namun ia terhindar dari kehilangan poin lebih lanjut setelah balapan dibatalkan akibat jarak pandang yang buruk bagi helikopter medis.
Martin telah dinyatakan fit untuk melanjutkan setelah FP1 hari ini, namun Raul Fernandez harus mundur karena rasa sakit dengan jarinya yang patah.
Rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, akan memulai rangkaian acara di Sepang dengan selisih 50 poin dari posisi puncak, tetapi motor RS-GP mungkin akan menghadapi tantangan berat saat melawan Ducati akhir pekan ini.
Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.
Pada akhir tes pra-musim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati; Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.
Cedera dan pembalap pengganti
Luca Marini dan Joan Mir kembali beraksi untuk HRC akhir pekan ini; Marini sempat absen di Phillip Island akibat terkena virus, sementara Mir telah menjalani perawatan karena masalah kelelahan sejak seri Misano.
Toprak Razgatlioglu akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu, dan posisinya di Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.
Fermin Aldeguer juga absen karena cedera lengan di Mandalika, ia kembali digantikan oleh bintang WorldSBK Ducati, Iker Lecuona.