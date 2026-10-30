MotoGP Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil sesi latihan Jumat pada MotoGP Malaysia 2026 di Sepang, putaran ke-19 dari 22.

All of Friday's MotoGP results from Sepang.
All of Friday's MotoGP results from Sepang.
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, mendominasi sesi latihan pembuka untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.

Bintang tim pabrikan Ducati itu mencatatkan laptime 1 menit 58,912 detik, unggul 0,474 detik di depan Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta - keduanya mencatatkan waktu yang persis sama sebagai yang tercepat di antara pembalap lainnya.

Kandidat juara yang tengah cedera, Jorge Martin - yang mengalami patah pergelangan tangan Sabtu lalu di Phillip Island - menuntaskan 12 putaran dalam sesi latihan dan menempati posisi ke-20, terpaut 1,8 detik dari Marquez.

Kondisi fisik Martin akan diperiksa secara resmi setelah sesi latihan bebas pertama (FP1), namun ia tampak akan tetap melanjutkan partisipasinya.

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Raul Fernandez mundur

Namun, sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, terpaksa mundur karena rasa sakit dari jari yang patah terasa terlalu berat baginya saat sesi latihan bebas pertama (FP1).

Sesi tersebut sempat dihentikan sementara dengan dikibarkannya bendera merah untuk membersihkan debries sepatbor depan motor Ducati Gresini milik Iker Lecuona bersentuhan dengan roda depan saat ia melakukan pengereman di ujung lintasan lurus bagian belakang.

Lecuona masih mampu melanjutkan perjalanan kembali ke area pit.

Ban

Pagi ini, Fernandez menjadi satu-satunya pembalap yang memasang ban belakang Soft yang difavoritkan - jenis ban yang digunakan oleh semua pembalap dalam kedua balapan tahun lalu. 

Pembalap lainnya menggunakan ban Medium baru atau tipe keras (yang setara dengan tipe medium tahun lalu), yang berarti kemungkinan besar akan ada peningkatan catatan waktu yang signifikan saat menggunakan ban lunak pada sesi sore nanti.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'58.912s3/15336k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.474s3/17332k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.474s8/14338k
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.776s15/15336k
5Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.825s13/16340k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.883s17/17332k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.989s7/16335k
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.241s3/16334k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.325s5/17333k
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.348s2/17336k
11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.358s11/14331k
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.412s10/17329k
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.418s9/12338k
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.419s11/14336k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.508s12/15328k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.545s14/16334k
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.669s4/5327k
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.697s4/17336k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.704s15/17333k
20Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.835s10/12335k
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.198s3/15323k
22Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+2.764s11/15325k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Malaysia:

  • Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
  • Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez tiba di Sepang dengan keunggulan sepuluh poin dalam perebutan gelar juara dunia atas rivalnya, Jorge Martin, yang tengah mengalami cedera.

Martin kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan dunia dan mengalami patah pergelangan tangan setelah kecelakaan saat memperebutkan kemenangan melawan Marquez di Phillip Island, Sabtu lalu.

Insiden tersebut membuat Martin harus absen dari balapan hari Minggu, namun ia terhindar dari kehilangan poin lebih lanjut setelah balapan dibatalkan akibat jarak pandang yang buruk bagi helikopter medis.

Martin telah dinyatakan fit untuk melanjutkan setelah FP1 hari ini, namun Raul Fernandez harus mundur karena rasa sakit dengan jarinya yang patah.

Rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, akan memulai rangkaian acara di Sepang dengan selisih 50 poin dari posisi puncak, tetapi motor RS-GP mungkin akan menghadapi tantangan berat saat melawan Ducati akhir pekan ini.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.

Pada akhir tes pra-musim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati; Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.

Cedera dan pembalap pengganti

Luca Marini dan Joan Mir kembali beraksi untuk HRC akhir pekan ini; Marini sempat absen di Phillip Island akibat terkena virus, sementara Mir telah menjalani perawatan karena masalah kelelahan sejak seri Misano.

Toprak Razgatlioglu akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu, dan posisinya di Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.

Fermin Aldeguer juga absen karena cedera lengan di Mandalika, ia kembali digantikan oleh bintang WorldSBK Ducati, Iker Lecuona.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Alex Marquez
Francesco Bagnaia
Joan Mir
MotoGP
MotoGP Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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