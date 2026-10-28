Pembalap MotoGP akan Kembali Bertemu untuk Membahas GP Qatar

Para pembalap MotoGP dijadwalkan untuk kembali mengadakan pertemuan di GP Qatar minggu ini.

Riders will meet for a second time over Qatar GP
Riders will meet for a second time over Qatar GP
© Gold and Goose

Para pembalap MotoGP dikabarkan akan kembali melakukan pertemuan terkait Grand Prix Qatar, menyusul pernyataan dari salah satu orang dalam paddock yang menyebut rencana untuk balapan di Lusail sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”.

Selama gelaran Grand Prix Australia akhir pekan lalu, para pembalap sempat mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas rencana balapan di Qatar dan melakukan pemungutan suara mengenai masalah tersebut.

Dilaporkan bahwa dua pertiga dari mereka yang hadir menentang penyelenggaraan balapan di Qatar, serta meminta pihak MotoGP Group untuk memberikan jaminan - seperti rencana evakuasi - seandainya Grand Prix tersebut tetap dilaksanakan.

Pada tahap ini, baik pihak MotoGP maupun Qatar bersikeras bahwa balapan dapat tetap berlangsung.

2025 Qatar MotoGP
2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Risiko konflik “tidak bisa diterima”

Grand Prix Qatar sedianya digelar pada bulan April tahun ini, namun ditunda akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada bulan Februari.

MotoGP menjadwalkan ulang ajang tersebut menjadi tanggal 6–8 November, serta menggeser dua putaran terakhir di Portugal dan Valencia demi memberi ruang bagi gelaran di kawasan Teluk tersebut.

Sebagian besar ajang balap seharusnya berlangsung di kawasan Teluk - seperti FIA WEC, WRC, dan Reli Dakar - telah membatalkan penyelenggaraan acara mereka.

Akan tetapi, MotoGP dan Formula 1 tetap bertekad untuk melanjutkannya.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Menurut GPOne, para pembalap MotoGP akan mengadakan pertemuan lagi di Qatar seiring dengan semakin dekatnya pengambilan keputusan akhir.

Seorang bos tim yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepada media asal Italia tersebut: “Secara pribadi, menurut saya bukanlah keputusan yang tepat untuk tetap melangsungkan ajang MotoGP maupun F1 di Qatar.”

Ia menambahkan: “Risiko [eskalasi konflik] tersebut tentu harus disikapi dengan sangat serius. Menurut pendapat saya, mengambil risiko seperti itu adalah hal yang tidak dapat diterima.”

Negara-negara Teluk bersiaga penuh menghadapi kemungkinan perang

Jika para pembalap ingin membatalkan balapan, mereka harus mencapai kesepakatan bulat, dan tampaknya hal itu belum terjadi saat ini.

Namun, keputusan tersebut mungkin saja akan diambil di luar kendali mereka.

Jorge Martin leads, Qatar 2024.
Jorge Martin leads, Qatar 2024.
© Gold and Goose

The Wall Street Journal melaporkan pada Rabu pagi bahwa Amerika Serikat telah memperingatkan beberapa negara Teluk agar bersiap menghadapi kampanye militer yang intens dalam beberapa hari mendatang.

Baik Amerika Serikat maupun sekutunya dalam perang melawan Iran, yakni Israel, saat ini tengah menjalani pemilihan umum penting yang berpotensi mengguncang kekuasaan para pemimpin mereka.

Pemilihan umum paruh waktu AS akan diselenggarakan pada 3 November, hanya tiga hari sebelum dimulainya Grand Prix Qatar, yang setelahnya Presiden Trump berencana melancarkan serangan baru terhadap Iran.

Hal ini kemungkinan besar akan memicu eskalasi serangan Iran di kawasan tersebut, mengingat Arab Saudi sebelumnya telah menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman - kelompok yang didukung oleh Iran.

Jika terjadi eskalasi dalam konflik Iran, wilayah udara di sekitar kawasan Teluk dapat ditutup.

Apabila MotoGP sedang berlangsung di Qatar saat hal ini terjadi, dampaknya bisa sangat serius terhadap akhir musim 2026.

Tags:

Losail International Circuit
Pembalap MotoGP akan Kembali Bertemu untuk Membahas GP Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Sirkuit Losail Digunakan Formula 1, Aleix Espargaro Khawatir
Aleix Espargaro, Qatar MotoGP test, 11 March 2021

Latest News

MotoGP News
Di Giannantonio Minta MotoGP Pastikan Batas Minimum Tes untuk 2027
3h ago
Dani Pedrosa, KTM, 2026 Sepang Shakedown test.
MotoGP News
Pembalap MotoGP akan Kembali Bertemu untuk Membahas GP Qatar
4h ago
2025 Qatar MotoGP
MotoGP News
Honda Konfirmasi Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia
4h ago
Joan Mir, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Ingin Menggunakan Media untuk Hancurkan Rival
5h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP
MotoGP News
Mick Doohan Menunjuk Satu Aspek Pendukung Balapan MotoGP Adelaide
27/10/26
Mick Doohan talks to TNT Sports, 2024 MotoGP Dutch TT. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Terbebani Kekecewaan di KTM, Acosta Tidak Siap Pindah ke Ducati Lebih Awal
27/10/26
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Ditinggal MotoGP, Raul Fernandez Anggap Hujan 'Tangisan' dari Phillip Island
27/10/26
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Zarco Memuji Honda atas Keputusan Penempatan Moreira dan Alonso
27/10/26
Johann Zarco, Diogo Moreira.
MotoGP News
Beda Total, Motor MotoGP 2027 Yamaha 'Seperti Berganti Pabrikan'
27/10/26
Augusto Fernandez, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Meski Cedera, Jorge Martin akan Coba Balapan di MotoGP Malaysia
27/10/26
Jorge Martin, 2026 Australian MotoGP.