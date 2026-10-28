Pembalap MotoGP akan Kembali Bertemu untuk Membahas GP Qatar

Para pembalap MotoGP dikabarkan akan kembali melakukan pertemuan terkait Grand Prix Qatar, menyusul pernyataan dari salah satu orang dalam paddock yang menyebut rencana untuk balapan di Lusail sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”.

Selama gelaran Grand Prix Australia akhir pekan lalu, para pembalap sempat mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas rencana balapan di Qatar dan melakukan pemungutan suara mengenai masalah tersebut.

Dilaporkan bahwa dua pertiga dari mereka yang hadir menentang penyelenggaraan balapan di Qatar, serta meminta pihak MotoGP Group untuk memberikan jaminan - seperti rencana evakuasi - seandainya Grand Prix tersebut tetap dilaksanakan.

Pada tahap ini, baik pihak MotoGP maupun Qatar bersikeras bahwa balapan dapat tetap berlangsung.

2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

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Risiko konflik “tidak bisa diterima”

Grand Prix Qatar sedianya digelar pada bulan April tahun ini, namun ditunda akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada bulan Februari.

MotoGP menjadwalkan ulang ajang tersebut menjadi tanggal 6–8 November, serta menggeser dua putaran terakhir di Portugal dan Valencia demi memberi ruang bagi gelaran di kawasan Teluk tersebut.

Sebagian besar ajang balap seharusnya berlangsung di kawasan Teluk - seperti FIA WEC, WRC, dan Reli Dakar - telah membatalkan penyelenggaraan acara mereka.

Akan tetapi, MotoGP dan Formula 1 tetap bertekad untuk melanjutkannya.

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Menurut GPOne, para pembalap MotoGP akan mengadakan pertemuan lagi di Qatar seiring dengan semakin dekatnya pengambilan keputusan akhir.

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Seorang bos tim yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepada media asal Italia tersebut: “Secara pribadi, menurut saya bukanlah keputusan yang tepat untuk tetap melangsungkan ajang MotoGP maupun F1 di Qatar.”

Ia menambahkan: “Risiko [eskalasi konflik] tersebut tentu harus disikapi dengan sangat serius. Menurut pendapat saya, mengambil risiko seperti itu adalah hal yang tidak dapat diterima.”

Negara-negara Teluk bersiaga penuh menghadapi kemungkinan perang

Jika para pembalap ingin membatalkan balapan, mereka harus mencapai kesepakatan bulat, dan tampaknya hal itu belum terjadi saat ini.

Namun, keputusan tersebut mungkin saja akan diambil di luar kendali mereka.

Jorge Martin leads, Qatar 2024. © Gold and Goose

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The Wall Street Journal melaporkan pada Rabu pagi bahwa Amerika Serikat telah memperingatkan beberapa negara Teluk agar bersiap menghadapi kampanye militer yang intens dalam beberapa hari mendatang.

Baik Amerika Serikat maupun sekutunya dalam perang melawan Iran, yakni Israel, saat ini tengah menjalani pemilihan umum penting yang berpotensi mengguncang kekuasaan para pemimpin mereka.

Pemilihan umum paruh waktu AS akan diselenggarakan pada 3 November, hanya tiga hari sebelum dimulainya Grand Prix Qatar, yang setelahnya Presiden Trump berencana melancarkan serangan baru terhadap Iran.

Hal ini kemungkinan besar akan memicu eskalasi serangan Iran di kawasan tersebut, mengingat Arab Saudi sebelumnya telah menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman - kelompok yang didukung oleh Iran.

Jika terjadi eskalasi dalam konflik Iran, wilayah udara di sekitar kawasan Teluk dapat ditutup.

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Apabila MotoGP sedang berlangsung di Qatar saat hal ini terjadi, dampaknya bisa sangat serius terhadap akhir musim 2026.