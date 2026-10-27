Terbebani Kekecewaan di KTM, Acosta Tidak Siap Pindah ke Ducati Lebih Awal

Pedro Acosta membuat pengakuan mengejutkan soal kemungkinannya pindah ke Ducati lebih awal.

Pedro Acosta says he wouldn't have done well on a Ducati in 2026
Pedro Acosta says he wouldn't have done well on a Ducati in 2026
© Gold and Goose

Pedro Acosta membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia tidak akan tampil baik di Ducati jika tahun 2026 pindah ke KTM, karena terbebani oleh kegagalan di KTM.

Acosta akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati mulai musim depan, mendampingi Marc Marquez - kepindahan yang menjadi sorotan utama dari bursa pembalap 2027.

Tapi, Acosta sebenarnya memiliki peluang untuk bergabung dengan kamp Ducati lebih awal, karena pembalap Spanyol itu melakukan pembicaraan dengan VR46 di tengah musim 2025 yang sulit bersama KTM.

Pada akhirnya, pembalap asal Spanyol itu memutuskan untuk tetap menjalani tahun terakhir kontraknya bersama KTM dan berhasil meraih kemenangan pertamanya di Austria pada awal musim ini.

Pedro Acosta, Marc Marquez.
Pedro Acosta, Marc Marquez.
© Gold and Goose

“Kesempatan ini datang saat saya siap”

Acosta diperkirakan akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2027 dan menjadi rekan setim paling tangguh yang pernah dihadapi Marquez.

Tapi, menariknya, Acosta merasa dirinya belum siap untuk berhadapan langsung dengan Marquez menggunakan mesin yang sama pada musim ini.

Dalam sebuah wawancara dengan AS, Acosta mengatakan: “Segala sesuatunya memang terjadi seperti itu.

“Mungkin saja saya bisa menaiki motor tersebut, tetapi dengan segala rasa frustrasi yang saya alami, saya tidak akan mampu tampil dengan baik.

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“Jadi, kesempatan ini datang saat saya sudah siap, terutama setelah melewati masa-masa sulit tahun lalu ketika saya merasa frustrasi.

“Saya mulai meraih hasil, tampil dengan baik, dan memberikan perbedaan dibandingkan dengan para pembalap lain yang menggunakan merek yang sama dengan saya.

“Menurut saya, saat itulah saya menyadari bahwa saya sudah siap untuk menghadapi tantangan seperti ini.”

“Kesempatan terakhir untuk belajar dari Marquez”

Acosta melihat dua tahun ke depan sebagai momen krusial dalam kariernya untuk belajar dari Marquez sebelum juara dunia tujuh kali itu pensiun.

Pedro Acosta, Marc Marquez.
Pedro Acosta, Marc Marquez.
© Gold and Goose

“Ini adalah kesempatan terakhir - atau salah satu kesempatan terakhir - yang dimiliki seorang pembalap muda untuk belajar darinya sebelum ia pensiun.

“Tujuan utama saya adalah memahami bagaimana tim tersebut bekerja dan bagaimana mereka beroperasi di sana. Setelah enam tahun bersama KTM, saya sudah paham betul cara kerja KTM, tetapi saya sama sekali belum tahu bagaimana segala sesuatunya akan berjalan di sana.

“Jadi, pertama-tama saya harus beradaptasi, lalu melihat apakah saya bisa belajar sesuatu dari Marc secara bertahap.”

Tags:

Pedro Acosta
Ducati Lenovo Team
Pertamina Enduro VR46 Racing
Terbebani Kekecewaan di KTM, Acosta Tidak Siap Pindah ke Ducati Lebih Awal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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