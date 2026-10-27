Cuaca Hari Minggu Buruk, Kenapa MotoGP Australia Tak Dimajukan ke Sabtu?

MotoGP menyatakan bahwa alasan Grand Prix Australia tidak dimajukan satu hari di tengah kekhawatiran cuaca buruk adalah karena prakiraan cuaca pada hari Sabtu tidak memprediksi adanya masalah jarak pandang seperti yang terjadi pada hari Minggu.

Balapan final Grand Prix Australia di Phillip Island pada hari Minggu dibatalkan karena cuaca buruk menyebabkan masalah jarak pandang yang menghalangi helikopter medis untuk terbang.

Para pembalap melakukan putaran parade di belakang Safety Car setelah balapan dibatalkan, sebagai bentuk penghormatan kepada para penggemar.

Pembalap seperti Jack Miller dan Marc Marquez menyatakan bahwa Phillip Island “layak mendapatkan yang lebih baik”, mengingat ajang Grand Prix Australia akan dipindahkan ke Adelaide mulai tahun depan.

MotoGP bikes lined up at 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Kenapa tidak mengikuti solusi tahun 2023?

Tapi, pertanyaan muncul kenapa MotoGP tidak memajukan balapan Grand Prix ke hari Sabtu, seperti yang dilakukan pada tahun 2023.

Prakiraan cuaca buruk menjelang Grand Prix Australia 2023 menyebabkan balapan utama dimajukan ke hari Sabtu, mengambil slot Sprint Race yang ditukar jadi Minggu sore.

Balapan Moto2 dan Moto3 tetap berlangsung pada tahun tersebut, namun balapan sprint pada akhirnya dibatalkan.

Pada hari Kamis, Fabio Di Giannantonio menyampaikan kepada media bahwa diskusi mengenai perubahan jadwal di Phillip Island dilakukan karena faktor cuaca.

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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Seorang juru bicara dari MotoGP Group mengatakan bahwa pihak Race Direction telah memantau kondisi cuaca, namun masalah jarak pandang - yang pada akhirnya menyebabkan pembatalan balapan - tidak terdeteksi hingga hari Sabtu.

“Pihak penyelenggara balapan telah memantau prakiraan cuaca dengan sangat cermat untuk akhir pekan ini,” demikian bunyi pernyataan singkat tersebut.

“Memang ada prakiraan akan turun hujan dan angin kencang pada hari Minggu, tetapi tidak sampai pada tingkat yang berisiko menggagalkan pelaksanaan balapan.

“Hingga hari Sabtu, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa jarak pandang akan menjadi kendala atau bahwa penerbangan helikopter tidak akan dapat dilakukan pada hari Minggu.”

Bisakah MotoGP melakukan lebih?

Mengubah jadwal balapan merupakan langkah yang rumit karena akan berdampak pada penonton yang telah membeli tiket.

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Tapi, hari Minggu memang sudah diprediksi akan memiliki kondisi cuaca terburuk. Sekalipun prakiraan cuaca tidak secara spesifik menyebutkan masalah jarak pandang, cuaca di Phillip Island memang selalu sulit ditebak.

Oleh karena itu, muncul pendapat bahwa pihak MotoGP seharusnya bersikap lebih hati-hati, terutama mengingat adanya kemungkinan Grand Prix terakhir di Phillip Island berakhir dengan cara yang mengecewakan.

Hal ini terutama berlaku mengingat dampak pembatalan Grand Prix rhadap persaingan perebutan gelar juara.

Marc Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin, yang mengalami patah pergelangan tangan akibat kecelakaan Sprint Race hari Sabtu dan dinyatakan tidak fit untuk balapan hari Minggu.

Bukan berarti hasil yang diraih Martin akan berbeda seandainya ada 25 poin yang bisa diperebutkan pada hari Sabtu. Namun, mungkin kesadaran bahwa Sprint bisa jadi satu-satunya peluang untuk meraih poin sepanjang akhir pekan tersebut membuatnya mengambil pendekatan yang lebih agresif.

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Dihilangkannya 25 poin dari total yang tersedia juga merupakan keputusan yang patut dipertanyakan, mengingat ketidakpastian seputar Grand Prix Qatar - yang bisa saja dibatalkan jika konflik di kawasan tersebut meningkat.