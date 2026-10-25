Marc Marquez Merasa Kondisi Phillip Island "Bisa Diterima"

Marc Marquez mengatakan GP Australia bisa saja tetap dilangsungkan seandainya jarak pandang lebih baik.

Marquez thinks the race could have gone ahead if visibility was better
Marquez thinks the race could have gone ahead if visibility was better
© Gold and Goose

Marc Marquez mengatakan kondisi trek Phillip Island sebenarnya “dapat diterima” untuk menggelar Grand Prix MotoGP Australia, seandainya jarak pandang membaik.

Balapan terakhir Grand Prix Australia di Phillip Island pada hari Minggu dibatalkan setelah mengalami penundaan yang cukup lama akibat faktor cuaca.

Meskipun kondisi trek sangat basah, masalah utamanya adalah jarak pandang yang buruk, yang membuat helikopter medis tidak dapat terbang.

Karena hal ini menyangkut aspek keselamatan, pihak penyelenggara tidak memiliki pilihan lain selain membatalkan perlombaan tersebut.

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Phillip Island tidak pantas mendapatkan ini”

Marc Marquez sedianya akan memulai balapan dari posisi pole setelah berhasil unggul 10 poin di klasemen menyusul kemenangan Sprint Race hari Sabtu.

Rival utama dalam perebutan gelar, Jorge Martin, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pergelangan tangannya patah; pembatalan balapan pun menjadi sebuah keberuntungan bagi pembalap Aprilia tersebut.

Saat berbicara di lintasan setelah putaran parade menyusul pengumuman pembatalan balapan, Marquez menyampaikan simpati kepada para penggemar.

Ia juga menuturkan bahwa lintasan tersebut sebenarnya layak untuk balapan seandainya jarak pandang lebih baik.

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“Ya, tentu saja saya merasa sedih untuk semua penggemar di Phillip Island, karena Phillip Island tidak pantas mendapatkan pembatalan balapan terakhirnya,” ujar sang juara bertahan.

“Namun, ya sudahlah. Kondisinya sebenarnya bisa diterima, tetapi sayangnya helikopter medis tidak siap untuk terbang. Jadi, keputusan ini diambil demi alasan keselamatan.

“Saya turut menyesal kepada Anda semua; kami para pembalap sudah siap untuk berlomba, tetapi hari ini kami tidak bisa melakukannya. Terima kasih telah mendukung MotoGP.

“Saya memiliki kenangan yang sangat indah. Pole position kemarin merupakan putaran yang sangat bagus, begitu pula kemenangan pada balapan utama tahun 2024. Jadi, ya, Phillip Island akan selalu menjadi salah satu sirkuit favorit saya.”

MotoGP akan menuju Grand Prix Malaysia akhir pekan depan untuk putaran ke-19 musim ini, yang kemudian dilanjutkan dengan Grand Prix Qatar pada 6–8 November.

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Marc Marquez
Marc Marquez Merasa Kondisi Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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