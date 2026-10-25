Jorge Martin Targetkan Comeback Mengejutkan di GP Malaysia

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Jorge Martin, penantang gelar MotoGP yang tengah mengalami cedera, sedang berupaya untuk tampil di Grand Prix Malaysia di Sepang akhir pekan depan.

Martin tidak hanya kehilangan puncak klasemen MotoGP, tetapi juga mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah terjatuh dalam kecepatan tinggi saat terlibat duel sengit demi meraih kemenangan melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez, pada Sprint Race di Phillip Island pada hari Sabtu.

Kecelakaan tersebut tidak hanya membuat Martin tertinggal sepuluh poin dari Marquez, tetapi juga membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam Grand Prix Australia pada hari Minggu.

Namun, pemindaian CT lebih lanjut memberi kabar positif dengan menepis dugaan adanya patah tulang kedua serta mengonfirmasi bahwa cedera pada tulang radius tersebut tidak disertai pergeseran tulang.

Selain itu, pembatalan balapan hari Minggu akibat cuaca buruk juga membuat selisih poin tetap bertahan di 10 poin.

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Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Berbicara kepada reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, sebelum pembatalan dikonfirmasi, Team Manager Aprilia, Paolo Bonora, mengaku lega dengan kondisi Martin:

“Kemarin Jorge tampil sangat agresif, sungguh menyenangkan melihatnya. Ada banyak aksi menyalip. Ia juga menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan balap yang sangat baik.

“Kecelakaannya memang besar, tetapi kami bersyukur karena saat ini kondisinya baik-baik saja.

“Selama beberapa hari ke depan, kami akan terus memantau bagaimana situasi berkembang.

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“Namun, pagi ini kami melihat suasana hatinya cukup baik, dan ini merupakan hal positif bagi kami.”

Marc Marquez, Jorge Martin, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Aprilia optimis dengan comeback Jorge Martin di Sepang

Bonora juga mengungkapkan bahwa operasi kemungkinan besar tidak diperlukan.

“Saat ini, tampaknya operasi tidak diperlukan. Jadi, itu kabar positif.

“Kita hanya perlu menunggu untuk melihat bagaimana situasinya berkembang.

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“Namun, seperti yang saya katakan kepada Anda, melihat kondisi Jorge pagi ini memberikan kesan yang cukup positif bagi kami.”

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint. © Peter McLaren

Bonora juga mengonfirmasi bahwa Martin dan Aprilia sedang berupaya agar pembalap asal Spanyol tersebut bisa kembali untuk latihan bebas pertama hari Jumat di Sepang.

“Kami akan mengupayakannya. Tentu saja, kami akan mengupayakannya. Dan dia sendiri adalah orang pertama yang berjuang demi tujuan ini,” ujar Bonora.

“Namun, kita hanya perlu menunggu kabar terbaru dari tim medis. Kami semua adalah insinyur, jadi kami harus mengikuti analisis dan kondisi medisnya.”

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“Akan tetapi, kami cukup optimistis mengenai hal itu.”

Kejuaraan "terbuka" setelah pembatalan Phillip Island

Berbicara kepada TNT Sports setelah balapan di Phillip Island resmi dibatalkan, Bonora mengatakan:

"Nol poin untuk Marc, nol poin untuk Jorge, jadi persaingan kejuaraan masih terbuka lebar.

"Hal yang paling penting adalah tidak adanya fraktur yang disertai pergeseran tulang."

Sepang merupakan seri pertama dari empat putaran tersisa, dengan asumsi balapan di Qatar tetap berlangsung sesuai rencana.

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