Dijelaskan: 'Aturan 60 Menit' yang Batalkan GP Terakhir di Phillip Island

MotoGP terpaksa membatalkan balapan terakhirnya di Phillip Island karena adanya aturan keselamatan 60 menit.

Balapan tersebut sempat ditunda selama beberapa jam, sementara sesi warm-up serta balapan kelas Moto2 dan Moto3 dibatalkan.

Pada akhirnya, pihak penyelenggara mengakui bahwa balapan tidak mungkin dilaksanakan dan memutuskan untuk membatalkannya.

Meski demikian, para pembalap tetap diminta turun ke lintasan untuk melakukan putaran parade sebagai bentuk perpisahan dengan Phillip Island, yang tahun depan akan digantikan oleh sirkuit di kawasan taman kota di Adelaide.

Jika hanya dilihat dari tayangan televisi, kondisi lintasan tampak mendekati layak untuk balapan. Sebagai contoh, saat putaran parade, kondisinya tidak terlihat terlalu ekstrem untuk dilalui dengan kendaraan.

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Namun, masalahnya terletak pada helikopter medis, yang memerlukan tingkat jarak pandang tertentu agar dapat terbang. Jarak pandang tersebut pun harus tetap terjaga selama satu jam, baik di lokasi sirkuit maupun di lokasi rumah sakit terdekat.

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi, pada dasarnya, ada kendala yang membuat helikopter medis tidak bisa terbang,” jelas Race Director MotoGP, Graham Webb, kepada MotoGP.com sebelum pembatalan tersebut dikonfirmasi.

“Cuaca buruk terjadi di Melbourne maupun di sini [Phillip Island].

“Pada dasarnya, ada dua lokasi yang harus memberikan lampu hijau. Jadi, helikopter tersebut memerlukan jeda waktu sekitar 60 menit di kedua lokasi - Phillip Island dan Melbourne - agar kami bisa memulai balapan.

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“Demi alasan keselamatan, kami harus memastikan bahwa jika terjadi masalah, kami sudah siap menanganinya dan bisa segera membawa pembalap ke rumah sakit.”

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Webb menambahkan bahwa di sirkuit lain, ambulans darat dapat digunakan untuk membawa pembalap ke rumah sakit, tapi di Phillip Island hal tersebut tidak memungkinkan karena waktu tempuhnya yang terlalu lama.

“Pada umumnya, di beberapa sirkuit kami bisa menggunakan jalur darat dengan ambulans,” ujarnya. “Namun sayangnya, karena jarak ke rumah sakit memakan waktu lebih dari 45 menit, kami praktis harus mengandalkan helikopter, sehingga kami sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Ini memang agak disayangkan, dan merupakan situasi yang tidak biasa.

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“Di sebagian besar sirkuit, kami bisa menjangkau rumah sakit dalam waktu 45 menit - sesuai dengan regulasi kami - tetapi di Phillip Island, perjalanan ke rumah sakit melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih dari 45 menit, sehingga kami harus mengandalkan ambulans udara.”