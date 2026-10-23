MotoGP Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island

Hasil lengkap Practice hari Jumat untuk MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Friday's MotoGP results from Phillip Island.
Friday's MotoGP results from Phillip Island.
© Gold and Goose

Marc Marquez memuncaki catatan waktu dengan menggunakan ban lama di penghujung sesi latihan pembuka MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.

Sang juara bertahan mencatatkan laptime 1 menit 27,985 detik, unggul 0,048 detik dari pemenang GP Australia tahun lalu, Raul Fernandez, di posisi kedua.

Jagoan tuan rumah Jack Miller mengalami kecelakaan sesaat setelah menempati posisi teratas dengan ban baru di menit akhir, pada akhirnya pembalap Pramac Yamaha itu berada di posisi ketiga, terpaut 0,135 detik dari Marquez.

Pada tahap awal sesi Free Practice 1, terjadi kecelakaan yang menimpa pembalap pengganti Iker Lecuona, kerusakan mesin parah pada motor Brad Binder, serta kecelakaan Fernandez, yang membuat pembalap tim Trackhouse itu tampak memegangi tangannya yang cedera.

Fernandez mampu kembali dan sempat memimpin catatan waktu sebelum gebrakan Marquez di menit-menit akhir. Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin, menempati posisi ketujuh pada sesi FP1 yang berlangsung di bawah sinar matahari cerah...

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'27.985s19/19354k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.048s14/15351k
3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.135s16/16353k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.293s11/19355k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.300s17/17354k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.449s19/19356k
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.453s20/20355k
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.635s13/19353k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.803s13/18351k
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.967s12/19348k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.980s17/17352k
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.160s11/20355k
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.212s16/16351k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.357s17/18353k
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.446s21/21351k
16Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.572s16/19345k
17Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.603s16/16346k
18Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.677s14/15351k
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.850s18/18344k
20Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.920s17/17352k
21Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+6.048s2/2335k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Phillip Island:

  • Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)
Aerial view of the Phillip Island circuit.
Aerial view of the Phillip Island circuit.
© Gold and Goose

Motor MotoGP akan mengaspal di sirkuit legendaris Phillip Island untuk terakhir kalinya - setidaknya dalam waktu dekat - pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia pada tahun 1989 dan, dengan pengecualian pembatalan akibat Covid pada tahun 2020 dan 2021, sirkuit ini telah menjadi tuan rumah ajang tersebut secara berkelanjutan sejak 1997.

Namun, mulai tahun 2027, ajang ini akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni sebuah 'sirkuit jalan raya' di Adelaide.

Putaran penutup di Phillip Island dimulai dengan persaingan gelar juara pembalap yang berada dalam situasi sangat ketat.

Selisih dua poin - yang tidak berubah - memisahkan Jorge Martin dan Marc Marquez di puncak klasemen, setelah Aprilia gagal memaksimalkan keunggulan performa mereka di Indonesia.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Marquez dan Martin sama-sama absen di Phillip Island musim lalu karena cedera, saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mengamankan kemenangan ganda bagi Aprilia, baik di sesi Sprint maupun Grand Prix.

Marquez merupakan pembalap yang telah lima kali menang di Phillip Island - termasuk saat ia tampil di sana bersama Gresini pada tahun 2024 - dan ia tentu memiliki peluang besar di lintasan yang secara historis menampilkan balapan MotoGP yang menegangkan.

Pembalap lain di grid yang pernah memenangkan MotoGP di Phillip Island adalah Fernandez, Johann Zarco, dan Alex Rins, yang masing-masing mengoleksi satu kemenangan.

Pembalap tuan rumah Jack Miller juga akan menjalani penampilan terakhirnya di Grand Prix Australia sebelum beralih ke WorldSBK musim depan.

Razgatlioglu, Mir absen

Toprak Razgatlioglu.
Toprak Razgatlioglu.
© Gold and Goose

Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, akan absen selama sisa musim ini karena harus menjalani operasi menyusul cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Joan Mir juga masih akan absen, seiring dengan kelanjutan perawatan untuk masalah kelelahan ekstrem yang membuatnya harus mundur lebih awal di Misano.

Mir tidak akan digantikan akhir pekan ini, sementara pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, akan menjalani operasi akibat Chronic Exertional Compartment Syndrome (sindrom kompartemen kronis) akibat aktivitas fisik yang dialaminya saat sesi uji coba tertutup di Sepang.

Cuaca bisa menjadi faktor penentu di Phillip Island; diperkirakan akan cerah saat sesi latihan hari Jumat, namun hujan serta suhu yang lebih sejuk diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Jack Miller
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP
MotoGP Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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