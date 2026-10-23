MotoGP Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island

Marc Marquez memuncaki catatan waktu dengan menggunakan ban lama di penghujung sesi latihan pembuka MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.

Sang juara bertahan mencatatkan laptime 1 menit 27,985 detik, unggul 0,048 detik dari pemenang GP Australia tahun lalu, Raul Fernandez, di posisi kedua.

Jagoan tuan rumah Jack Miller mengalami kecelakaan sesaat setelah menempati posisi teratas dengan ban baru di menit akhir, pada akhirnya pembalap Pramac Yamaha itu berada di posisi ketiga, terpaut 0,135 detik dari Marquez.

Pada tahap awal sesi Free Practice 1, terjadi kecelakaan yang menimpa pembalap pengganti Iker Lecuona, kerusakan mesin parah pada motor Brad Binder, serta kecelakaan Fernandez, yang membuat pembalap tim Trackhouse itu tampak memegangi tangannya yang cedera.

Fernandez mampu kembali dan sempat memimpin catatan waktu sebelum gebrakan Marquez di menit-menit akhir. Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin, menempati posisi ketujuh pada sesi FP1 yang berlangsung di bawah sinar matahari cerah...

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MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'27.985s 19/19 354k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.048s 14/15 351k 3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.135s 16/16 353k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.293s 11/19 355k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.300s 17/17 354k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.449s 19/19 356k 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.453s 20/20 355k 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.635s 13/19 353k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.803s 13/18 351k 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.967s 12/19 348k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.980s 17/17 352k 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.160s 11/20 355k 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.212s 16/16 351k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.357s 17/18 353k 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.446s 21/21 351k 16 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.572s 16/19 345k 17 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.603s 16/16 346k 18 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.677s 14/15 351k 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.850s 18/18 344k 20 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.920s 17/17 352k 21 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +6.048s 2/2 335k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Phillip Island:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025)

Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025) Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Aerial view of the Phillip Island circuit. © Gold and Goose

Motor MotoGP akan mengaspal di sirkuit legendaris Phillip Island untuk terakhir kalinya - setidaknya dalam waktu dekat - pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.

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Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia pada tahun 1989 dan, dengan pengecualian pembatalan akibat Covid pada tahun 2020 dan 2021, sirkuit ini telah menjadi tuan rumah ajang tersebut secara berkelanjutan sejak 1997.

Namun, mulai tahun 2027, ajang ini akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni sebuah 'sirkuit jalan raya' di Adelaide.

Putaran penutup di Phillip Island dimulai dengan persaingan gelar juara pembalap yang berada dalam situasi sangat ketat.

Selisih dua poin - yang tidak berubah - memisahkan Jorge Martin dan Marc Marquez di puncak klasemen, setelah Aprilia gagal memaksimalkan keunggulan performa mereka di Indonesia.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

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Marquez dan Martin sama-sama absen di Phillip Island musim lalu karena cedera, saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mengamankan kemenangan ganda bagi Aprilia, baik di sesi Sprint maupun Grand Prix.

Marquez merupakan pembalap yang telah lima kali menang di Phillip Island - termasuk saat ia tampil di sana bersama Gresini pada tahun 2024 - dan ia tentu memiliki peluang besar di lintasan yang secara historis menampilkan balapan MotoGP yang menegangkan.

Pembalap lain di grid yang pernah memenangkan MotoGP di Phillip Island adalah Fernandez, Johann Zarco, dan Alex Rins, yang masing-masing mengoleksi satu kemenangan.

Pembalap tuan rumah Jack Miller juga akan menjalani penampilan terakhirnya di Grand Prix Australia sebelum beralih ke WorldSBK musim depan.

Razgatlioglu, Mir absen

Toprak Razgatlioglu. © Gold and Goose

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Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, akan absen selama sisa musim ini karena harus menjalani operasi menyusul cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Joan Mir juga masih akan absen, seiring dengan kelanjutan perawatan untuk masalah kelelahan ekstrem yang membuatnya harus mundur lebih awal di Misano.

Mir tidak akan digantikan akhir pekan ini, sementara pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, akan menjalani operasi akibat Chronic Exertional Compartment Syndrome (sindrom kompartemen kronis) akibat aktivitas fisik yang dialaminya saat sesi uji coba tertutup di Sepang.

Cuaca bisa menjadi faktor penentu di Phillip Island; diperkirakan akan cerah saat sesi latihan hari Jumat, namun hujan serta suhu yang lebih sejuk diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.