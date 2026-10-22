MotoGP Pertimbangkan Perubahan Jadwal Phillip Island saat Badai Mengancam

Diskusi dilaporkan tengah berlangsung menyusul prakiraan cuaca buruk untuk ajang MotoGP Australia pada hari Minggu.

Could MotoGP move its final Phillip Island Grand Prix to Saturday?
Could MotoGP move its final Phillip Island Grand Prix to Saturday?
© Gold and Goose

Perubahan jadwal untuk MotoGP Australia di Phillip Island akhir pekan ini dikabarkan tengah dibahas, menyusul prakiraan cuaca yang memburuk.

Hujan deras diperkirakan akan turun pada hari Minggu, sehingga muncul kemungkinan ajang Grand Prix tersebut akan dijadwalkan ulang - seperti yang terjadi pada tahun 2023.

Biro Meteorologi Australia memprediksi cuaca cerah dengan suhu mencapai 26°C untuk sesi latihan hari Jumat, meskipun angin kencang juga diperkirakan akan terjadi.

Kondisi kemudian diprediksi akan memburuk pada hari Sabtu, dengan suhu turun menjadi 19°C, peluang hujan sebesar 95%, serta curah hujan yang diperkirakan berkisar antara 6 hingga 20 mm.

Namun, hujan pada hari Sabtu diperkirakan 'paling mungkin' turun pada siang hingga malam hari, yang berarti ajang Sprint mungkin bisa berlangsung tanpa gangguan.

Phillip Island circuit, Australia.
Phillip Island circuit, Australia.
© Gold and Goose

Cuaca buruk hari Minggu

Kondisinya diprediksi akan jauh memburuk pada Minggu, dengan peluang 100% turunnya hujan dengan intensitas antara 10 hingga 30 mm serta suhu maksimum 18°C. Hujan diperkirakan akan turun sepanjang hari, yang berpotensi memengaruhi ketiga balapan Grand Prix.

Neil Morrison melaporkan bahwa Fabio di Giannantonio mengungkapkan pada media debrief pada hari Kamis di Phillip Island bahwa, sebagai tanggapan terhadap prakiraan cuaca tersebut, telah ada diskusi mengenai 'alternatif' agar balapan dapat berlangsung dalam 'kondisi terbaik yang dimungkinkan'.

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Dengan kata lain, ada wacana perubahan jadwal untuk menghindari cuaca yang paling buruk.

"Sepertinya cuaca pada hari Minggu bisa menimbulkan masalah, dan kami mungkin harus mengubah jadwal," ujar di Giannantonio kepada media Italia, sebagaimana dikutip oleh GPone.com.

Pembalap tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, mengatakan kepada speedweek.com: "Kondisi cuaca pada hari Sabtu dan Minggu sepertinya akan membuat kegiatan berkendara menjadi sangat sulit. Namun, situasinya memang demikian, dan kami hanya perlu berusaha."

Phillip Island menggelar Grand Prix hari Sabtu tahun 2023

Pada Grand Prix Australia 2023, balapan utama MotoGP dimajukan ke hari Sabtu - bertukar jadwal dengan Sprint - akibat adanya peringatan mengenai angin kencang, hujan, dan suhu dingin.

Badai tersebut benar-benar tiba pada hari Minggu. Meskipun sesi warm-up dan balapan Moto3 tetap berlangsung di tengah kondisi yang sangat basah, Grand Prix Moto2 akhirnya dihentikan, sementara sesi Sprint MotoGP dibatalkan.

Untuk saat ini, jadwal akhir pekan belum berubah, dengan Sprint dijadwalkan pada Sabtu sore dan Grand Prix pada pukul 14.00 waktu setempat di hari Minggu.

Pihak penyelenggara kemungkinan akan menunggu dan memantau perkembangan prakiraan cuaca sebelum memutuskan apakah diperlukan perubahan jadwal.

Kondisi cuaca menambah kerumitan dalam pertarungan gelar, yang kini berlangsung sangat sengit dengan selisih hanya dua poin antara Jorge Martin dan Marc Marquez.

Akhir pekan ini akan menjadi ajang MotoGP terakhir di Phillip Island, sebelum gelaran Grand Prix Australia berpindah ke Adelaide pada tahun 2027.

Tags:

Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP Pertimbangkan Perubahan Jadwal Phillip Island saat Badai Mengancam
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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