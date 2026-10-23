Refleksi Karier Marc Marquez: 'Saya Tak Tahu Bagaimana Saya Melakukannya'

Saat ini, Marc Marquez telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap MotoGP terhebat sepanjang masa, dengan sembilan gelar juara dunia dan lebih dari 100 kemenangan Grand Prix yang telah diraihnya.

Kesuksesan tersebut diraih sepanjang karier yang penuh cerita, yang dimulai di Mugello 16 tahun lalu, dominasinya di MotoGP, lalu cedera Jerez 2020 yang menandai puasa kemenangan 1.000 hari antara tahun 2021 dan 2024 saat ia bergelut dengan cedera dan Honda yang tidak kompetitif.

Jika menengok kembali masa sebelum mengalami cedera, bahkan Marquez sendiri kini merasa sulit untuk menjelaskan bagaimana ia mampu terus menjaga motivasinya dari tahun ke tahun, saat ia berhasil meraih delapan gelar juara dalam 10 musim antara tahun 2010 hingga 2019.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Indonesian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Bagi saya, hal yang paling penting adalah terus melangkah,” ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com. “Untuk menang sekali saja, ke-22 pembalap MotoGP semuanya memiliki bakat untuk melakukannya.

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“Namun, untuk bisa terus melakukannya selama bertahun-tahun secara berturut-turut, tetap melaju, dan mempertahankan motivasi yang sama—itu adalah sesuatu yang saya sendiri tidak tahu bagaimana cara saya melakukannya; saya tidak bisa menjawabnya.

“Mungkin karena saat itu usia saya 20 atau 21 tahun, dan energinya pun berbeda, tetapi untuk saat ini, saya tidak bisa menjelaskannya.”

Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP © Gold and Goose

16 tahun setelah gelar Grand Prix pertamanya, Marquez kini mengincar gelar ke-10. Akhir pekan ini di Phillip Island, ia akan memulai balapan Sprint dengan selisih dua poin di belakang pembalap Aprilia, Jorge Martin.

Keberhasilan dan kariernya yang panjang berakar pada pendekatan mentalnya terhadap olahraga ini, terutama setelah tahun 2020 - saat ia mulai mengalami berbagai masalah cedera - yang dalam beberapa kasus, masih memengaruhinya hingga saat ini.

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“Sebelum tahun 2020, saya merasa seperti pahlawan super,” ujar Marquez. “Kemudian tahun 2020 menyadarkan saya - dan saya pun belajar - bahwa kita hanyalah manusia; hari ini kita mungkin berada di sini, tetapi di lain waktu, kita bisa menjadi sosok yang berbeda.”

“Saya telah menjalani tujuh kali operasi berbeda pada bahu kanan saya, dan saya bisa merasakannya. Memang begitulah kenyataannya.

“Seorang pembalaplah yang menentukan di mana batasnya. Kini, saya mulai lebih mempertimbangkan risiko - risiko yang berupa cedera maupun kecelakaan.”

Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

“Saya di sini dan ikut berkompetisi karena, sampai saat ini, saya tidak menyerah dari sisi mental. Saya sudah meraih banyak pencapaian, namun saya masih merasa kompetitif, dan saya tahu bahwa jika saya menang, saya bisa terus bersaing selama beberapa tahun ke depan.

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“Namun, kita tidak berada dalam cabang olahraga seperti sepak bola atau tenis, di mana para atlet mengerahkan 100 persen kemampuan mereka tetapi dengan risiko yang jauh lebih rendah.

“Jadi, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di MotoGP sebelum memutuskan untuk pensiun.

“Memang terasa lebih dekat dibandingkan kemarin, ya, tetapi kapan tepatnya? Saya tidak tahu.”