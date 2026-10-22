Marc Marquez: Jika Anda Cepat, Anda Tak Butuh Team Order

Marc Marquez berbicara mengenai kemungkinan adanya team-order dalam persaingan gelar juara MotoGP.

Marquez talks team orders in MotoGP title fight
Marquez talks team orders in MotoGP title fight
© Gold and Goose

Juara dunia bertahan Marc Marquez akan menuju Grand Prix Australia akhir pekan ini dengan selisih dua poin di belakang pembalap Aprilia, Jorge Martin, dalam persaingan perebutan gelar juara yang sengit.

Setelah Grand Prix Indonesia, topik mengenai team orders terus diperbincangkan, meskipun pihak manajemen Ducati maupun Aprilia menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk menerapkannya.

Akan tetapi, muncul dugaan bahwa Aprilia melakukan pertemuan dengan seluruh pembalapnya pada hari Kamis untuk membahas team-order, meskipun para pembalap menepis hal tersebut.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Indonesian Grand Prix, leaving pit box. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Indonesian Grand Prix, leaving pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Kami adalah tim..”

Pada hari Kamis di Phillip Island, Marquez menepis gagasan tersebut, menyatakan bahwa team-order hanya diperlukan “jika Anda tidak memiliki kecepatan”.

“Saya akan selalu mengatakan bahwa kami adalah sebuah tim,” ujarnya.

“Dan saya bersama Ducati, bersama tim saya, bersama staf saya, dan kami berusaha memberikan yang maksimal.

“Mengenai instruksi tim - jika Anda memiliki kecepatan, Anda tidak memerlukan instruksi tim.”

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“Jika Anda tidak memiliki kecepatan, maka Anda harus mendapatkannya.

“Jadi, kita lihat saja nanti. Saat ini saya fokus pada diri sendiri. Saya berusaha memberikan 100% kemampuan saya.

“Memang benar, kita perlu melihat apakah kita bisa bersaing dengan seluruh kelompok besar Aprilia itu.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

“Saya punya keraguan besar”

Situasi kejuaraan Marquez menjelang balapan di Phillip Island mendapat dorongan dari kemenangan Sprint dan finis keenam di Mandalika.

Namun, ia mengakui bahwa saat tiba di Indonesia, ia sempat memiliki “keraguan yang cukup besar” yang tidak ia ungkapkan pada saat itu.

“Akhir pekan di Lombok sungguh luar biasa; bisa dibilang, akhir pekan yang sempurna bagi kami, karena perolehan poin kami sama dengan Martin dan kami hanya tertinggal tiga poin dari [Marco] Bezzecchi di sirkuit yang - seperti yang sempat saya singgung pada hari Kamis - awalnya membuat saya merasa sangat ragu,” tambahnya.

“Namun, kami mampu bekerja dengan sangat baik, dan kini kami berada di Phillip Island—sirkuit yang saya sukai, sekaligus sirkuit di mana Aprilia tampil sangat cepat tahun lalu.”

Untuk akhir pekan Phillip Island, Marquez mengatakan: “Ini adalah akhir pekan di mana kami perlu mengevaluasi segalanya, terutama karena prakiraan cuaca untuk hari Sabtu dan Minggu tampak kurang mendukung.

“Namun, ini adalah sirkuit yang saya sukai; sirkuit dengan banyak tikungan ke kiri, di mana biasanya saya bisa tampil dengan baik.

“Akan tetapi, harus diakui bahwa ini adalah sirkuit yang sangat cepat, di mana Aprilia tampil sangat baik tahun lalu. Jadi, saya perkirakan mereka akan kembali tampil kuat tahun ini.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez: Jika Anda Cepat, Anda Tak Butuh Team Order
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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