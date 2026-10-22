Acosta Emoh Jadi 'Teman' Marc Marquez dalam Perburuan Gelar 2026

Calon pembalap Ducati Lenovo tahun depan, Pedro Acosta, menegaskan bahwa satu-satunya fokus dia adalah meraih hasil terbaik di putaran terakhir bersama KTM.

Dengan demikian, ia tidak akan menjadi 'teman' untuk rekan setimnya di 2027, Marc Marquez, dalam pertarungan gelar sengit melawan Aprilia.

“Tidak, maksud saya, tidak ada teman di sini,” ujar Acosta kepada Elliot York dari MotoGP.com.

“Bagaimanapun, saya berada di KTM, dan seperti yang telah saya katakan sepanjang musim ini, saya akan berusaha meraih hasil terbaik hingga hari terakhir. Setelah itu, tahun depan akan menjadi cerita yang berbeda.

“Saya akan berusaha untuk membawa pulang beberapa podium ke pabrik dalam beberapa GP terakhir ini, yang biasanya merupakan trek yang menguntungkan bagi kami.”

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MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Acosta, pemenang Red Bull Ring, mengawali Grand Prix Australia akhir pekan ini di posisi lima klasemen pembalap - hanya terpaut satu poin dari Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) dan unggul 13 poin atas Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati).

Tahun lalu, pembalap asal Spanyol ini berhasil naik podium di sesi Sprint di Phillip Island, kemudian finis di posisi kelima dalam balapan Grand Prix.

“Tahun lalu hasilnya cukup baik. Podium di Sprint, dan masuk lima besar dalam balapan [Grand Prix]. Memang benar kami cukup jauh tertinggal dari sang pemenang. Namun, mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti,” ujar Acosta.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Sadar ancaman Aprilia

Namun, ia memperingatkan bahwa Aprilia - yang memenangi dua balapan Phillip Island musim lalu melalui Bezzecchi dan Raul Fernandez - "mengalami kemajuan besar dibandingkan tahun lalu, padahal tahun lalu pun mereka sudah sangat cepat di sini.

“Mari kita berusaha sedekat mungkin dengan mereka. Selain itu, karena ini adalah kesempatan terakhir kita di Phillip Island, mari kita coba menyuguhkan pertunjukan yang menarik bagi para penggemar.

Acosta juga berencana untuk memanfaatkan semaksimal mungkin prakiraan cuaca yang tidak menentu akhir pekan ini.

“Saya berharap hujan turun dengan deras! Phillip Island adalah lintasan di mana seorang pembalap bisa membuat perbedaan, tetapi seperti yang saya katakan, Aprilia telah melakukan langkah maju yang baik tahun lalu.

“Kami akan berusaha untuk sedekat mungkin, dan jika kondisi lintasan basah, tentu saja itu akan jauh lebih seru bagi para penggemar.”

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