Jorge Martin Siap Curi Poin dari Marc Marquez di Phillip Island

Jorge Martin datang ke Phillip island dengan keunggulan dua poin atas Marc Marquez.

Jorge Martin will “try to be clever” at Phillip Island, taking points from Marc Marquez "always good"
Jorge Martin will “try to be clever” at Phillip Island, taking points from Marc Marquez …
© Gold and Goose

Jorge Martin merasa “cepat dan siap” untuk mempertahankan keunggulan tipis dua poin atas Marc Marquez pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Pembalap Aprilia tersebut tiba di Phillip Island dengan keunggulan yang sama atas sang juara bertahan dari Ducati, persis seperti kondisinya sebelum balapan di Mandalika, di mana keduanya sama-sama mencatat 22 poin di Mandalika.

Hal itu terjadi meskipun Aprilia tampil mendominasi di Indonesia, sementara persaingan di Phillip Island kemungkinan akan berlangsung lebih ketat.

“Indonesia sudah berlalu. Kami benar-benar fokus pada Phillip Island,” ujar Martin kepada MotoGP.com pada hari Kamis.

“Saya telah berupaya semaksimal mungkin. Saya meraih poin yang bagus, serta naik ke podium. Seandainya tidak ada masalah tekanan [ban], saya pasti bisa memenangkan sprint tersebut. Jadi, saya merasa cepat dan siap untuk menghadapi apa yang akan datang.”

Marc Marquez, Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
Marc Marquez, Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Martin dan Marquez sama-sama melewatkan putaran Australia tahun 2025 karena cedera. Saat itu, Aprilia memanfaatkan keunggulan mereka di tikungan untuk memenangkan kedua balapan; Marco Bezzecchi di Sprint, dan Raul Fernandez di Grand Prix.

Akan tetapi, Marquez merupakan pemenang MotoGP Phillip Island sebanyak empat kali. Salah satunya tahun 2024, akhir pekan pertamanya di PI mengendarai Ducati.

Sementara itu, Martin belum sekalipun menuntaskan satu putaran dengan RS-GP di Phillip Island.

“Selalu mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ini adalah lintasan di mana kami semua cukup cepat, dan selisih waktunya pun tipis, jadi kemungkinan besar akan terjadi balapan dalam kelompok,” ujar Martin.

“Saya harap ini bisa menjadi pertarungan yang seru. Saya ingin terlibat dalam pertarungan seperti itu, tetapi tentu saja saya juga akan berusaha untuk tampil lebih cepat daripada yang lain.”

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

"Jika kami meraih poin lebih banyak dari Marc, itu selalu bagus"

Martin tidak ingin menetapkan target khusus untuk akhir pekan ini, tapi mengakui bahwa memperbesar keunggulannya atas Marquez dalam perebutan gelar juara akan menjadi hal positif.

Mengingat prakiraan hujan untuk hari Sabtu dan terutama hari Minggu, Martin juga menekankan pentingnya untuk bersikap "cerdas" serta mengumpulkan poin dalam kedua balapan tersebut.

“Saya akan senang jika bisa mengerahkan kemampuan maksimal, tampil cepat, menunjukkan performa hebat, serta merasakan kecocokan yang baik dengan motor.

“Sepertinya akan turun hujan juga, jadi bisa menyelesaikan kedua balapan… tentu saja, jika kami bisa meraih poin lebih banyak daripada Marc, itu akan selalu menjadi hal yang bagus.

"Namun, target saya adalah tampil dengan baik dan berusaha untuk cerdik."

Rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi, menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dunia, tertinggal 46 poin dari Martin dengan lima putaran tersisa.

Tags:

Jorge Martin
Aprilia
MotoGP
Jorge Martin Siap Curi Poin dari Marc Marquez di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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