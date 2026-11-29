Klasemen Akhir MotoGP 2026 setelah Grand Prix Valencia
Klasemen akhir MotoGP 2026 setelah Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.
Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 - musim terakhir di era 1000cc/Michelin sekaligus akhir bagi karier legendaris Marc Marquez - berakhir dengan keberhasilan bintang Ducati itu membalikkan defisit 102 poin untuk meraih gelar juara dengan keunggulan akhir sebesar 40 poin.
Marco Bezzecchi mengamankan posisi runner-up dengan keunggulan tiga poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, sementara Pedro Acosta berhasil mengungguli Ai Ogura untuk menempati posisi keempat di musim terakhirnya bersama KTM.
Rekan setim Ogura di Trackhouse Aprilia yang juga merupakan pemenang balapan di Valencia, Raul Fernandez, tetap berada di posisi ketujuh, terpaut hanya dua poin di belakang pembalap VR46, Fabio di Giannantonio.
Sementara Marquez dan Ducati memenangkan gelar juara pembalap, Aprilia meraih mahkota konstruktor tahun 2026, melengkapi gelar juara tim yang telah dipastikan seminggu sebelumnya di Portimao.
Klasemen Akhir MotoGP 2026 - Valencia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|459
|2
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|419
|(-40)
|3
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|416
|(-43)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|334
|(-125)
|5
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|325
|(-134)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|310
|(-149)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|308
|(-151)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|208
|(-251)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|173
|(-286)
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|167
|(-292)
|11
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|148
|(-311)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|129
|(-330)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|125
|(-334)
|14
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|87
|(-372)
|15
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|82
|(-377)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|71
|(-388)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|66
|(-393)
|18
|^1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|39
|(-420)
|19
|˅1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|34
|(-425)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-428)
|21
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|25
|(-434)
|22
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-441)
|23
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|17
|(-442)
|24
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|11
|(-448)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-453)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-456)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-456)
|28
|=
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|2
|(-457)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie