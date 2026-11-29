Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 - musim terakhir di era 1000cc/Michelin sekaligus akhir bagi karier legendaris Marc Marquez - berakhir dengan keberhasilan bintang Ducati itu membalikkan defisit 102 poin untuk meraih gelar juara dengan keunggulan akhir sebesar 40 poin.

Marco Bezzecchi mengamankan posisi runner-up dengan keunggulan tiga poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, sementara Pedro Acosta berhasil mengungguli Ai Ogura untuk menempati posisi keempat di musim terakhirnya bersama KTM.

Rekan setim Ogura di Trackhouse Aprilia yang juga merupakan pemenang balapan di Valencia, Raul Fernandez, tetap berada di posisi ketujuh, terpaut hanya dua poin di belakang pembalap VR46, Fabio di Giannantonio.

Sementara Marquez dan Ducati memenangkan gelar juara pembalap, Aprilia meraih mahkota konstruktor tahun 2026, melengkapi gelar juara tim yang telah dipastikan seminggu sebelumnya di Portimao.

Final 2026 MotoGP World Championship standings: Top Ten Riders © Peter McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Klasemen Akhir MotoGP 2026 - Valencia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 459 2 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 419 (-40) 3 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 416 (-43) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 334 (-125) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 325 (-134) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 310 (-149) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 308 (-151) 8 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 208 (-251) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 173 (-286) 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 167 (-292) 11 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 148 (-311) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 129 (-330) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 125 (-334) 14 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 87 (-372) 15 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 82 (-377) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 71 (-388) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 66 (-393) 18 ^1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 39 (-420) 19 ˅1 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 34 (-425) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 31 (-428) 21 = Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) 25 (-434) 22 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-441) 23 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 17 (-442) 24 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 11 (-448) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-453) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-456) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-456) 28 = Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) 2 (-457)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie