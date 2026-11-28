Marc Marquez berpendapat bahwa keputusan Race Direction MotoGP untuk menunda Sprint Race Grand Prix Valencia adalah langkah yang keliru, menyusul masalah pada lampu start yang menyebabkan motor Ducati miliknya terbakar.

Sprint Race di Valencia pada hari Sabtu tersebut terpaksa ditunda karena lampu merah tidak kunjung padam akibat adanya kendala teknis.

Motor Ducati milik Marquez kemudian terbakar, memaksanya untuk meninggalkan motor tersebut di lintasan depan pit dan menggunakan motor keduanya untuk memulai kembali balapan.

Tapi, karena ia memulai warm-up lap dari pit-lane, regulasi yang berlaku saat ini mengharuskannya untuk menjalani double long-lap penalty pada balapan yang dipangkas menjadi 12 lap.

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“Mereka sebaiknya menganalisis situasi tersebut dengan lebih baik”

Marquez finis di posisi ke-13 dalam balapan sprint setelah sempat bersaing memperebutkan podium pada tahap awal.

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Alih-alih mengkritik penalti yang didapatnya, Marquez justru menilai keputusan untuk menunda waktu start selama 25 menit adalah sebuah kesalahan dan berpendapat bahwa peraturan yang ada perlu ditinjau kembali.

“Untungnya saya baik-baik saja,” ujarnya. “Mungkin untuk balapan mendatang, akan ada aturan baru yang mengatur situasi seperti itu untuk tahun depan!

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“Begini, menurut saya, saat lampu merah menyala, kami harus menunggu selama 10 detik. Masalahnya, para pembalap di depan takut untuk mengangkat tangan mereka, karena jika lampu tiba-tiba padam, tangan harus segera siap pada tuas gas.

“Jadi, menurut saya, kesalahannya adalah mereka memutuskan untuk menunda waktu start.

“Start yang ditunda itu seharusnya berarti lima menit - bukan 25 menit.

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“Kita berada di MotoGP, motor-motor ini dirancang sedemikian rupa, dan segalanya berada di batas maksimal.

“Bahkan bagi para pembalap lain, dengan motor-motor mereka, mungkin lebih baik untuk masuk ke garasi, memeriksa kondisi motor, lalu kembali turun ke lintasan.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Valencia MotoGP © Gold and Goose

“Pada akhirnya, karena ada penundaan start, saya mengalami masalah pada motor, dan hukumannya adalah dua kali menjalani long lap.

“Jadi, saya tidak ada masalah dengan [Stewards]. Namun, terkait keputusan tersebut, menurut saya, ke depannya mereka sebaiknya menganalisis situasinya dengan lebih baik.”

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“Besok akan sulit mengendalikan emosi saya”

Marquez akan menjalani balapan MotoGP terakhirnya pada hari Minggu, setelah mengumumkan pengunduran dirinya secara mendadak pada hari Jumat di Valencia.

Menjelang momen tersebut, ia mengatakan kepada media: “Besok akan lebih sulit untuk mengendalikan emosi saya.

“Saya ingin memulai balapan tanpa tekanan sama sekali dan menikmatinya. Saya hanya berharap ini akan menjadi hari yang biasa saja, tetapi Anda tahu, jika sesuatu akan terjadi, pasti hal itu akan terjadi pada saya!”