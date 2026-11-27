Pedro Acosta mengatakan bahwa keputusan mengejutkan Marc Marquez untuk pensiun dari MotoGP pada akhir musim “tidak mengubah apa pun bagi saya” saat ia beralih ke Ducati.

Juara dunia MotoGP delapan kali, Marquez, mengumumkan sesaat sebelum FP1 pada hari Jumat di Grand Prix Valencia bahwa ia akan pensiun setelah akhir pekan ini.

Keputusan tersebut telah ia buat sejak Oktober, namun baru disampaikan kepada Ducati pada Kamis malam, sehingga Ducati hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari penggantinya.

Keputusan pensiun Marquez juga berarti Acosta tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing melawan rekan senegaranya itu dengan menggunakan mesin yang setara.

Pedro Acosta, Marc Marquez, © Gold and Goose

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“Marquez bukanlah alasan utama saya ingin pindah ke Ducati”

Awal tahun ini, Acosta mengatakan bahwa KTM tidak bisa menawarkan apa pun agar ia bertahan untuk tahun 2027, karena Ducati memberinya kesempatan untuk bersaing dengan Marquez dalam kondisi yang setara.

Namun, saat berbicara kepada media Spanyol pada hari Jumat - sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport - Acosta menyatakan bahwa keputusan Marquez saat ini tidak mengubah apa pun baginya.

“Marquez bukanlah alasan utama saya ingin bergabung dengan Ducati, karena alasan utamanya adalah untuk mendapatkan motor dan tim yang kompetitif, agar bisa merasakan pengalaman bersaing memperebutkan gelar juara,” ujarnya.

“Namun, tentu saja, berbagi garasi dengan Marc merupakan sebuah impian sekaligus tujuan bagi saya.

“Jadi, bagi saya tidak ada yang berubah; memang akan ada orang lain di samping saya, tetapi di Ducati, saya harus berjuang dari awal lagi.”

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Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Valencia MotoGP © Gold and Goose

“Dia sudah cukup menderita”

Pada hari Jumat, Marquez mengungkapkan kepada media bahwa keputusannya diambil karena ia mulai “khawatir” akan kesehatannya, setelah kembali mengalami diplopia menyusul kecelakaan di Indonesia Oktober lalu dan di Le Mans tahun ini.

Menanggapi kabar tersebut, Acosta mengatakan bahwa Marquez telah “cukup menderita” dan memang layak untuk pensiun.

“Marc berada di puncak olahraga ini, tidak hanya di Spanyol, tetapi secara keseluruhan,” tambahnya.

Pedro Acosta, Marc Marquez. © Gold and Goose

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“Status Marquez setara dengan legenda-legenda olahraga terbesar, seperti Michael Jordan, Rafa Nadal, dan banyak lagi.

“Ia berada di posisi di mana ia bisa mengatakan dan melakukan hampir apa pun yang ia inginkan.

“Jadi, sangatlah wajar jika ia mengambil keputusan ini. Ia sudah cukup banyak menderita, dan ia layak mendapatkan masa pensiun yang benar-benar memuaskan.”