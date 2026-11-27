Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia baru memberi tahu Ducati mengenai keputusan pensiun dari MotoGP pada Kamis malam di Grand Prix Valencia.

Pembalap berusia 33 tahun itu menyampaikan pengumuman mengejutkan tersebut tepat sebelum sesi latihan bebas pertama (FP1) di Valencia dimulai pada hari Jumat.

Kabar ini muncul hanya beberapa hari setelah Marquez dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya, meskipun pada hari Jumat ia mengakui bahwa keputusan tersebut telah ia ambil setelah memenangkan Grand Prix Jepang pada bulan Oktober.

Marquez telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Ducati pada bulan Maret lalu untuk terus bersama tim tersebut hingga tahun 2027, dengan Team Manager Davide Tardozzi menegaskan pada akhir pekan lalu bahwa Marquez akan tetap mengendarai motor tersebut musim depan.

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“Saya memberi tahu ibu saya satu jam sebelumnya!”

Tapi, Ducati tampaknya sama terkejutnya dengan dunia luar terkait keputusan tersebut; Marquez mengungkapkan bahwa ia baru memberi tahu tim pada Kamis malam di Valencia.

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Marquez juga menyebutkan bahwa ia baru memberi tahu ibunya satu jam sebelum pengumuman itu disampaikan.

“Alex sangat mengenal saya, dan dia tahu jika saya mengatakan sesuatu, itu berarti keputusan tersebut sudah bulat,” ujar Marquez. Adik laki-lakinya, Alex Marquez, adalah satu-satunya orang yang mengetahui keputusannya sebelum minggu ini.

“Memang seperti inilah saya. Terkadang pilihan saya membawa hasil yang baik, namun terkadang pilihan tersebut bukanlah yang terbaik.

Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

“Namun saya katakan kepadanya - dia sebenarnya sudah tahu bahwa keputusan itu telah diambil - dia pun sepenuhnya setuju karena dia tahu betul bagaimana cara kami berlatih, terutama betapa berat perjuangan saya, dan dia memahami semua masalah yang saya hadapi.

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“Akan tetapi, saya tetap merahasiakannya; saya menyimpan keputusan itu untuk diri sendiri.

“Sebagai gambaran, ayah saya baru mengetahuinya pada Rabu malam, sementara ibu saya baru tahu pagi ini - tepat satu jam sebelumnya.

“Memang begitulah cara saya. Adapun Gigi dan Ducati baru mengetahuinya tadi malam, karena memang sudah saatnya untuk menyampaikannya.

“Bagi saya, salah satu alasan untuk melakukannya pagi ini adalah karena kemarin kami menjalani balapan terakhir, dan kemarin merupakan momen bagi para pembalap lain - mengingat akhir pekan ini ada pembalap yang akan berpisah dengan timnya, bahkan ada yang mengakhiri karier mereka di MotoGP.

"Jadi, saya memilih untuk menyampaikannya dengan cara saya sendiri, dengan cara yang berbeda, bukan melalui konferensi pers resmi.

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“Saya bahagia. Tentu saja saya merasa sedih, tetapi menurut saya, saya belum benar-benar menyadari akan seperti apa hidup ini tanpa balapan.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Valencia MotoGP © Gold and Goose

“Saya sepenuhnya yakin”

Marquez menambahkan bahwa keputusan karier kali ini berbeda dengan tahun 2023, saat ia mempertimbangkan untuk meninggalkan Honda demi kembali meraih kemenangan, sembari juga sempat memikirkan untuk pensiun.

“Tidak, karena ini adalah hal yang berbeda: di waktu lain, yakni pada tahun 2023, saya berdiskusi dengan orang-orang terdekat saya karena saya sempat ragu, padahal di sisi lain saya merasa masih mampu untuk kembali meraih kesuksesan,” ujarnya.

“Kemudian kami menemukan jalannya, karena pada saat itu saya memang membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar saya.

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Marc Marquez, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, world champion's podium. Credit: Gold and… © Gold & Goose

“Namun kali ini saya benar-benar yakin, tidak perlu ada diskusi lagi. Saya katakan kepadanya, ‘Tidak masalah apakah saya menang, finis di posisi kedua, atau finis di posisi ketiga,’ padahal saat itu persaingan kejuaraan sedang sangat ketat.

“Akan tetapi, naluri saya mengatakan bahwa itulah jalan yang tepat. Sepanjang karier saya, sering kali ketika saya mengikuti naluri, statistik justru menunjukkan bahwa itu adalah langkah yang baik.

“Jadi, saya mengikuti statistik tersebut. Namun kali ini, saya lebih dari sekadar yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat, baik untuk kehidupan pribadi maupun profesional saya.”