Marc Marquez mengatakan bahwa ia tidak menerima pesan ucapan selamat dari Valentino Rossi dan tidak mengharapkannya setelah memenangkan gelar juara MotoGP 2026.

Pembalap Ducati berusia 33 tahun itu mengunci gelar juara musim 2026 pada akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal setelah berhasil mengejar defisit 102 poin yang sempat dialaminya di awal musim.

Marquez kini tercatat sebagai juara dunia MotoGP delapan kali dan memiliki 10 gelar Grand Prix, melampaui jumlah pencapaian sepanjang karier rival beratnya, Rossi.

Ini terjadi beberapa Minggu setelah Rossi kembali mengungkit rivalitasnya dengan Marc, dan sekali lagi menuduhnya telah merampas gelar juara dunia ke-10 dari pembalap Italia itu pada tahun 2015.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Dia telah menjadi inspirasi”

Dalam sebuah acara di Madrid pada hari Senin, Marquez ditanya apakah ia telah menerima pesan ucapan selamat dari Rossi setelah memenangkan gelar juara.

Ia menjawab bahwa ia belum menerimanya dan memang tidak mengharapkannya, namun ia juga menambahkan bahwa Rossi telah “menjadi inspirasi” baginya.

“Tidak, saya tidak mengharapkannya,” ujarnya. “Saya mengharapkan itu dari orang-orang yang bisa memberikan kontribusi bagi hidup saya.

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“Valentino telah banyak berkontribusi; dia merupakan sosok inspiratif.

“Lagipula, kita tidak harus selalu akur dengan semua orang. Saya memang lebih sering berselisih dengannya; mungkin karena kami sama-sama berzodiak Aquarius...

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“Namun, kita harus realistis. Saya sangat menghormatinya.

“Pensiun dengan 10 atau 11 gelar juara tidak akan mengubah hidup saya, tetapi harus diakui bahwa menyamai rekor [Giacomo] Agostini merupakan salah satu perasaan terbaik. Sampai nanti ada seseorang yang datang dan menyamai atau melampaui pencapaian kami - sesuatu yang justru ingin saya lihat.”

Marc Marquez joins Giacomo Agostini as an eight time MotoGP champion. © Gold and Goose

Rumor pensiun “tidak membuat saya terkejut”

Menjelang putaran di Portugal, muncul spekulasi bahwa ia mungkin akan pensiun pada akhir tahun 2026 jika berhasil meraih gelar juara.

Saat ditanya mengenai hal ini di Portimao, Marquez tidak menampik bahwa kemungkinan tersebut memang ada.

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Namun, saat membahas hal tersebut lebih lanjut di Madrid, Marquez mengatakan: “Itu tidak mengejutkan bagi saya, karena bisa saja dianggap logis, tergantung pada pola pikir Anda.

“Tidak ada orang lain dalam pikiran saya, hanya diri saya sendiri. Saat ini, saya sedang menikmati momen yang luar biasa.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

“Nanti akan ada waktunya untuk bersiap menghadapi tahun 2027. Saya memiliki kontrak, dan selama saya masih punya keinginan serta kondisi fisik saya masih mendukung, saya akan terus menikmati hasrat ini.

“Sebuah hasrat yang menuntut Anda untuk selalu mempertimbangkan risiko, karena setiap kali melangkah ke lapangan, Anda mempertaruhkan nyawa Anda.”

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