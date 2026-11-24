Marco Bezzecchi mengaku bahwa ia melakukan "terlalu banyak kesalahan" sepanjang musim 2026 dan menyebut kekalahan dalam perebutan gelar dari Marc Marquez sebagai sesuatu yang "menyakitkan".

Pembalap Aprilia itu menjadi untuk menjuarai kejuaraan tahun ini setelah memenangkan tiga balapan pembuka.

Usai meraih kemenangan keempatnya tahun ini pada Grand Prix Italia di bulan Mei, Bezzecchi unggul 102 poin atas Marc Marquez yang saat itu tengah mengalami cedera.

Namun, kegagalan meraih poin dalam empat balapan hari Minggu secara berturut-turut setelah momen tersebut akhirnya menghentikan langkahnya, hingga pada akhirnya Marquez berhasil mengamankan gelar juara dunia kedelapannya akhir pekan lalu di Portugal.

Marc Marquez celebrates 10th world title after 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix. Credit: Gold… © Gold & Goose

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“Itu adalah bagian dari kehidupan”

Bezzecchi mencatatkan kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya di Portugal, di saat gelar juara secara resmi lepas dari genggamannya.

Saat merenungkan apa yang kurang darinya sepanjang musim 2026 setelah balapan berakhir, Bezzecchi mengatakan: "Dari sisi saya, ada terlalu banyak kesalahan."

"Kecepatan saya memang bagus, tetapi di pertengahan musim, ada terlalu banyak kesalahan, ditambah lagi dengan cedera yang saya alami.

“Kembalinya saya setelah cedera tidak sebaik kembalinya Marc setelah cedera, karena saat Marc kembali, ia sudah berada di level yang kuat; ia mampu mengumpulkan poin bahkan ketika kecepatannya belum maksimal, lalu ia mulai meraih kemenangan saat ia berada dalam kondisi yang kuat.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Saya kembali dan tampil cepat, tetapi saya sangat menderita, dan saya merasa kekurangan strategi seperti ini. Jadi, ini menjadi inspirasi yang baik. Memang berat.

“Pada akhirnya, rasanya menyakitkan ketika Anda begitu menginginkan sesuatu, namun melihat hal itu lepas dari genggaman Anda. Akan tetapi, itulah bagian dari kehidupan, dan saya harus mencoba menjadikannya sebagai pelajaran untuk masa depan.”

Saat ditanya bagaimana perasaannya ketika gelar dimenangkan oleh Marquez pada hari Minggu di Portimao, Bezzecchi menambahkan: “Sejujurnya, menurut saya, saya sudah memahaminya bahkan sebelum tiba di sini. Sejak di Doha, saya sudah sedikit menyadari bahwa tahun ini memang tahun yang kuat, tetapi ini bukan tahun saya.

“Pada dasarnya, karena Marc sangat kuat, dia memang lebih baik. Pada akhirnya, pihak yang lebih baiklah yang menang. Jadi, dia memang sangat layak meraih kejuaraan ini.

“Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan, dan itulah yang saya lakukan. Namun, Marc tampil sangat hebat, jadi dia lebih layak mendapatkan gelar ini dibandingkan kami.”

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“Momen spesial” datang di Valencia

Menjelang putaran terakhir musim ini di Valencia, Bezzecchi tertinggal dua poin dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, dengan keduanya kini bersaing untuk menempati posisi kedua dalam klasemen.

“Maksud saya, memang benar bahwa finis di posisi kedua selalu lebih baik daripada posisi ketiga, jadi kami pasti akan bertarung.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Ini akan jadi pertarungan yang menarik.

“Jorge selalu sangat cepat, dan saat dia merasa percaya diri, dia jadi terlalu tangguh; jadi, ini akan menarik.”

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“Ini akan menjadi balapan terakhir kami berbagi garasi, jadi momen ini akan terasa istimewa. Menurut saya, kami menemukan sesuatu yang tidak terduga: hubungan yang kuat, suasana yang positif di dalam garasi, serta seluruh tim pabrikan yang bekerja sama dengan sangat baik.

“Tentu saja, rivalitas tetap ada di lintasan - seperti yang Anda lihat hari ini, terkadang kami bersenggolan dan berkali-kali saling menyalip - tetapi itulah balapan. Bagaimanapun, ini akan menjadi momen yang menarik, dan semoga saja balapan nanti berlangsung dengan seru.”