Bos Yamaha, Paolo Pavesio, mengatakan sudah saatnya bagi pihak Yamaha dan MotoGP Group untuk mulai melupakan perselisihan yang dipicu oleh keputusan Yamaha untuk absen dari Grand Prix Qatar.

Pabrikan Jepang tersebut menarik tim pabrikan serta tim satelit Pramac dari balapan di Qatar, mereka berpegang teguh pada kebijakan perjalanan internal perusahaan terkait wilayah Timur Tengah.

Keputusan mengejutkan Yamaha muncul setelah diskusi selama beberapa hari antara para pembalap dan pihak MotoGP Group. Sebagian besar pembalap menentang rencana untuk berlaga di Qatar karena adanya risiko eskalasi perang yang melibatkan Iran.

Pihak MotoGP melontarkan ancaman sanksi bagi para pembalap dan tim yang memutuskan untuk mundur dari balapan di Qatar.

Fabio Quartararo, Paolo Pavesio

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“Kami bagian penting dari MotoGP”

Akhir pekan di Lusail berlangsung tanpa kendala, meskipun hanya 18 pembalap yang berpartisipasi, dan jumlah tersebut berkurang menjadi 16 pada hari Minggu akibat cedera.

FIM telah mengonfirmasi bahwa tidak ada aturan yang memungkinkan pemberian sanksi olahraga kepada Yamaha atas tindakannya yang melanggar kontrak komersial dengan MotoGP.

Pernyataan dari presiden FIM, Jorge Viegas, tersebut secara efektif melemahkan ancaman dari pihak MotoGP Group, yang sebelumnya mencakup kemungkinan larangan mengikuti balapan.

Kendati demikian, Yamaha masih berpotensi menghadapi sanksi finansial karena absen di Qatar, mengingat mereka telah melanggar kesepakatan dengan MotoGP Group.

Jack Miller, Pramac Yamaha. © Gold and Goose

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Namun, belum jelas langkah hukum apa yang dapat diambil Yamaha dalam situasi seperti itu, mengingat proyek MotoGP tersebut hanya mengikuti kebijakan perusahaan induknya sendiri.

Saat dimintai tanggapan mengenai masalah ini oleh Sky Sports, Paolo Pavesio berharap Yamaha dan pihak MotoGP dapat bekerja sama untuk melangkah maju.

“Saya mendengarkan apa yang disampaikan Viegas,” ujar Pavesio. “Ada hal-hal yang bisa saya klarifikasi, namun ada pula yang tidak bisa.

“Kita sedang membicarakan situasi yang tidak biasa - sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya - dan keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada penilaian dari pihak perusahaan di Jepang.

“Kami adalah mitra dalam kejuaraan ini, dan kami merasa menjadi bagian penting di dalamnya.

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“Menurut saya, sudah saatnya hal ini dibahas secara internal dengan pihak MotoGP Group, agar kita bisa menutup babak tersebut dan menatap masa depan.”