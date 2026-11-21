Marc Marquez terjatuh saat menempati posisi ketiga - posisi yang akan memastikan gelar - pada Sprint Race MotoGP Portugal, saat Marco Bezzecchi mendominasi balapan tersebut.

Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun itu berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia kedelapannya pada hari Sabtu pada Sprint Race 12 putaran di Portimao, dengan menempati posisi ketiga, sementara Jorge Martin berada di posisi keenam.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

Tapi, pembalap Ducati tersebut terjatuh di Tikungan 7 saat hujan turun semakin deras pada putaran kedua terakhir, yang membuat perebutan gelar juara berlanjut hingga balapan hari Minggu.

Marco Bezzecchi dari Aprilia - yang harus memenangkan semua balapan tersisa sembari berharap Marquez tidak meraih poin untuk menjaga asa gelarnya - berhasil meraih kemenangan dominan atas Raul Fernandez.

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Alex Marquez menempati posisi ketiga setelah kakaknya, Marc Marquez, mengalami kecelakaan.

Martin finis di posisi kelima dengan motor Aprilia lainnya, sehingga selisih poinnya dalam perebutan gelar juara kini menjadi 55 poin di belakang Marquez.

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Bezzecchi, yang memulai dari pole, berhasil memimpin saat memasuki tikungan pertama selepas start dengan motor Aprilia-nya, di depan Marquez.

Fernandez kemudian merebut posisi kedua dari Marquez di Tikungan 3, sementara start yang kuat dari Martin tidak membuatnya berhasil memperbaiki posisi.

Fabio Di Giannantonio kemudian mencoba merebut posisi ketiga milik Marquez pada awal putaran kedua, namun ia tidak mampu mempertahankan posisi tersebut saat melewati Tikungan 3 dan 4.

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Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Para pembalap Aprilia yang memimpin dengan cepat menjauh dari Marquez, yang kemudian mendapat keuntungan saat Alex Marquez - mengendarai Ducati untuk tim Gresini - berhasil menyalip Di Giannantonio pada putaran ketiga.

Marc Marquez tampak hampir pasti akan memenangkan kejuaraan saat Sprint Race memasuki tahap akhir, sementara Martin tidak dalam posisi yang mampu menghalanginya.

Namun, hujan yang turun menjelang akhir balapan tampaknya membuat Marquez, hingga ia terjatuh di Tikungan 7 pada putaran kedua terakhir.

Kecepatan Fernandez menurun saat hujan mulai turun di akhir balapan, memberi Bezzecchi kemenangan Sprint pertamanya musim ini dengan keunggulan 8,3 detik.

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Alex Marquez berhasil mempertahankan posisi ketiga di depan Pedro Acosta yang mengendarai KTM, sedangkan Martin finis di posisi kelima.

Ai Ogura menempati posisi keenam dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Di Giannantonio turun ke posisi ketujuh.

Fabio Quartararo melakukan gebrakan di akhir balapan untuk menempati posisi kedelapan dengan motor pabrikan Yamaha.

Pembalap pengganti Ducati, Iker Lecuona, menjadi pembalap terakhir yang meraih poin di posisi kesembilan.

Keberhasilan menempati posisi pertama dan kelima bagi tim pabrikan Aprilia memastikan mereka memenangkan kejuaraan tim untuk tahun 2026.

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Portimao MotoGP Sprint: Race lap times (Top 5 plus Marc Marquez). © Peter McLaren

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 12 Laps 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +8.378s 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +11.568s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +11.888s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +12.058s 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +12.217s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +12.658s 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +18.392s 9 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +19.077s 10 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +19.467s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +21.898s 12 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +22.380s 13 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.569s 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +26.136s 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +27.065s 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +39.024s Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) DNF Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) DNF Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) DNF Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* DNF

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