MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Mendominasi Sprint, Kecelakaan Tunda Gelar Marc Marquez
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Portugal 2026 dari Sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Marc Marquez terjatuh saat menempati posisi ketiga - posisi yang akan memastikan gelar - pada Sprint Race MotoGP Portugal, saat Marco Bezzecchi mendominasi balapan tersebut.
Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun itu berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia kedelapannya pada hari Sabtu pada Sprint Race 12 putaran di Portimao, dengan menempati posisi ketiga, sementara Jorge Martin berada di posisi keenam.
Tapi, pembalap Ducati tersebut terjatuh di Tikungan 7 saat hujan turun semakin deras pada putaran kedua terakhir, yang membuat perebutan gelar juara berlanjut hingga balapan hari Minggu.
Marco Bezzecchi dari Aprilia - yang harus memenangkan semua balapan tersisa sembari berharap Marquez tidak meraih poin untuk menjaga asa gelarnya - berhasil meraih kemenangan dominan atas Raul Fernandez.
Alex Marquez menempati posisi ketiga setelah kakaknya, Marc Marquez, mengalami kecelakaan.
Martin finis di posisi kelima dengan motor Aprilia lainnya, sehingga selisih poinnya dalam perebutan gelar juara kini menjadi 55 poin di belakang Marquez.
Bezzecchi, yang memulai dari pole, berhasil memimpin saat memasuki tikungan pertama selepas start dengan motor Aprilia-nya, di depan Marquez.
Fernandez kemudian merebut posisi kedua dari Marquez di Tikungan 3, sementara start yang kuat dari Martin tidak membuatnya berhasil memperbaiki posisi.
Fabio Di Giannantonio kemudian mencoba merebut posisi ketiga milik Marquez pada awal putaran kedua, namun ia tidak mampu mempertahankan posisi tersebut saat melewati Tikungan 3 dan 4.
Para pembalap Aprilia yang memimpin dengan cepat menjauh dari Marquez, yang kemudian mendapat keuntungan saat Alex Marquez - mengendarai Ducati untuk tim Gresini - berhasil menyalip Di Giannantonio pada putaran ketiga.
Marc Marquez tampak hampir pasti akan memenangkan kejuaraan saat Sprint Race memasuki tahap akhir, sementara Martin tidak dalam posisi yang mampu menghalanginya.
Namun, hujan yang turun menjelang akhir balapan tampaknya membuat Marquez, hingga ia terjatuh di Tikungan 7 pada putaran kedua terakhir.
Kecepatan Fernandez menurun saat hujan mulai turun di akhir balapan, memberi Bezzecchi kemenangan Sprint pertamanya musim ini dengan keunggulan 8,3 detik.
Alex Marquez berhasil mempertahankan posisi ketiga di depan Pedro Acosta yang mengendarai KTM, sedangkan Martin finis di posisi kelima.
Ai Ogura menempati posisi keenam dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Di Giannantonio turun ke posisi ketujuh.
Fabio Quartararo melakukan gebrakan di akhir balapan untuk menempati posisi kedelapan dengan motor pabrikan Yamaha.
Pembalap pengganti Ducati, Iker Lecuona, menjadi pembalap terakhir yang meraih poin di posisi kesembilan.
Keberhasilan menempati posisi pertama dan kelima bagi tim pabrikan Aprilia memastikan mereka memenangkan kejuaraan tim untuk tahun 2026.
MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|12 Laps
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+8.378s
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+11.568s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+11.888s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+12.058s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+12.217s
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+12.658s
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+18.392s
|9
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+19.077s
|10
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+19.467s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+21.898s
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+22.380s
|13
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+22.569s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+26.136s
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+27.065s
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+39.024s
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|DNF
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|DNF
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|DNF
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|DNF
* Rookie