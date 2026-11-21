Gagal di Lusail, Marc Marquez memiliki kesempatan kedua untuk memastikan gelar MotoGP 2026 menjadi miliknya di Portimao akhir pekan ini.

Usai memenangi Sprint Race dan finis kedua di Grand Prix Qatar, Marquez menuju Portugal dengan keunggulan 60 poin atas Jorge Martin di klasemen, dengan 74 poin maksimal tersisa untuk diperebutkan.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, post-Sprint. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Dalam situasi ini, Marquez berpeluang mengunci gelar di Sprint Race yang akan digelar beberapa jam lagi. Tapi, bagaimana perhitungannya?

Menang Sprint = Juara Dunia

Dengan hanya 74 poin yang bisa diperebutkan dalam dua putaran terakhir (12 poin untuk kemenangan Sprint Race, 25 poin dari Grand Prix), Marquez harus menyelesaikan Sprint Race dengan keunggulan 61 poin atas Jorge Martin.

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Marc Marquez, qualifying, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Sederhananya, Marquez akan menjadi juara dunia jika ia memenangkan Sprint Race di Portugal - terlepas dari posisi Martin dan Bezzecchi - atau jika ia meraih dua poin lebih banyak daripada Martin dalam balapan hari Sabtu tersebut.

Jika Marquez finis di posisi kedua, Martin harus finis di posisi ketiga atau lebih rendah agar Marquez bisa memenangkan kejuaraan. Jika Marquez finis di posisi ketiga, Martin harus finis di posisi kelima atau lebih rendah.

Jika ia menempati posisi keempat dalam Sprint, Martin harus finis di posisi keenam atau lebih rendah. Jika ia menempati posisi kelima dalam Sprint, Martin harus finis di posisi ketujuh atau lebih rendah.

Jika Marquez menempati posisi ketujuh dalam sprint, Martin harus finis di posisi kesembilan atau lebih rendah. Dan jika Marquez finis di posisi kedelapan, Martin tidak boleh meraih poin sama sekali dari Sprint.

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Bezzecchi, yang tertinggal 74 poin, harus memenangkan kedua balapan dan berharap Marquez tidak meraih poin di Portugal agar peluangnya meraih gelar juara tetap terjaga.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP © Gold and Goose

Gelar historis Marquez

Jika Marquez dinobatkan sebagai juara dunia, hal itu akan menjadi pencapaian bersejarah bagi pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun tersebut.

Ia akan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu mengejar ketertinggalan lebih dari 100 poin untuk kemudian bangkit dan memenangkan kejuaraan.

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang berhasil membalikkan keadaan dari selisih 91 poin pada pertengahan musim 2022 untuk meraih gelar juara dunia pertamanya.

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Gelar juara MotoGP kedelapan akan menempatkan Marquez di puncak daftar peraih gelar terbanyak, menyamai pencapaian Giacomo Agostini di kelas utama.

Capaian ini juga akan membuatnya melampaui Valentino Rossi, yang sebelumnya memegang rekor tujuh gelar bagi pembalap yang berkompetisi di abad ke-21.

Marquez akan menjadi pembalap kedua yang meraih gelar juara dunia ganda bersama Ducati, menyusul jejak Bagnaia.