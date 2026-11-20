Jack Miller akan melakoni balapan MotoGP terakhirnya dengan memakai livery khusus bertemakan Australia - yang sebelumnya tidak sempat ia gunakan pada Grand Prix Australia di Phillip Island.

Livery tersebut diperkenalkan menjelang akhir pekan di Australia, tapi pembatalan Grand Prix membuat Miller hanya sempat melakukan satu putaran parade dalam kondisi lintasan basah dengan mengenakan corak tersebut.

Namun, Direktur Tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menghadirkan kembali corak (livery) tersebut sebagai “hadiah” untuk perpisahan Miller di MotoGP Valencia.

“Ini adalah hadiah kami untuk Jack Miller, karena setelah berkarier cukup lama di MotoGP, ia layak mengakhiri perjalanannya dengan cara yang baik. Saya harap tidak hanya melalui corak ini, tetapi juga dengan hasil yang memuaskan,” ujar Borsoi kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, pada hari Jumat di Portimao.

“Jadi, kami akan menampilkan corak istimewa tersebut di Valencia… demi seluruh penggemarnya dan juga untuk tim. Kami mendoakan yang terbaik bagi Jack Miller untuk masa depannya.”

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Jack Miller, special livery, parade lap, Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

Miller akan tetap bersama Yamaha, namun beralih ke ajang WorldSBK untuk musim 2027.

Kandidat juara Moto2, Izan Guevara, akan mengisi posisi yang ditinggalkan pembalap asal Australia tersebut, mendampingi Toprak Razgatlioglu.

Razgatlioglu - yang harus absen di fase akhir musim debutnya di MotoGP akibat cedera bahu - diperkirakan akan menyaksikan momen perpisahan Miller dari dalam garasi tim Pramac.

“Saya cukup yakin Toprak akan hadir di Valencia sebagai tamu untuk bersama kami dan menyaksikan balapan,” ujar Borsoi.

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