Yamaha telah mengonfirmasi bahwa Toprak Razgatlioglu akan melewatkan tes MotoGP bulan ini di Valencia.

Razgatlioglu belum kembali membalap di MotoGP sejak mengalami kecelakaan saat sesi latihan di Grand Prix Indonesia pada bulan Oktober lalu. Dalam kecelakaan tersebut, bahunya mengalami dislokasi, dan ia pun menjalani operasi sebagai bagian dari proses pemulihannya.

Yamaha kini telah mengonfirmasi bahwa Razgatlioglu akan melewatkan dua balapan terakhir musim ini, serta sesi uji coba pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

“Pemeriksaan CT terkini mengonfirmasi bahwa bahunya [Razgatlioglu] pulih lebih cepat dari jadwal,” demikian pernyataan dari Yamaha yang diunggah melalui akun X mereka.

“Namun, Toprak akan melewatkan 2 GP berikutnya serta tes di Valencia karena ia fokus pada pemulihannya.”

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Tes Valencia dijadwalkan pada 1 Desember, dua hari setelah balapan terakhir musim ini di Sirkuit Ricardo Tormo.

Tes ini akan menjadi momen krusial bagi kelima pabrikan MotoGP, karena menjadi kesempatan terakhir mereka untuk menguji motor 850cc sebelum jeda dua bulan menjelang dimulainya pramusim 2027 di Sepang pada akhir Januari.

Beberapa pembalap justru baru akan menjajal motor 850cc dan ban Pirelli pada tes Valencia karena mereka pindah ke pabrikan yang berbeda.

Hal ini tentu tidak berlaku bagi Razgatlioglu, satu-satunya pembalap Yamaha tahun 2026 yang tetap bertahan dengan merek tersebut untuk musim 2027. Meski demikian, absen dalam sesi uji coba satu hari di Valencia tetap menjadi sebuah kemunduran baginya.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Yamaha diperkirakan akan menurunkan tiga pembalap untuk menguji motor 850cc mereka dalam sesi tes di Valencia, dengan Jorge Martin, Ai Ogura, dan Izan Guevara dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam uji coba satu hari tersebut.

Pembalap tes Augusto Fernandez telah menggantikan posisi Razgatlioglu di tim Pramac karena Razgatlioglu tengah mengalami cedera; kehadiran pembalap Spanyol itu pun akan menjadi tambahan berharga bagi line-up pembalap Yamaha di tes Valencia karena pengalamannya dengan motor 850cc tersebut.