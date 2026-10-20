Razgatlioglu Mundur dari Musim 2026 usai Cedera di Mandalika

Musim debut Toprak Razgatlıoglu di MotoGP berakhir lebih awal.

Toprak Razgatlioglu to undergo surgery.
Toprak Razgatlioglu to undergo surgery.
© Gold and Goose

Toprak Razgatlıoglu akan melewatkan sisa musim MotoGP 2026 dan menjalani operasi menyusul dislokasi bahu yang dialaminya saat sesi latihan untuk Grand Prix Indonesia.

Meskipun Razgatlioglu kembali beraksi pada sesi kualifikasi dan menyelesaikan Sprint Race, ia memutuskan untuk berhenti di tahap awal Grand Prix karena merasa bahunya tidak cukup kuat.

Pemeriksaan medis setelah kembali dari Mandalika menunjukkan bahwa cedera yang dialami Razgatlioglu "lebih parah daripada yang diperkirakan sebelumnya".

Absen di sisa musim 2026

Sebuah pernyataan dari Pramac Yamaha mengumumkan: 'Berdasarkan kesepakatan dengan Toprak, operasi telah dijadwalkan pada hari Senin, 26 Oktober, di Milan. Setelah prosedur tersebut, pembalap asal Turki itu akan fokus pada rehabilitasinya, yang membuatnya harus absen dari Grand Prix Australia di Phillip Island serta putaran-putaran tersisa dalam Kejuaraan Dunia MotoGP 2026.'

Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, akan menggantikan Razgatlioglu untuk lima putaran tersisa.

"Ini bukan keputusan mudah"

"Saya sangat kecewa karena harus melewatkan Grand Prix Australia," ujar Razgatlioglu mengenai ajang akhir pekan ini. "Phillip Island adalah salah satu sirkuit favorit saya dan tempat di mana saya telah merasakan momen-momen yang sangat istimewa sepanjang karier Superbike saya.

"Saya sangat antusias dengan kesempatan untuk membalap di sini dengan motor MotoGP, yang membuat situasi ini semakin sulit untuk diterima.

"Setelah pemeriksaan medis lebih lanjut menyusul kecelakaan di Mandalika, terungkap bahwa cedera bahu saya ternyata lebih parah daripada perkiraan awal.

"Oleh karena itu, saya akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan agar memiliki peluang terbaik untuk pulih sepenuhnya dan kembali dalam kondisi 100%.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

"Ini bukanlah keputusan yang mudah, namun setelah berkonsultasi dengan para dokter dan orang-orang terdekat saya, kami yakin ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan saya.

"Saya juga ingin mendoakan yang terbaik bagi Jack [Miller] untuk Grand Prix di negara asalnya.

"Berlomba di hadapan pendukung sendiri selalu terasa istimewa, dan karena ini merupakan ajang MotoGP terakhir di Phillip Island, saya berharap dia bisa menikmati akhir pekan yang luar biasa dan meraih hasil yang gemilang.

"Saya akan memberikan dukungan untuknya dan seluruh tim dari kejauhan."

Hasil terbaik yang diraih juara dunia WorldSBK tiga kali, Razgatlioglu, dalam musim debutnya yang sulit dengan motor Yamaha V4 yang tertinggal adalah posisi kesebelas di Balaton Park.

Jika Razgatlioglu belum cukup bugar untuk mengikuti tes pascamusim di Valencia pada 1 Desember, kesempatan berikutnya baginya untuk menjajal motor M1 850cc baru dengan ban Pirelli adalah di Sepang pada bulan Januari.

Augusto Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.
Augusto Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

"Sampai Toprak siap untuk kembali"

Direktur Tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, mengonfirmasi bahwa Fernandez akan menggantikan Razgatlioglu "sampai Toprak siap untuk kembali".

"Kami turut prihatin atas kondisi Toprak, karena kami tahu betapa ia sangat ingin berlomba di Phillip Island dan melanjutkan perjalanannya bersama YZR-M1," ujar Borsoi.

"Ia telah bekerja keras untuk beradaptasi dengan MotoGP, dan sungguh disayangkan bahwa cedera ini menghalanginya untuk melanjutkan proses tersebut dalam balapan-balapan mendatang.

"Namun, kesehatannya harus diutamakan. Kami akan mendukungnya selama masa pemulihan dan menantikan saat ia kembali mengendarai motornya ketika ia sudah siap.

"Pada saat yang sama, kami menyambut Augusto Fernandez, yang akan menggantikan posisi Toprak di Phillip Island dan terus mengisi posisi tersebut sampai Toprak siap untuk kembali.

"Sebagai pembalap penguji Yamaha, ia sangat memahami motor tersebut, dan kami senang ia bergabung dengan tim untuk ajang-ajang ini.

"Kami akan bekerja sama untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, sembari mendoakan agar operasi Toprak berjalan sukses dan pemulihannya berlangsung lancar."

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
MotoGP
Razgatlioglu Mundur dari Musim 2026 usai Cedera di Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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