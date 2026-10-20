Martin Ungkap Alasan Tidak Bisa Mengimbangi Rekan Aprilianya di Mandalika

Jorge Martin menuju Phillip Island membawa satu beban yang membuatnya tertinggal dari Aprilia lain di Mandalika.

Jorge Martin explains why he was third-best Aprilia at Mandalika
Jorge Martin explains why he was third-best Aprilia at Mandalika
© Gold and Goose

Jorge Martin menjelaskan di mana ia kehilangan waktu dibandingkan dengan para pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, selama akhir pekan MotoGP Indonesia yang didominasi oleh pabrikan tersebut.

Meski Aprilia menyapu bersih empat posisi teratas dalam Grand Prix Indonesia di Mandalika, Martin - pemimpin klasemen saat ini - hanya menjadi pembalap RS-GP terbaik ketiga, dengan finis 6,9 detik di belakang sang pemenang, Bezzecchi.

Akibat masalah tekanan ban serta kesalahan di fase akhir Sprint Race, Martin meninggalkan Mandalika dengan keunggulan dua poin atas pembalap Ducati, Marc Marquez, selisih yang sama saat ia mengawali akhir pekan di Mandalika.

Pembalap asal Spanyol itu menyoroti dua tikungan cepat di mana Bezzecchi dan Fernandez mampu melaju lebih kencang tanpa mengalami wheelspin berlebihan yang justru menghambat performanya sendiri.

Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

“Sepertinya di tikungan-tikungan cepat mereka mampu melaju lebih kencang dengan selip (spin) yang lebih minim, sementara ban saya terus-menerus mengalami selip yang parah,” jelas Martin .

“Ada dua tikungan di mana saya tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Saya mencoba menganalisis bagaimana mereka melakukannya, tetapi saya kehilangan satu persepuluh detik di setiap tikungan tersebut.

“Lalu, saya berusaha mengejar ketertinggalan di bagian lintasan lainnya, di mana saya merasa cukup nyaman.

“Namun di dua tikungan itu, saya berusaha menyamai kecepatannya, dan saat saya memeriksa datanya, ternyata mereka mampu melangkah lebih jauh lagi! Kondisi seperti ini terus berlanjut sepanjang akhir pekan.

“Tentu saja, performa saya meningkat pesat selama akhir pekan dibandingkan hari pertama, tetapi menurut saya, saya masih kekurangan jumlah putaran. Mungkin pembalap lain sudah melakukan peningkatan itu sejak musim lalu, sementara musim ini saya baru berusaha untuk menyamai mereka.”

Indonesian MotoGP Race Lap Times: Top 6 riders.
Indonesian MotoGP Race Lap Times: Top 6 riders.
© Peter McLaren

Martin harus mengejar ketertinggalan setelah melewatkan ajang Mandalika tahun lalu akibat cedera, yang berarti ia belum pernah mengendarai RS-GP di Indonesia sebelumnya.

Pembalap asal Spanyol ini menghadapi tantangan serupa di Phillip Island akhir pekan ini, dan akan mengalaminya kembali di Portimao pada bagian akhir musim nanti.

Selain itu, Martin hanya melahap beberapa putaran pada tes pra-musim 2025 di Sepang, mengalami cedera pada Grand Prix Qatar tahun lalu, dan tidak tampil maksimal saat kembali berlomba setelah pulih dari cedera pada seri penutup di Valencia.

“Terkadang saya merasa bahwa jika saya tidak ikut balapan pada tahun sebelumnya, saya kesulitan mengimbangi kecepatan mereka, tetapi di lain waktu saya tidak mengalami kendala tersebut,” ujarnya.

“Untuk yang satu ini [Mandalika], situasinya seperti itu: saya tidak bisa memaksimalkan potensi lebih dari motor Aprilia, padahal performanya sedang sangat bagus.”

Marquez juga melewatkan putaran-putaran terakhir tahun lalu, mulai dari Phillip Island dan seterusnya, akibat cedera.

Namun, setidaknya ia sudah memiliki pengalaman mengendarai Ducati di semua sirkuit yang tersisa, baik dari tahun 2024 maupun - dalam kasus Valencia - dari tes musim dingin 2023.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Jorge Martin
Aprilia
Martin Ungkap Alasan Tidak Bisa Mengimbangi Rekan Aprilianya di Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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