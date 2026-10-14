Aprilia Sebut Satu Trek yang Dikhawatirkannya di Sisa Musim 2026

Fabiano Sterlacchini mengidentifikasi sirkuit-sirkuit yang paling mengkhawatirkan bagi Aprilia di sisa musim 2026.

Aprilia identifies "two tracks where we are a bit more concerned"
Aprilia identifies "two tracks where we are a bit more concerned"
© Gold and Goose

Aprilia mungkin telah menorehkan sejarah dengan menyapu bersih posisi empat besar di MotoGP Indonesia, tapi Jorge Martin masih memimpin klasemen dengan keunggulan hanya dua poin atas Marc Marquez.

Situasi ini membuat pertarungan gelar juara MotoGP 2026 akan ditentukan oleh pertarungan sengit di lima putaran tersisa antara ujung tombak Aprilia dan Ducati, sementara Marco Bezzecchi masih bertahan di posisi ketiga dengan selisih 46 poin.

Mandalika sejak lama telah diprediksi sebagai salah satu ajang yang paling menguntungkan bagi Aprilia, dan dari segi performa murni, sirkuit ini benar-benar memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.

Namun, skuat Noale gagal memanfaatkan peluang dalam Sprint. Raul Fernandez dan Bezzecchi terlibat insiden di Tikungan 1, sementara masalah tekanan ban dan sebuah kesalahan membuat Martin melorot dari posisi pertama ke posisi keempat.

Fernandez walks away from turn 1 Sprint accident, Martin leads Marquez, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
Fernandez walks away from turn 1 Sprint accident, Martin leads Marquez, Sprint, 2026…
© Gold and Goose

Hal itu memberikan kemenangan Sprint dan posisi puncak klasemen kejuaraan kepada Marc Marquez. Martin kemudian hanya menjadi pembalap Aprilia terbaik ketiga pada balapan Grand Prix hari Minggu. Artinya, ia berhasil memulihkan poin yang hilang pada hari Sabtu namun tidak memperoleh tambahan poin secara keseluruhan.

Saat ditanya sirkuit mana dari sisa kalender balap - Phillip Island, Sepang, Lusail, Portimao, dan Valencia - yang secara khusus menguntungkan Aprilia atau Ducati, direktur teknis Fabiano Sterlacchini mengatakan:

"Sulit untuk mengatakannya - bukan karena saya tidak mau - tetapi sebagai contoh, kami seharusnya berada dalam 'mode bertahan' di Spielberg, namun ternyata kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus."

Yang menambah intrik situasi ini adalah fakta bahwa Jorge Martin dan Marquez sama-sama melewatkan sebagian besar balapan musim lalu akibat cedera.

Khusus untuk Martin, seperti halnya di Mandalika, ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya mengendarai RS-GP di Phillip Island, Sepang - kecuali beberapa lap pada tes pra-musim 2025 - ataupun Portimao. Pembalap asal Spanyol itu juga sempat mengalami cedera parah saat kembali membalap di Qatar, sebelum akhirnya mundur dalam upaya comeback lainnya pada seri penutup musim lalu di Valencia.

Bezzecchi, Fernandez, Martin and Aprilia celebrate podium sweep, 2026 Indonesian MotoGP.
Bezzecchi, Fernandez, Martin and Aprilia celebrate podium sweep, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

"Dua trek yang sedikit lebih kami khawatirkan"

Bagi Sterlacchini, Sepang dan Qatar adalah lokasi "di mana kami sedikit lebih khawatir".

Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terdepan dalam sesi kualifikasi balapan Lusail tahun lalu, ia memulai balapan dari posisi kesepuluh dan finis di urutan ketujuh pada Sprint. Sementara itu, Bezzecchi menjadi pembalap RS-GP dengan posisi terbaik di Grand Prix dengan finis di urutan kesembilan.

Di sisi lain, Marc Marquez meraih pole dan memenangkan kedua balapan tersebut.

Kemudian, di Sepang, tidak ada satu pun pembalap Aprilia yang berhasil menembus Q2, dengan hasil terbaik posisi ketujuh bagi Bezzecchi di Sprint dan posisi kesepuluh bagi Ogura di Grand Prix.

Meski Marquez absen akibat cedera, Ducati tetap memenangi kedua balapan di Malaysia, berkat kemenangan Pecco Bagnaia di Sprint Race dari Pole, dan Alex Marquez di Grand Prix.

Bagnaia, Marquez, Acosta lead 2025 Malaysian Grand Prix.
Bagnaia, Marquez, Acosta lead 2025 Malaysian Grand Prix.
© Gold and Goose

“Kami berupaya untuk bersiap sebaik mungkin di Sepang; lalu jelas di Qatar, tahun lalu Jorge tidak membalap, jadi pada dasarnya kedua sirkuit inilah yang sedikit lebih kami khawatirkan,” ujar Sterlacchini.

“Di sirkuit-sirkuit lainnya, kami yakin kami mungkin cukup kompetitif, dan Valencia mungkin bersifat ‘netral’ karena merupakan sirkuit dengan banyak tikungan ke kiri, di mana biasanya Marc sangat kompetitif.”

Meskipun kombinasi Marquez dan Ducati memiliki pengalaman juara yang tak tertandingi, Aprilia setidaknya memiliki keunggulan berupa beberapa pembalap yang mampu bersaing di barisan depan dalam upaya mereka mengejar gelar juara kelas utama yang pertama.

"Jelas, dengan menempatkan semua motor di depan Marc [di Mandalika], kami berhasil menciptakan selisih poin untuk memangkas ketertinggalan," ujar Sterlacchini.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Hal itu juga memberikan Aprilia lebih banyak opsi terkait penerapan *team order* (instruksi tim).

Sterlacchini menyatakan bahwa untuk saat ini para pembalapnya masih bebas untuk saling bersaing - seperti yang terlihat di Mandalika - tapi mengisyaratkan bahwa situasi tersebut akan segera berubah.

"Ini belum saatnya untuk menerapkan instruksi tim; kami akan memberi waktu satu atau dua balapan lagi, lalu kami harus mengambil keputusan tegas dan mulai menerapkannya; itu adalah bagian dari olahraga ini," ujar Sterlacchini kepada Sky.

Akan tetapi, Ducati juga memiliki pembalap yang secara historis tampil gemilang di beberapa sirkuit yang tersisa, seperti Alex Marquez dan Bagnaia di Sepang.

Mengingat Bagnaia sudah tidak lagi memiliki peluang matematis untuk juara, dan Marquez dari tim Gresini kemungkinan besar akan segera menyusul tersingkir dari persaingan, keduanya berpotensi diminta untuk membantu pembalap bernomor #93 tersebut.

Tags:

Jorge Martin
Marc Marquez
Aprilia
Ducati
MotoGP
Aprilia Sebut Satu Trek yang Dikhawatirkannya di Sisa Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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