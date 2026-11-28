MotoGP Valencia 2026: Bezzecchi Gagalkan Pole Terakhir Marc Marquez
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran 22 dan terakhir musim.
Marco Bezzecchi melesat untuk pole position terakhir di era 1000cc pada seri penutup musim MotoGP Valencia 2026.
Dalam sesi kualifikasi terakhirnya, Marc Marquez - juara dunia yang akan segera pensiun - sempat bersaing ketat memperebutkan posisi terdepan. Ia sempat merebut kembali posisi tersebut di saat-saat terakhir dengan mencatatkan rekor sirkuit baru, lalu memberikan gestur tangan yang seolah menandakan bahwa ia sudah "cukup".
Namun, Bezzecchi dari tim Aprilia merespons dengan catatan waktu fantastis 1 menit 27,844 detik, unggul hampir setengah detik dari pembalap Ducati tersebut!
Sempat muncul kekhawatiran bahwa Bezzecchi mungkin melewati bendera kuning yang dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Ai Ogura, tetapi posisi *pole*-nya tetap dinyatakan sah.
Meskipun demikian, Marquez menutup musim terakhirnya dengan memenangkan penghargaan BMW Award sebagai pembalap kualifikasi terbaik musim ini, dengan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia melengkapi tiga besar.
Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin - yang tengah terlibat persaingan ketat untuk mempertahankan posisi kedua dalam klasemen - akan memulai balapan dari posisi kelima, berada di tengah-tengah Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio di baris kedua
Enea Bastianini dan Joan Mir, yang kembali berlaga, berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin di Kualifikasi 1. Balapan Sprint di Valencia, yang akan berlangsung selama 13 putaran, dijadwalkan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (14.00 waktu Inggris).
MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'27.844s
|6/8
|334k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.463s
|5/7
|335k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.589s
|5/9
|334k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.736s
|7/9
|337k
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.795s
|6/8
|337k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.851s
|7/9
|334k
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.936s
|6/7
|339k
|8
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.009s
|5/5
|335k
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.026s
|7/8
|334k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.040s
|7/8
|337k
|11
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.306s
|3/8
|335k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.572s
|2/4
|331k
|Qualifying 1:
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'29.233s
|6/8
|340k
|14
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'29.260s
|6/9
|335k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'29.286s
|5/7
|334k
|16
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'29.407s
|5/7
|326k
|17
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'29.435s
|6/8
|334k
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'29.584s
|2/7
|335k
|19
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'29.623s
|7/8
|339k
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'29.640s
|6/7
|327k
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'29.721s
|5/7
|332k
|22
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'30.148s
|6/7
|335k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
- Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 27.844s (Q2-2026)
- Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)
Free Practice 2
Marco Bezzecchi membawa Aprilia kembali ke posisi teratas dalam sesi latihan terakhir untuk MotoGP Valencia 2026.
Pembalap asal Italia itu menyelesaikan sesi tersebut dengan keunggulan 0,136 detik atas Pedro Acosta dari tim KTM, diikuti oleh duo pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez.
Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali menunjukkan performa impresif layaknya masa jayanya dengan menempati posisi kelima. Juara dunia sepuluh kali, Marc Marquez, mengawali hari Sabtu terakhirnya sebagai pembalap MotoGP di posisi ketujuh.
MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'29.596s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.136s
|3
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.191s
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.304s
|5
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.373s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.380s
|7
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.462s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.472s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.472s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.564s
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.690s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.776s
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.836s
|14
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.849s
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.898s
|16
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.941s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.994s
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.041s
|19
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.192s
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.251s
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.403s
|22
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.592s
* Rookie
Pengumuman pensiun Marc Marquez
Tepat sebelum sesi latihan bebas pertama (FP1) pada hari Jumat, Marc Marquez - yang baru saja mengukuhkan gelar MotoGP kedelapan - menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati. Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia melontarkan kabar mengejutkan: ini akan menjadi balapan MotoGP terakhir baginya.
Marquez kemudian menutup hari Jumat terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dengan menempati posisi teratas dalam catatan waktu.
Aprilia vs Ducati untuk satu gelar tersisa
Sementara itu, keberhasilan Marco Bezzecchi meraih kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya membantu Aprilia untuk memastikan gelar juara kategori tim.
Dengan demikian, gelar juara konstruktor menjadi satu-satunya titel Kejuaraan Dunia MotoGP yang akan ditentukan pada akhir pekan ini.
Mengingat Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati, persaingan ini akan berlanjut hingga balapan terakhir musim ini pada hari Minggu.
Martin vs Bezzecchi untuk posisi runner-up
Persaingan yang lebih ketat terjadi antara Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan; pembalap asal Spanyol itu kini unggul tipis dua poin untuk menempati posisi terbaik di bawah Marquez.
Keduanya dipastikan tidak akan finis di bawah peringkat ketiga, sementara Pedro Acosta dari tim KTM harus mempertahankan keunggulan enam poin atas Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia demi mengamankan posisi keempat dalam klasemen.
Empat pembalap lain menuju perpisahan MotoGP
Valencia akan menjadi balapan terakhir untuk sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini, tapi beberapa nama tenar juga akan mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan paddock MotoGP.
Pemenang balapan seperti Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder dan Franco Morbidelli juga akan melakoni balapan terakhirnya di MotoGP.
Bagnaia dan Vinales absen, Mir kembali
Maverick Vinales tidak seberuntung empat nama di atas, karena ia harus absen pada Grand Prix terakhirnya akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Sebagai pengganti, Tech3 menurunkan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati juga telah berakhir; pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia ini dipastikan absen di Valencia akibat cedera kaki yang ia alami di Qatar.
Sementara itu, Joan Mir kembali untuk tampil terakhir kalinya bersama Honda.
Test resmi pertama 850cc
Uji coba resmi pertama untuk era baru 850cc/Pirelli akan berlangsung di Valencia pada hari Selasa.