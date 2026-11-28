Marco Bezzecchi melesat untuk pole position terakhir di era 1000cc pada seri penutup musim MotoGP Valencia 2026.

Dalam sesi kualifikasi terakhirnya, Marc Marquez - juara dunia yang akan segera pensiun - sempat bersaing ketat memperebutkan posisi terdepan. Ia sempat merebut kembali posisi tersebut di saat-saat terakhir dengan mencatatkan rekor sirkuit baru, lalu memberikan gestur tangan yang seolah menandakan bahwa ia sudah "cukup".

Namun, Bezzecchi dari tim Aprilia merespons dengan catatan waktu fantastis 1 menit 27,844 detik, unggul hampir setengah detik dari pembalap Ducati tersebut!

Sempat muncul kekhawatiran bahwa Bezzecchi mungkin melewati bendera kuning yang dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Ai Ogura, tetapi posisi *pole*-nya tetap dinyatakan sah.

Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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Meskipun demikian, Marquez menutup musim terakhirnya dengan memenangkan penghargaan BMW Award sebagai pembalap kualifikasi terbaik musim ini, dengan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia melengkapi tiga besar.

Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin - yang tengah terlibat persaingan ketat untuk mempertahankan posisi kedua dalam klasemen - akan memulai balapan dari posisi kelima, berada di tengah-tengah Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio di baris kedua

Enea Bastianini dan Joan Mir, yang kembali berlaga, berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin di Kualifikasi 1. Balapan Sprint di Valencia, yang akan berlangsung selama 13 putaran, dijadwalkan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (14.00 waktu Inggris).

MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'27.844s 6/8 334k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.463s 5/7 335k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.589s 5/9 334k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.736s 7/9 337k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.795s 6/8 337k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.851s 7/9 334k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.936s 6/7 339k 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.009s 5/5 335k 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.026s 7/8 334k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.040s 7/8 337k 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.306s 3/8 335k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.572s 2/4 331k Qualifying 1: 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'29.233s 6/8 340k 14 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'29.260s 6/9 335k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 1'29.286s 5/7 334k 16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.407s 5/7 326k 17 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'29.435s 6/8 334k 18 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'29.584s 2/7 335k 19 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'29.623s 7/8 339k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.640s 6/7 327k 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'29.721s 5/7 332k 22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.148s 6/7 335k

* Rookie

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Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 27.844s (Q2-2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 27.844s (Q2-2026) Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi membawa Aprilia kembali ke posisi teratas dalam sesi latihan terakhir untuk MotoGP Valencia 2026.

Pembalap asal Italia itu menyelesaikan sesi tersebut dengan keunggulan 0,136 detik atas Pedro Acosta dari tim KTM, diikuti oleh duo pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez.

Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali menunjukkan performa impresif layaknya masa jayanya dengan menempati posisi kelima. Juara dunia sepuluh kali, Marc Marquez, mengawali hari Sabtu terakhirnya sebagai pembalap MotoGP di posisi ketujuh.

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MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'29.596s 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.136s 3 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.191s 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.304s 5 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.373s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.380s 7 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.462s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.472s 9 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.472s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.564s 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.690s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.776s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.836s 14 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.849s 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.898s 16 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.941s 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.994s 18 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.041s 19 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.192s 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.251s 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.403s 22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.592s

* Rookie

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Pengumuman pensiun Marc Marquez

Tepat sebelum sesi latihan bebas pertama (FP1) pada hari Jumat, Marc Marquez - yang baru saja mengukuhkan gelar MotoGP kedelapan - menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati. Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia melontarkan kabar mengejutkan: ini akan menjadi balapan MotoGP terakhir baginya.

Marquez kemudian menutup hari Jumat terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dengan menempati posisi teratas dalam catatan waktu.

Aprilia vs Ducati untuk satu gelar tersisa

Sementara itu, keberhasilan Marco Bezzecchi meraih kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya membantu Aprilia untuk memastikan gelar juara kategori tim.

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Dengan demikian, gelar juara konstruktor menjadi satu-satunya titel Kejuaraan Dunia MotoGP yang akan ditentukan pada akhir pekan ini.

Mengingat Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati, persaingan ini akan berlanjut hingga balapan terakhir musim ini pada hari Minggu.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

Martin vs Bezzecchi untuk posisi runner-up

Persaingan yang lebih ketat terjadi antara Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan; pembalap asal Spanyol itu kini unggul tipis dua poin untuk menempati posisi terbaik di bawah Marquez.

Keduanya dipastikan tidak akan finis di bawah peringkat ketiga, sementara Pedro Acosta dari tim KTM harus mempertahankan keunggulan enam poin atas Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia demi mengamankan posisi keempat dalam klasemen.

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Empat pembalap lain menuju perpisahan MotoGP

Valencia akan menjadi balapan terakhir untuk sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini, tapi beberapa nama tenar juga akan mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan paddock MotoGP.

Pemenang balapan seperti Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder dan Franco Morbidelli juga akan melakoni balapan terakhirnya di MotoGP.

Bagnaia dan Vinales absen, Mir kembali

Francesco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales tidak seberuntung empat nama di atas, karena ia harus absen pada Grand Prix terakhirnya akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Sebagai pengganti, Tech3 menurunkan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati juga telah berakhir; pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia ini dipastikan absen di Valencia akibat cedera kaki yang ia alami di Qatar.

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Sementara itu, Joan Mir kembali untuk tampil terakhir kalinya bersama Honda.

Test resmi pertama 850cc

Uji coba resmi pertama untuk era baru 850cc/Pirelli akan berlangsung di Valencia pada hari Selasa.